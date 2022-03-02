SurveyCake企業版線上表單節省預算，四大成本立即歸零

捨棄紙本問卷！SurveyCake作為企業最強後盾

別跟自己過不去！ 淘汰紙本問卷，專業線上問卷至少為你節省90%預算成本，花更少人力！

許多企業機構建置表單時仍以紙本問卷為主。不僅材料上花費大量印刷費，當內容有誤需要校正時，還必須付一定的重製費用。人事成本上也需要花費大量人力發送問卷、 Key-in後續回覆、建檔與分析。最麻煩的是，紙本問卷因為回收門檻較高使得回覆率較低，如填完問卷後仍須將問卷回寄給機構。 一份問卷，如果讓你「 花費大量成本，卻得到少量的回覆」，那這份問卷就沒有建立的價值。

紙本問卷，究竟花費你多少錢呢？

以四大成本為例，分別涵蓋「印刷耗材、勘誤重製、問卷發送、資料建檔」等費用。

Photo Credit：SurveyCake

假設一次問卷調查需要1000份問卷：

1.印刷耗材4000+元

包含基礎設備及各式耗材，假設1份問卷有4頁，1面A4印刷0.5元，1份問卷要價4元，1000份問卷要價4000元。

以上還不包含運輸及倉儲成本，若你的問卷需要「讀卡機」讀取資料，成本只會更高。

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2.勘誤重製500+元

錯多少改多少，改多少就花多少！問卷送印後，或多或少都會碰到內容需要再度修改的情況，如打字錯誤、文字敘述有爭議…等。

此時勘誤重製費又是一筆需要考慮的成本，1000份問卷的勘誤重製費估價500元。

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3.問卷發送6000+元

紙本問卷擴散途徑分為「人工發送」和「實體寄送」。 以「實體寄送」為例，1份填答過的問卷寄送回郵費估算6元，1000份問卷即為6000元，但一大缺點是實際問卷回郵率低。

若想確保問卷回收率而以「人工發送」計算，基本時薪150元，雇用50人進行問卷發送，1人負責20份問卷並在4小時內回收完畢，1000份問卷須花費高達4*150*50=30,000元，開銷直接為問卷郵寄的五倍！

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4.資料建檔37,800+元

包含「資料Key-In、建檔分類、數據分析」等費用，紙本問卷通常以人工的方式進行資料建檔。基本時薪150元，若請3個人分別處理1000份問卷資料的Key-In、建檔分類和圖表分析，每個人5分鐘處理1份問卷，各耗時84小時完成 ，總花費150*84*3=37800元。

以上成本估算還不包含資料錯誤的沉沒陳本，例如Key-In錯誤、分類錯誤、圖表分析錯誤等。

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1000份紙本問卷，至少花費48300元預算。 線上問卷，四大成本立即歸零！

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責任編輯：Iris

核稿編輯： Joanna