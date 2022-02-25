職場版《Tinder大騙徒》：設計公司Madbird招聘了50多位員工，結果從辦公室地址到創辦人身分都是假的

Zoom的線上會議中，40名員工熱烈參與，或者，只是登入會議的人這麼想。

這間迷人的設計公司正在召開了全體員工會議，同時歡迎他們的新人。只是那些打開鏡頭的人不知道，會議中的其他人可能不是真人，即便他們被平常活躍地參與公司計劃討論，還有著煞有其事的LinkedIn。這些同事的名字完全是編造的，頭像則是偷自別人。

Madbird（瘋鳥），這間號稱「以人為本的數位設計公司，奠基倫敦，遍及全球。」他們充滿活力的老闆Ali Ayad希望每個人都成為野心勃勃的hustlers（雙關，意指推手或騙子）。就像他一樣。

而BBC花了一年的時間，調查並揭穿了這個倫敦工作大騙局。

最初，沒有一個員工懷疑「Madbird」的故事

27歲的Chris Doocey來自曼徹斯特，他從2020年10月開始為Madbird工作，疫情肆虐期間他失業了。他在網路上看到Madbird的職缺，並成功成為Madbird的業務經理，透過遠端工作在家上班。

Madbird大概有50多位員工，分別負責業務、設計和管理。所有人都居家辦公，透過Zoom和電子郵件彼此聯繫。大部分的員工住在海外，他們甚至有杜拜分部，至少有十幾名來自烏干達、印度、南非、菲律賓等地的人被聘僱。

對他們來說，這份工作不僅是一張薪水支票，也同時代表著一張英國簽證的可能性。Madbird承諾如果員工通過六個月的試用期，並達到銷售目標，Madbird將會提供他們英國工作簽。

Ali Ayad很清楚對這些外國員工來說，在英國開啟新生活意味著什麼。他經常和員工分享他定居倫敦之前的經歷，雖然這個故事也有多個版本。

Ali Ayad曾向其中一名員工表示，他是美國猶他州的摩門教徒。然而對其他人，他則說他來自黎巴嫩，而那裡艱困的童年教會他如何成為一個成功的hustler。不過關於他在Nike擔任創意設計師的歷程倒是一致的，Ali總詳細向大家描述他在Nike俄勒岡州總部工作的情形，以及他是如何在職場上遇到Madbird的共同創辦人Dave Stanfield。

截取自Ali Ayad之Instagram Ali自稱曾為Massimo Dutti拍攝廣告

Madbird的員工沒有理由懷疑這個故事，即便他們產生懷疑，當他們查看Ali Ayad的LinkedIn時，上頭前同事們滿滿的認可和評價也足以讓他們打消懷疑。

沒有這個住址，某些同事甚至根本不存在

幾個月來，Madbird業務運作良善，他們聘請了更多設計師來應付業務團隊驚人的擴張。然而沒有員工從中賺到錢，因為根據工作合約，員工們同意在前六個月只收取案件分成，唯有通過試用期才會得到穩定薪水（年薪約35000英鎊，約132萬台幣）。

可是直到2021年2月，Madbird根本沒有拿到任何計畫。

一些人離開了，但很多人還是選擇留下來，他們透過向家人借錢或是卡債來維持生活。畢竟在Madbird工作越久，離開就越難。員工們總想著或許下週大案子就會簽訂，這樣之前的努力都白費了，而且試用期就快滿了，在這個時間點離職好像沒什麼意義。

何況在疫情期間，離開這裡後又能夠去哪。

這個奇怪的循懷在某個下午被打破了，來自西倫敦的設計師Gemma Brett在Madbird工作兩週後，忍不住想確認疫情結束後自己該怎麼通勤。她Google公司地址，卻發現那裡好像是一個高級住宅，而非公司網站上的時髦工作場所。

Gemma Brett聯繫了一名房仲，後者證實她的懷疑，這裡的確是非商用的住宅。而BBC記者爾後也和此大樓的資深工作人員詢問，證實他們從沒看過Ali Ayad，這裡也根本沒有什麼Madbrid。

Gemma Brett和另一名正在率領公司杜拜業務擴張團隊的同事Antonia Stuart分享了她的發現。她們繼續追查，發現所有Madbird聲稱過去經手的案例，根本都是從其他地方偷來的，甚至某些同事根本不存在。

幾經思量後，他們化名Jane Smith，發信給全公司，將一切全部爆料出來。

BBC的調查便是奠基在這封信上，甚至，他們戳爆了更多謊言。

就連Ali Ayad的形象，也是假的

Madbird根本不是官網宣稱的「有十年銷售經驗」，事實上，在2020年9月23日，業務經理Chris Doocey面試的當天，Ali Ayad才註冊了Madbird。

截圖自BBC報導 BBC記者堵到Ali Ayad並進行採訪

Madbird的資深創始員工至少有六名是假的，他們的身份是隨意地從網路上偷來拼湊而成，圖庫紅髮模特兒、義大利醫生，西班牙演員或義大利的網紅，他們的照片被冒用，合成變造到Madbird官網上。

至於共同創始人Dave Stanfield，即便他有LinkedIn帳號，而且也會寫信給員工，但是從來沒有跟任何員工通過電話或線上會議，根據Ali Ayad的說法，Nike的工作太忙了。不過BBC發現，Dave Stanfield的照片其實竊取自布拉格的一個蜂箱製造商，當BBC和受害者聯繫時，受害者表示根本不認識什麼Ali。

此外，BBC也聯繫了Madbird列為過往客戶的42個品牌，包含Nike和Tate，他們根本沒有和Madbird合作過。

Ali Ayad本人的身份也充滿謎團，Nike證實他們根本沒有這個員工，甚至他LinkedIn的學歷南加大和Concordia University都查核沒有這個人入學過。