NFT該怎麼選？掌握這六大重點，避免落入詐騙、假貨與水貨陷阱

文：cardgirhk（有N張信用卡及Fintech卡的香港女子，喜歡研究及分享加密貨幣，Fintech及香港銀行最新優惠情報，主張集中累積財務知識，實現多元收入及財政獨立）

最近連不太熟加密貨幣的朋友都在談論是否他能透過NFT是否每天影一張相就能一夜致富，亦有不少本身沒有參與加密貨幣的朋友對NFT有與趣，但挑選NFT的時候也別忘記假貨、水貨、吹牛詐騙的專案也不少，掌握這六個訣竅，以免落入陷阱之中。

真偽篇

NFT真偽

NFT的門檻相對低，人人有圖片就可Mint，要注意防止買到假貨，而許多知名專案，都能見到使用類似名稱上架相似圖片的「盜版品」。例如，周杰倫的NFT已有多個Account模仿，購買時要留意帳戶是否有「verified」圖樣，才不會買到假貨。

作者提供 真品的PhantaBear後面有「藍勾勾」，類似名稱的「盜版熊」則沒有

NFT假連結

尋找專案時，若直接使用Google搜尋，很容易會找到假的連結，記得要去官方的Twitter或Discord帳號，再使用裡面的連結以減低風險。

就連OpenSea都有盜版，官方網站為https://OpenSea.io/，而不是下圖所示的https://OpenSea.com。

作者提供

小心私訊及當中的鏈結

有時後，你會在IG收到NFT的邀請，或是在Discord私訊您有關中獎或Airdrop相關的訊息、請教一些資訊等等，當中若包括連結時，請不要亂按，謹記點任何連結時，先向官方核實是否有相關活動。

價格篇

直接向項目方購買時

在以太鏈上的交易，如果是在項目公開販售（Public sale）時購買，因為所有人都能購買，有時候人數眾多若要搶購，通常要需要支付一筆比平均價更高的「Gas fee（手續費）」才能成功mint到。

而且別忘記，不論最後是否成功Mint到NFT，都需要支付Gas Fee。

在二手市場購買時

買家角度，需留意競標及直接購買的相關費用。

在OpenSea上商品價格由以下方式決定，分別是「直接購買」及「競標和報價」。

作者提供 直接購買的按鈕

直接購買所需費用，包含NFT及Gas Fee。根據當前的流量進行估算，在OpenSea一般Gas fee會處在約0.006至0.02ETH之間（寫稿時1ETH約等於2700至3000美元），但在流量尖峰甚至會高於0.05至0.5 ETH以上。

競標和報價所需費用，則包括NFT及經交易所轉換ETH幣成WETH的手續費。要注意的是，使用競標的狀況時，Gas Fee是由賣家承擔的。

作者提供

價值篇

NFT流動性相對加密貨幣低

NFT的流動性比加密貨幣低，所以真的最好只投放您能損失的金額，還有選擇交易量比較大的項目，因為這代表有買家及賣家，較容易流通。

如何衡量流動性？

以號稱「杰倫熊」的NFT項目「PhantaBear」為例，可從OpenSea上看到每天的交易量，並以這個數字和其他NFT作為其中一個因素，比較其流動性。

作者提供 PhantaBear的交易量分析

當然，同時也還要考慮價格等因素、項目是否相似性質等等，例如CryptoPunks這類頂級項目因價格較高、買家對象不同，交易數目比單價較低的PhantaBear相對低，就是十分合理的，也並不會因為流動率相對低，而代表較無投資價值。

作者提供 CryptoPunkz的交易量分析

小心地板價

地板價代表著收藏品於市場上的最低價格。有的時候，即使地板價高，但若沒有交易量支撐，長久來看也可能會被迫下降，直至有買家願意購買。

白名單亦不一定穩賺不賠

有很多項目都會預先提供「白名單」給早期支持者及一些用戶做宣傳，但亦如上面所說，如沒有交易量支撐，就算能夠先用抵價購得，也不一定能就能以團隊建議的公發價格賣出去。

您持有的NFT是否稀有？

如您持有以太鏈的NFT，可上Rarity Tools查看您持有NFT的稀有度。在準備投資大項目的時候，也可從稀有度來選擇要購入哪一個NFT。

作者提供

團隊篇

發行NFT的團隊是否真實人員及公開露面

如果NFT真的認真製作及實行Roadmap，其實創辦成員是很大程度上不會介意公開露面及知道其背景的。

換句話說，如果團隊願意公開露面，理論上Roadmap兌現的完成度會較大，因為這影響個人商譽。同時，也可留意互動頻率，例如會開Live或在社交媒體回答讀者問題等等，都是參考指標。

理念及發展是否可以提升NFT的價值？

有些NFT會有附加價值，例如買了之後可參加不同的活動或享有福利等等。發行團隊若能持續經營，使持有者願意繼續持有，價格便可以企穩，甚至因需求上升供應有限，而讓價格增加。

社群篇

一個具升值潛力的NFT，需要活躍的社群及持續的熱度，研究時，可從以下留意社群是否活躍。

Discord參與人數對比項目發行量和認購比例

在Discord討論區中有多少人參與？但也別忘記這個數字是很容易透過機器做假的，另一個指標，可在OpenSea上查看持有者的比例。

如下圖，PhantaBear項目的持有者數量，大約是發行數量的53%，除了可以算得參與者的人數，也表示可能存在許多持有大量NFT的「大戶」。

作者提供

社交媒體中的用戶交流

他們討論的是什麼？是討論如何快點將NFT賣掉，還是更高品質更深入的討論？由此可以看到持有者的質素及持有心態，例如會長期持有，還是只是想短期炒賣。

市場是香港人？亞洲？還是全球？

市場的廣度，影響潛在的買家數量。

綜合以上，再加上NFT的功能性的確認：您會否因有了這個NFT而有一些特權？例如某些項目的白名單優先權，或可以參加DAO等等，透過自己的仔細思量，就更有機會找到優質的NFT專案！

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