疫情加速線上購物擴張，統一集團投資百億打造複合式物流園區，預計2024年完工營運

台灣零售業龍頭——統一集團（Uni-President）旗下子公司統流開發於昨（22）日宣布，在台南市新市區樹谷園區打造大型物流園區，投資金額上看新台幣100億元，預計在2024年完工並且開始營運，該園區將整合集團物流事業和各大集團品牌，成為複合式的新型園區。

台灣零售業疫情下逆勢成長，搶攻線上購物市場

疫情席捲全球，影響到各行各業，不過台灣零售業表現卻逆勢成長。根據勤業眾信發布2021年零售報告指出，全球前250大零售業者，總營收達到4.85兆美元（新台幣135.8兆元），平均營收為194億美元（新台幣5432億元），相較2020年成長4億美元（新台幣112億元）。

其中，沃爾瑪（Walmart）依舊位居全球最大零售業者的寶座；亞馬遜（Amazon）擠下好市多（Costco）成為全球第二大零售商，並以年增13%的零售營收成長率，在2020年度再度奪下前10大企業成長率之冠。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠強調，市場復甦的步伐沒有停止，2021年1月全球消費支出已經開始增加，達到5.3%，其中線上購物趨勢的日益普及。

他指出，優化電商系統及反應速度、配合宅經濟和縮短物流配送時間、及盤整實體店面的必要性，為零售業者在後疫情影響下需要酌加注重的3大面向。就台灣企業而言，應採取多元靈活的因應措施，並從中建立消費者信心。

勤業眾信報告對台灣市場分析，「統一超商」仍穩坐台灣零售業龍頭，以總營收75.5億美元，與2019年的全球排名持平142名，連續7年進榜；值得關注的是，全聯福利中心以總營收達40.7億美元首次進榜，排名247名。

面對激烈的零售業市場，統一擴大集團獲利，於2月22日宣布將強化物流部件，透過旗下100％持股的子公司統流開發，砸下百億打造全新物流園區。園區中將透過AI影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區之運行順暢與安全。

另外，再設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技的運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務之複合式全智慧物流園區，提供全方位之物流解決方案。

統一砸下百億，在北中南都將打造物流園區

統一集團董事長羅智先強調，物流已經是民眾生活不可或缺的一環，未來統一將致力整合集團的物流事業，讓民眾可以更迅速及時地取得商品，創造更好的消費者體驗。

早在去（2021）年，統一已經預告，因為看好電子商務持續成長，再加上集團包括統一速達共有5個物流事業，各單位原本各自運作，造成業務整合不易，也在人員招募上遇到困難，才決定著手整併集團物流業務，並斥資10億元設立統流開發。

由統一公布資訊已知未來新市物流園區，樓地板面積廣達4.57萬坪，規劃為地下1層、地上5層樓，包含土地在內，總投資金額上看百億元，還將結合旗下捷盟、統昶、大智通、統一速達、捷盛，以及負責網路銷售的博客來、一般通路銷售的德記洋行等7大公司進駐。

統一對外透露，除了率先開工動土的台南新市大型物流園區之外，未來也將以相同規模，再建置台北、高雄、台中3座大型物流園區。

在統一集團工作的業內人士告訴《關鍵評論網》，疫情期間全台電子商務、線上購物大爆發，相較於實體零售，未來成長潛力更高，過去不曾使用數位工具的年長族群也加入到線上市場。

根據經濟部統計處資料顯示，自從2020年主要國家網路購物發展快速，台灣及美國、南韓網路銷售額，皆以2位數快速成長，2020年第1季台灣零售業網路銷售額年增16.9%，占全體零售業營業額8.6%。

他也分析，線上購物的重點除了是倉儲管理外，還要加上物流網絡健全，才可以發揮綜效，例如討論最多的「蝦皮店到店」，開始在全台重點地區展店，拿回物流的主導權，這也是讓傳統零售業者擔憂，開始擴大佈局的關鍵。

統一表示，將引進上千位物流專業人才與物流作業人力，還有7-Eleven物流園區形象店、員工餐廳、休閒娛樂設施。也將配置智FUN機與City Cafe智fun機，提供24小時生活機能服務，滿足園區365天不間斷物流服務員工生活需求，目前已取得建照，今年4月興建，計畫於2024年完工並營運。

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核稿編輯：翁世航