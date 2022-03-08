《從清帝國到習近平》：在天安門廣場的血腥混亂與1989年的世界變化之中，中國模式誕生

文：余凱思（Klaus Mühlhahn）

一九八九年六月四日——局面從此改觀

鄧小平一九七八年呼籲開放、創新、擺脫教條，為經濟改革與藝術實驗開了路，但也不可避免地導致一些中國人——尤其學生和知識分子——期望得到更多自由，也提高了民間的政治參與。在一九七○年代末，新時代開始之際，就有許多學生和知識分子希望除了經濟改革以外，也要有大膽的政治改革。在一九七八年三中全會的辯論和談話中，他們看到政治鬆綁的希望。會後不久的北京之春期間（一九七八至一九八一年），北京的「民主牆」運動吸引全世界目光，鬆綁跡象清楚可見。

中國人民可能會突然意外看到北京西單民主牆上貼出一張張內容驚人的大字報，內容鉅細靡遺地描述文革所帶來的惡行和苦難，並挑明要求中共誠心從過去的錯誤中學習。大字報和文章表示，那些錯誤主要與缺乏民主機制有關。有張大字報由魏京生（1950- ）撰寫並署名，要求政府在鄧小平已揭櫫的四個現代化之外，將「民主」列為「第五個現代化」項目。文中寫道：

我們要自己掌握自己的命運，不要神仙和皇帝，不要相信有什麼救世主，我們要做天下的主人。我們不要做獨裁統治者擴張野心的現代化工具，我們要人民生活的現代化。人民的民主、自由與幸福，是我們實現現代化的唯一目的，沒有這第五個現代化，一切現代化不過是一個新的諾言。 我號召同志們：團結在民主的旗幟下，不要再相信獨裁者的「安定團結」。法西斯集權主義只能帶給我們災難，不要再對他們抱有幻想，民主是我們唯一的希望，放棄民主權利無異於重新給自己套上枷鎖。相信我們自己的力量吧！人類的歷史是我們創造的，讓一切自封的領袖和導師滾蛋，他們把人民手中最寶貴的權利騙走已好幾十年。

儘管民主牆運動在大部分議題上並非意見一致，卻趁此機會對鄧小平的改革開放政策提出批判，並且要求更全面地理解現代化。這項運動的積極分子支持鄧小平的經濟改革和四個現代化，但是要求加上他們對社會主義民主的願景，視之為更加徹底且永續的中國社會現代化工程裡不可或缺、甚至勢在必行的一環。一九七九年春，當局下令將民主牆移到北京西部的一座小公園，並宣布凡是有意張貼大字報者都必須向當局登記姓名、地址。

一九七九年三月鄧小平提出「四項基本原則」，強調共產黨的領導和社會主義道路，此時民主牆運動領導人（以魏京生最引人注目）遭逮捕、審判、入獄。公開提倡政治民主成了禁忌，因為改革派堅持改革開放在政治上要有極限。他們主張，中國的改革不包括容許針對政治自由發表意見或談論個人權利。黨也表明，有必要時會用武力壓下公開批評或示威。在這方面，黨的做法明顯和毛澤東時代沒有兩樣。於是，民主議題成為領導階層最重大的挑戰之一，而此挑戰又是改革的必然結果。

政府雖然強力干預，一九八○年代政治異議與不滿的聲浪還是持續高漲，知識分子愈來愈敢於測試黨領導階層所畫下的紅線。有些人質疑起共黨政權的意識形態基礎，有些知識界菁英甚至開始把共產主義視為問題癥結所在，把市場經濟和西方民主視為唯一的解方。

例如，劉賓雁（1925-2005）是原本支持黨的知識分子，但在毛澤東時代的生活經驗讓他認為不只有經濟需要改革。他是「報告」文學的推手，這種文學體裁結合調查式報導和文學敘事技巧；他探討的主要議題之一是地方貪腐。他主張作家必須揭露社會弊病、批評黨國，使黨國得以修改政策，更周全地服務人民。他強調若沒有自由，這個任務不可能完成。他堅持必須讓知識分子和新聞從業人員可以自由揭發社會與政治的弊病，因此不久就和當局及審查人員產生衝突。

另一個鼓吹知識自由的思想家是科學家方勵之（1936-2012）。他從和別人迥然不同的角度出發，在演說和書信裡否定馬克思主義是一門科學理論，而在當時的中國，馬克思主義仍被視為是科學的。在他筆下，馬克思主義是來自十九世紀的過時思想。他也提倡發表意見和演說的自由，認為這是中國建立科學與現代化的先決條件。

在方勵之看來，黨必須保護知識自由，使其免受政府干預和大企業施壓。科學唯有不受政治干預，並且能自由進行研究而不受意識形態約束，才有望在中國蓬勃發展、為中國的現代化做出重大貢獻。但鄧小平領導的中共容不下這種抱負，方勵之很快就被劃歸為異議人士。一九八○年代末期，劉賓雁和方勵之都流亡到美國，在那裡度過餘生。

黨內並非人人贊同鄧小平的強硬政策，甚至領導階層裡也有人持不同意見。一九八七年一月，鄧小平拔掉胡耀邦的中共總書記之職，說他心裡支持外界的民主要求，處理社會上的異議分子不力。接他位置的是總理趙紫陽，但他同樣支持政治改革。他與北京一些學界人士和智庫有合作關係，此前就曾請他們就漸進改革政治體制的可能性做研究。黨內外愈來愈多人認為政治自由化和政治改革是重要課題。

要求自由與民主的呼聲令中國的大學和學生群情騷動。學生期待改變，期待新的自由權利，期待接觸自由主義理論和知識的振奮機會，但這些期待再度牴觸到一黨專政的現實，以及黨為了壓制日益高漲的期望所做的努力。一九八三年的反精神汙染運動和一九八七年的反資產階級自由化運動，大半精力都用於攻擊與政治自由主義有關的著作和思想；黨內的正統馬克思主義者認為它們屬於資產階級，而且很危險。這類運動惹火許多學生和知識分子，把他們推向了激進之路。

一九八○年代後期，經濟前途未卜使得情勢更加惡化，為大規模的抗議運動創造了有利條件。一九八八年，貨幣改革導致政府的宏觀經濟調控能力大失，引發的通膨危機衝擊整個社會，而且抑制不下來。一九八八年最後三個月，通膨達到高峰，為了降低通膨而規劃的撙節政策又導致混亂和實質所得受損，不滿隨之在城市地區蔓延開來。通膨和貪汙橫行引發不少民怨，成為一九八九年抗議行動的推手。

一九八九年的北京學運，是中華人民共和國建國以來最大規模要求政治改革和民主的自發性抗議運動。學生要求自由、民主，但他們的抗議也是在對高通膨、官場貪汙橫行、學界人士經濟前途日益黯淡等新出現的社會弊病表達最直接的不滿。北京地區的大學生得知胡耀邦猝逝後，立即於一九八九年四月十五日發動學運。學生知道胡耀邦對異議和民主呼聲的寬容，帶著鮮花和吊唁信聚集於天安門廣場。