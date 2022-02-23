2022/02/23,
社會

新北市滿街競選廣告存公安危機，新北市：違規最高開罰20萬

新北市滿街競選廣告存公安危機，新北市：違規最高開罰20萬
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

選舉將近，滿街的競選廣告招牌暗藏公安危機，廣告招牌如經檢舉違規執照私自設立並屬實，最高可處20萬元罰鍰。

九合一選舉將至，不少人紛紛掛起競選廣告。國民黨新北市議員葉元之，日前和綠營參選人卓冠廷互槓，批評對方的超大看板到處都是，但這僅是無數競選廣告的冰山一角。《聯合新聞網》報導，新北市甚至出現高達5層樓的帆布廣告。

廣告招牌不僅有礙市容，更潛藏安全問題，有些參選人未申請執照、甚至違法使用竹架搭設，據《中時新聞網》報導，這類結構不若螺栓、焊接打造的C型鋼架堅固，潛藏公安風險。

廣告歸屬單位依照設置位置由不同單位監管，建築物外牆無支架競選大型帆布廣告權責機關為新北市環保局。據《聯合新聞網》報導，環保局依現行法規僅能以《廢清法》取締「髒汙或破損」的廣告物，也就是說除非環保局認定廣告帆布有髒汙破損狀況，才能通知建物所有人或管理人改善或拆除。

為有效管理各式各樣的廣告，新北市工務局已於今（2022）年初訂定《新北市政府取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式》。據新北市政府工務局規定，除了一定尺寸以下的招牌廣告和樹立廣告，其餘需向工務局申請執照方得設置，如經檢舉違規執照私自設立並屬實，可依建築法處4萬至20萬元罰鍰。

目前新北市尚無競選廣告管理自治條例，反觀台北市早在20年前就訂定台北市競選廣告物管理自治條例，對競選廣告設置時間、地點、尺寸等皆有詳細規範，規定廣告之下緣不得低於建築物二樓樑底下方、選舉兩個月前才能開始設置。

隨著選戰將近，台北市建管處日前提出《北市競選廣告物自治條例修正草案》，針對競選廣告提出更嚴格規範：競選廣告將只能出現在特定的布告欄上。更進一步縮短廣告物核准設置時間為5至28天不等。

《自由時報》報導，此草案預告期已滿，若下個月三讀通過，最快可於下半年公告實施。

但條例修正仍存在許多爭議。《中時新聞網》報導，台北市議員梁文傑認為，對於競選廣告物設置的限制相當程度影響政治言論的表達，對於大眾並不熟悉的新人而言更是不利。議員戴錫欽則認為，最大的問題是沒有辦法落實違規取締。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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