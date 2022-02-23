2022/02/23,
經濟

香港晚報：《預算案》派1萬元消費券，4月先派$5000

香港晚報：《預算案》派1萬元消費券，4月先派$5000
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

《財政預算案》發放1萬元電子消費券，4月先向已登記市民發放5000元。

1）1萬元消費卷最快4月派

香港財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，宣布向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士分期發放1萬元電子消費券，4月先向已登記市民發放5000元。措施預計惠及約660萬人。

面對第五波疫情，預算案預留逾540億元支援抗疫。

預算案其他紓困措施：寬減100%薪俸稅及個人入息課稅，上限1萬元；寬減全年住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限1500元，其後兩季上限減至1000元；為每個住宅用戶戶口提供1000元電費補貼；額外發放半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼。

預算案又提出，今年5至10月，公共交通費用補貼計劃門檻由400元降至200元，每月補貼上限升至500元。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像

在下一財政年度，警務處開支預算約266.7億元，再創歷年新高，較去年預算增約14.7%。

陳茂波預計今年經濟增長介乎2%至3.5%，下半年將發行不少於150億iBond債券。

陳茂波指，今年度原先預計繼續出現的綜合赤字扭轉為綜合盈餘，2021／22年度盈餘為189億元。財政儲備在2022年3月31日預計為9467億元。

2）立法禁止追討欠租

疫情下不少商店經營困難，新一份《預算案》指港府會立法禁止業主向指定行業租戶追討欠租，如終止租約、服務或採取法律行動。措施為期三個月且可延長一次。業主若違法，需要繳交所涉租金的3倍，並罰款5萬港元。

陳茂波指措施讓「處於水深火熱的中小企有喘息空間」，有助「穩住就業」。

此外，金管局會和銀行密切溝通，彈性處理因租金減少而有還款困難的業主。

香港疫情嚴峻 尖沙咀海濱人流稀少
Photo Credit: 中央社

3）消息指明起收緊食肆午市2人一枱

香港今日新增8674宗確診創新高。

繼昨日特首林鄭月娥透露將收緊午市至2人一檯，今多間媒體引消息指措施明天起生效，更會新增室外運動時，與郊野公園內必須戴口罩等規定。

香港再添本土確診5例　港府延長限聚令一週
Photo Credit: 中央社

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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