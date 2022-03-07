三級警戒期間的街友關懷行動（上）：疫情衝擊下，對街友們發放食物真的是雪中送炭

文：蕭惠中（東海大學社會實踐暨都市創生中心博士後研究員）

東海大學的人文創新與社會實踐計畫在台中舊城參與街友的議題，主要關切因為主流社會給予街友的成見與污名標籤，所帶來「社會排除」的效應，包括街友在使用一些公共空間時受到關切或是透過空間設置刻意排除，或是民眾透過投訴公部門壓抑輔導街友資源的配置與投入。

我們近期的實踐方案包括探討如何在新台中火車站前開拓街友共融的公共空間，並與社會企業「明日餐桌」協力打造街友共好的商業營運模式。在去（2021）年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情三級警戒期間，部分實作方案停頓了下來，我們於是將更多的注意力放在這個期間台中街友在街頭的生存狀態，以及相關單位的因應措施。我們作為行動者之一，也嘗試參與其中給出回應。

關於溫飽

疫情警戒降到二級之後，生活除了口罩跟掃條碼，慢慢恢復到比較正常的樣貌。對居無定所的街友們也是。聽一位街友大哥說，現在在街頭定時或不定時發送餐食的團體或善心人士，逐漸恢復到三級警戒前的水準。在火車站附近每天勤勞一點走個幾趟，免費的兩餐不是問題。

回想三級警戒的時期，因為對於人際接觸、群聚的恐懼和法定限制，物資的發放變得要更小心。多數的街友服務團體是提供隨來隨拿的物資發放方式，讓街友分散來領取物資的時間。也有部份團體仍然維持定點定時發放食物，但往往造成明顯群聚。筆者在三級期間遇過一位協助發放便當的大哥，認為這樣的群聚太危險，已經準備要停止，也建議如果要發放食物，應該以不定時的方式來避免群聚。

在台中已經服務街友20年以上的「台中市街友關懷協會」，有注意到這些眉眉角角；三級警戒期間雖然停止定點定時供餐，協會還是會主動出擊，不定時不定點將民眾捐的熱食帶到平時街友會聚集停留的地方，但缺點就是要主動跑好多地方去發送。這也代表協會志工要對於街友們平時停留的各個地點有一定的熟悉度，才有辦法找到有需求的人。

為了更進一步提供街友在疫情間的餐食，協會資深的黃社工想到發放餐券的方式，讓街友拿著協會特製的餐券到合作的便當店領取便當。由於店鋪營業的時間都可領取，因此街友們可以分散時間前往，解決了領餐群聚的問題。這個「愛心防疫餐」的計畫，由筆者將其中的關懷街友與支持受到疫情衝擊的在地餐飲店之共好精神，透過文案與DM製作進行傳達。

協會伙伴則負責運用文案和DM藉由既有的社群平台進行募款，並且聯繫願意合作的餐飲店家、製作待用券發放給街友們。這個企劃很快獲得善心朋友的回應，募得了一定數目的善款，支持協會在三級警戒期間持續為台中的街友提供熱騰騰的餐食。

除了台中市街友關懷協會之外，東海計畫的合作伙伴之一「明日餐桌」，在三期警戒期間以每週兩次的頻率，到火車站附近以外的街友聚集點送便當。這些地點散落在中區、西區、北區、東區、南區的地下道、公園和騎樓，一個地點通常會有1到10個左右不等的街友，多數地點都少於5人。

之所以選擇發送這些地點，是因為這些地點聚集的街友相對少，得到的善心關注和資源也相對少，更需要有人去關心。筆者協助聯繫社會局社工，確認這些地點的位置與大致街友人數，希望可以盡可能提供較無資源的街友們基本的溫飽。

明日餐桌由幾個主廚輪流，每次準備六十個熱食便當，並附加一份五個的醫用口罩。後來活動的發起人七喜認為只是熱食便當在營養上還不夠，進一步研發了集合健康的蛋白質、油脂類與烘乾蔬果的「乾糧營養包」，以及現榨蔬果汁，作為營養補充食品。於是負責發送的熱心志工的機車，承載著越來越多又豐富的愛心，在警戒期間持續來回穿梭在台中街頭。

為了保護志工，七喜亦細心準備了面罩、雨衣等防護配備給志工使用。幸好一方面台中的疫情並沒有群聚擴大的跡象，二方面大家在發放物資時謹記止於很短暫且保持距離的接觸，因此志工們都能以平常心以及一般規模的防護方式，順利地進行餐點的發送。

筆者主要負責送便當到台灣大道上的幾個有街友停留棲居的地下道，久了也漸漸與那邊的大哥大姐相熟。大多街友都很客氣，很誠懇地向送餐盒的我們道謝，也會告訴我們其他街友可能只是離開一下，讓我們幫他們留便當。很多時候我們把便當送到，街友們就馬上打開來吃。問過之後得知這邊的資源確實不像火車站附近那麼多且固定，同時疫情間會來發食物的人減少很多；因此這個便當往往是他們當日的第一餐。疫情送餐期間偶爾會觀察到新的街友加入，但還是以老面孔居多。疫情逐漸平息之際，則聽聞曾經在某地下道遇過好幾次的大哥，生病送醫院之後過世，了卻了勞苦一生。

三期警戒期間，這樣的食物發放對街友們來說真的是雪中送炭的作為。除了發放食物的單位變少了之外，許多本來在打臨工、出陣頭的街友們，也因為這些工作機會的減少或暫停，而使得收入大幅下降甚至完全沒有收入。靠乞討獲取現金的街友也說，因為出入車站的人變得很少，使得他們收入銳減。換句話說，這段期間街友們的溫飽，主要必須靠這些免費發放的食物來維持。

這一波疫情中，台北的無家者團體很快地橫向串聯與動員，一起募集和發放物資，維繫著街友們最基本的物質需求，也協助防疫宣導等等。在台中，可能因為平日各個團體並沒有太多的互動連結，大伙兒各自在既有的基礎上提供服務，沒有嘗試合作。社會局雖然大致有掌握幾個主要團體的狀況，但也沒有立場指導。