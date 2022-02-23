菲律賓爆發H5N1禽流感，超過4萬隻禽類遭撲殺

菲律賓18日向世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health, OIE）通報國內爆發H5N1高病原性家禽流行性感冒疫情。農業部（Department of Agriculture, DA）也在昨日（22日）指出，一家布拉坎省（Bulacan）的養鴨場與兩家班巴加省（Pampanga）的鵪鶉養殖場發現H5N1禽流感病毒，但並沒有透露受影響的禽類數量。

早在一個月前，OIE才宣布菲律賓截至1月8日已徹底消除國內H5N6流感病毒株。不料在一個月之後，境內再次爆發禽流感，影響菲律賓養殖業。

菲律賓農業部部長威廉·達爾（William Dar）表示，「我們立刻採取有效控制流感的程序，主要在巴利瓦格、布拉坎、坎達巴等地區的鴨子與鵪鶉養殖場，來防止流感傳播到其他地區。」

農業部畜產工業局（DA-Bureau of Animal Industry, BAI）透過動物疾病診斷及參考實驗室使用即時聚合酶連鎖反應（PCR）測出H5N1毒株。

DA-BAI主任芮德林·莫拉萊斯（Reildrin Morales）說明，他們正持續對所有家禽進行檢測，但並沒有在雞和火雞上發現病毒。他也表示，H5N1首見於1月6日布拉坎省養鴨場，第二次發現於描籠涯（Barangay）的鵪鶉養殖場，2月11日發現的第三次病例則同樣來自描籠涯相鄰的鵪鶉養殖場。

根據菲律賓媒體《商業鏡報》，報告顯示布拉坎及班巴加78280隻禽類有高機率的染疫風險。H5N1也導致42245隻禽類死亡，而政府為了控制流感撲殺36035隻禽類。描籠涯的養殖場中，有14290隻鵪鶉染上H5N1，班巴加省有4522隻鵪鶉死於該病，而政府撲殺了9768隻。政府採取各種措施控制禽流感，包括消毒、行動管制、屍體處置、檢疫、篩檢、撲殺及監視保護區內外範圍。

配合《禽流感防疫措施（Avian Influenza Protection Programme, AIPP）》，畜產工業局立刻在染疫農場方圓一公里內進行疾病追溯調查，並且通知地方政府單位及衛生部尋求配合，在受影響的農場周圍建立隔離區，降低流感傳染給人類的風險。芮德林指出，畜產工業局與各個地區的獸醫將儘快撲殺並妥善處理受影響的禽類。威廉為安撫民眾，向公眾保證人類感染H5N1病毒的風險「非常低」。

菲律賓曾於2017年、2018年及2020年爆發禽流感。2020年3月，新埃西哈省（Nueva Ecija）的養殖場驗出高病原性、可能傳染給人類的H5N6病毒，農業部規定農場方圓一公里以內的鵪鶉肉和蛋禁止出售。根據《中央廣播電台》報導， 有關當局在2017年的H5N6禽流感撲殺班巴加省超過20萬隻禽類。

H5N1禽流感已影響西非8國、美國4州、韓國、義大利等地。去年12月22日，西南英格蘭傳出雞舍主人染疫，為歐洲首例人類染上H5N1。《歐亞評論》報導，研究人員表示，人類染上禽流感是因為與禽類高頻在密閉環境裡接觸，因此該案例顯示密切接觸將使風險增加。

Featuring our #WAHIS data, this piece by the @Telegraph highlights the need to step up surveillance of #birdflu.



The continued rise of outbreaks, with 14M cases in 2021 alone, increases the risk of the virus circulating among humans. https://t.co/ZJdJSl4MxA — OIE Animal Health (@OIEAnimalHealth) February 16, 2022

根據美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC），過去曾有700例人類染上H5N1病毒案例，只有40%人存活。專家強調，流感傳染給人類的案例少見，但一旦發生可能有致命的風險。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範