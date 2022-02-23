2022/02/23,
美加

男女薪資差異大，美國女足選手3年訴訟成功爭取與男足球員同工同酬、獲2400萬美元賠償金

男女薪資差異大，美國女足選手3年訴訟成功爭取與男足球員同工同酬、獲2400萬美元賠償金
女子足球隊的明星球員拉皮諾（Megan Rapinoe）|Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

國際足球總會（FIFA）在2018年的男子足球世界盃中，總共頒給32支球隊共4億美元的獎金，其中，冠軍法國隊就拿下了3800萬美元。相較之下，2019年的女子足球世界盃，24隊的總獎金只有3000萬美元，包含冠軍美國隊的400萬美元。

2019年3月，有4座世界杯冠軍、5枚奧運金牌的美國國家女子足球隊，總共28名隊員提起了歧視訴訟，經過超過3年的法律程序，美國足球協會終於承諾在包含世界杯在內的所有比賽中，落實男女隊員同工同酬，並賠償2400萬美元。

女子足球隊是根據美國《同酬法案》和《民權法》第7章，向美國足協提起訴訟，要求賠償6600萬美元。《NBC NEWS》的報導指出，提出訴訟時，女足在巴黎贏得2019年的世界盃，這項訴訟也引發全國關注，許多人為女足高喊：「同工同酬！」

男女之間的薪資差距在足球界非常明顯，國際足球總會（FIFA）在2018年的男子足球世界盃中，總共頒給32支球隊共4億美元的獎金，其中，冠軍法國隊就拿下了3800萬美元。相較之下，2019年的女子足球世界盃，24隊的總獎金只有3000萬美元，包含冠軍美國隊的400萬美元。

在訴訟過程中，前美國足協的主席科德羅（Carlos Cordeiro）於2020年3月，因在法律文件中使用性別歧視的言語而請辭，他的辭職導致前美國球員帕洛（Cindy Parlow Cone）成為史上第一位女主席。

根據《CBS NEWS》的報導，昨（22）日的和解協議包含賠償前一屆世界杯獎金，以及男女球員在未來所有賽事中同工同酬的承諾。

《NBC NEWS》的報導指出，除了足協需賠償案件中球員的2200萬美元外，還要另外支付200萬美元給一個帳戶，這個帳戶用於足協球員退休後的人生目標，以及女性和女子足球相關的慈善活動，申請者最高可以拿到5萬美元。

美國足協與女子足球隊的聯合聲明中表示：「我們很高興地宣佈，根據新的集體談判協議內容，我們將解決長期以來關於同工同酬的爭議，並驕傲地在共同的承諾中站在一起，促進足球平等。」

女子足球隊的明星球員拉皮諾（Megan Rapinoe）表示，這項和解協議有助於女足運動員專注於這項運動本身。《CBS NEWS》的報導指出，另一名球員摩根（Alex Morgan）認為，這次的和解結束了多年來爭取平等權利的爭鬥，並向修復足協和女足之間的關係邁出一步。

摩根表示，這對於女足而言是一個巨大的勝利，「無論是對女子運動或是一般女性，現在都是我們可以慶祝的時刻。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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