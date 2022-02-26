台商回中國「14天飯店集中隔離＋7天居家隔離」全記錄：三個注意事項與八項必備單品

一眨眼，九天的春節連假已隨風而去。與去年不同，今年不少台商衝著7＋7專案返台過年，而現在正是他們準備返回對岸繼續燃燒生命的時候。

除了台商，年後也是不少職場人轉戰中國市場的時候，而在他們面前的第一道難關，就是史上最嚴格的21天到28天的隔離。沒錯，就是21天，不是所謂的14天集中隔離＋七天自主管理，而是扎扎實實的14天飯店集中隔離＋七天居家隔離。

以上海爲例，上海在1月24日公布了最新的管理措施，明確規定了最後七天為居家隔離而非自主健康管理，這意味著居委會將在七天的隔離地門口安裝監控與電子鎖進行監視。同時，如果這七天選擇居家隔離，則家裏的所有同住人也會被强制隔離禁止外出，同住人在七天内也要接受兩次的核酸檢測。在上海以外的部分縣市，例如蘇州，居家隔離期甚至長達14天，等於總共隔離28天。

上海是不少台人前往中國的第一站。筆者在過年前夕前往上海，完整體驗了21天的隔離，根據自身經驗，總結出了三個前往上海隔離的注意事項與八項隔離必備單品。希望通過筆者無法與家人團聚過年的悲慘經驗，給讀者一些啓發：

注意事項一：異常嚴格的行李重量限制

現在走進空曠的桃園國際機場，雖然不如過去人頭攢動，但你會更頻繁地看到有人打開行李箱把東西拿出來丟掉，尤其是在出發前往中國的check-in櫃檯。

筆者在疫情發生前，每年至少搭乘四次南方航空的CZ3096班級，但是從來沒有像這次一樣被嚴格地把大件行李限制在23公斤，小件行李限制在7公斤，連多0.5公斤都不行。

當然，我們通常會取巧以多一個手提袋、或是放進背包等方法去處理這些重量限制。然而這次同樣也是筆者第一次遇到機務人員在登機前檢查手提袋的。在登機前，機務人員不僅會試著拿你的小件行李測試重量，同時還會限制你是否有多的手提袋。

注意事項二：藥品、電器、鐵湯匙與沒有服務的飯店

在上海隔離與在台北隔離，最大的差別就是，在上海所住的是「名為飯店的監獄」。

這話不是我說的，而是上海隔離飯店的工作人員，在我們坐著一輛前後由警車包圍的小巴士到達飯店後，告訴我們的第一件事：「我們這裏不是飯店」。這一特質，具體體現在兩件事上：

你無權提出任何要求 所有送進飯店的東西需要被開箱檢查。

在抵達上海浦東機場後，從下機，到完成核酸篩檢，最後確定隔離飯店並坐上小巴士，這整個過程大約需要四到五個小時。排在我前面的是一位從澳洲飛來的25歲左右的中國小哥，帶著他不到一歲的兒子。我看著這個坐了十幾個小時飛機的小朋友，在嬰兒車上從睡着到醒來再睡着。

接著，又是一個小時左右的飯店Check-in程序，年輕小哥略帶沙啞，又有點哽咽地拜托現場工作人員，「麻煩給我一點熱水，小朋友肚子餓了」。而他得到的是一句冰冷的回應，「這裏不是飯店」。

這時，我們都知道了一件事，在這裏，我們是被隔離對象，是特別權力關係中的客體，沒有權利。當然，也不完全這麽慘，在進到房間後，有幸獲得了一包泡麵與兩罐礦泉水。感謝國家的施捨，即使仍需支付一晚450元人民幣。

作者拍攝提供

原則上，除了垃圾袋，飯店不會再提供任何東西。這個時候，我們自然轉向尋求「美團」或「餓了麽」這些外送平台的協助。上海的隔離飯店是禁止叫外送餐點的，但生鮮超市外送以及網購則是允許的。中國最厲害的地方，就是有便宜到不行的24小時内送達的網購平台。

另外，朋友「探監」送物資也是允許的。然而，接著我就接到了電話，「門口警衛要求開箱檢查」。那麽問題就來了，究竟「違禁品」有哪些？

刀具 ：除了一般的刀、餐刀外，剪刀也不可以。

：除了一般的刀、餐刀外，剪刀也不可以。 藥品 ：退燒藥與其他感冒相關的藥品都是禁止的，原因應該是爲了確保可以發現染疫症狀。

：退燒藥與其他感冒相關的藥品都是禁止的，原因應該是爲了確保可以發現染疫症狀。 酒 ：任何的酒類都禁止，也許只有酒精棉片是允許的。

：任何的酒類都禁止，也許只有酒精棉片是允許的。 電器 ：據説是爲了防止飯店跳電，所有家用電器都禁止。我的烤麵包機於是就被退回了。

：據説是爲了防止飯店跳電，所有家用電器都禁止。我的烤麵包機於是就被退回了。 鐵餐具：餐具類，鐵製的湯匙與叉子都禁止。這點我百思不得其解，只好要了一個陶瓷湯匙。

雖然可以網購，但是需要注意，所有的物品需要在當天的中午12點前送到，否則飯店隔天才會那給你。當然這些違禁品僅僅是針對網購，所以如果入住的時候他們就在你的行李箱裏，那就沒有問題了。

這樣，你應該就知道上海隔離的必備單品至少有哪些了吧！

注意事項三：請跟你的「居委會」聯絡

解隔離同樣是一個漫長的過程——雖説是解隔離，其實不過是換個地方繼續隔離七天。那麽開始後續的七天居家隔離前應該要注意什麽呢？

首先，在出發前，就需要確定離開隔離飯店後究竟有沒有地方住？如果你在上海沒有親友，計劃離開隔離飯店後要繼續換一家正常的飯店住，那請你先不要訂飯店，因爲完成14天的集中隔離後，你需要向政府申請「黃碼酒店」，即專門用來關七天居家隔離者的酒店。

所謂「黃碼」，是指你這七天的健康碼顯示為黃碼。「黃碼酒店」的統一價格是一晚400元人民幣（不含餐飲）。雖然一樣是被關起來，但是「黃碼酒店」的不同之處在於可以叫外送餐點了，飯店也會有一些服務。

如果你跟我一樣，在上海原本就有住處，那你必須提早做一件事，就是與住處的居委會聯絡。

你首先必須要向居委會提出一個問題：「究竟這個房子／小區是否允許用來做居家隔離？」由於若是你要回住處居家隔離，居委會必須安排車子到你14天隔離的飯店來接你，居委會也必須要到你住處門口裝電子門鎖與監控，并且安排兩次到家核酸篩檢，所以有些居委會乾脆直接禁止你回自己住處隔離。

如果居委會對第一個問題的答案是肯定，那麽你需要提供給居委會你的飛機航班號、14天集中隔離的解除時間、台胞證號以及手機號。當然，這個地方向來朝令夕改，居委會將是你最重要的資訊來源。

作者拍攝提供

隔離必備單品

當你準備前往一個所有東西都能網購並在24小時内送到的地方進行隔離，究竟應該在有限的行李箱空間内裝哪些東西呢？