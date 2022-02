俄烏衝突最新進展：開戰也得要有好理由，普亭心中真正的疙瘩是什麼？

2022年2月21日,盛怒的普亭大帝忽有如龐然大物拔山倒樹而來。

在西方世界一片驚懼的叫喊聲中,俄羅斯宣布承認頓內次克與盧甘斯克兩個衛星國的主權,緊接著晴天高高白雲飄飄的派遣「維和部隊」去參加它們的開國大典。

說到這個普亭就不懂了,他在克林姆林宮想了半天還是不明白:「我就要求北約不要再東擴,怎麼就這麼難呢?」

你北約再不停止東擴,我俄羅斯要西擴了喔。普亭發表演說,一臉禮尚往來的樣子。

上將擁旄西出征,平明吹笛大軍行。面對來勢洶洶的俄國大軍,德國咬痛叫停「北溪二號」,英國說他們正在準備一份新年制裁大禮包,法國一臉無奈的表示調停失敗,美國嗚嗚哇哇的表示這是入侵行為。總而言之,都給予了烏克蘭除了同情與制裁之外的一切幫助。

當年韓戰一爆發,美國人坐著第七艦隊,吃著火鍋唱著歌,威風凜凜的殺將過來。這次俄烏衝突倒是有趣,美國不吃火鍋不唱歌了,除了很技巧性的把俄羅斯出兵的舉動定性為「入侵」之外,白宮更忙的是在想辦法研擬一個不要讓石油價格漲翻天的制裁方案。

總而言之,西方世界除了對著莫斯科發表了一番怒髮衝冠憑欄處的嚴正抗議,也就最多拍拍烏克蘭:「你是一個成熟的大人了,要學會自己處理問題。」非常巧言令色鮮矣仁。

說好的讓我加入北約呢?說好的軍事援助呢?

當初莫斯科一而再再而三的要求北約不要東擴,美國不聽。把前蘇聯的衛星國全部騙走也就算了,現在還想誘拐烏克蘭。果然,一向守護民主與自由的大美利堅這次終於踢到一塊大鐵板,堅不起來了。

緊接著全世界的人都想知道的問題是:「俄烏的全面戰爭真的要爆發了嗎?」

關於這點,基本上來說俄羅斯沒有理由再給西方世界更多的小驚喜,畢竟佔領整個烏克蘭並不是俄羅斯的核心利益。出兵佔領頓內次克與盧甘斯克之所以在戰略上和政治上合理,主要是因為這兩個地區本來就親俄,而且在2014俄烏兩邊打了一架後就基本被「分離主義勢力」掌控,普亭只不過選擇在現在把程序走完,幾年前上了車後現在才想到要補票。

親俄的頓內次克與盧甘斯克不會造成俄羅斯在統治上的巨大負擔,和克里米亞一樣,是俄羅斯能夠接受的成本。在看待俄烏矛盾的時候,我們心裡應該要拿起一串算盤,好好敲一敲,想想俄羅斯背後的訴求是什麼,以及他們為了達成目的所能夠接受的代價有多大。

這麼一分析,我們就可以很清楚的聯想到俄羅斯發動全線烏拉的結果:俄羅斯會非常喜聞樂見的正式和捷克、波蘭、匈牙利和羅馬尼亞這四家接壤,而且值得一提的是這四家都是老北約鑲黃旗。人家是我家門前有小河,俄羅斯是我家門前有NATO,這就很刺激了。

俄羅斯有沒有必要在一個民族認同已經完全改變、到時候滿地游擊隊、經濟水平基本比馬里亞納海溝還要低、並且沒有什麼戰略價值的烏克蘭大平原上和北約痛痛快快的打一架?

應該說,沒有必要。因為俄羅斯軍事上會很痛,經濟上會死的快。又痛又快,這也太痛快了。

由於擔心自己經濟上死的特別快,普亭早有準備。

早在2月4日,普亭開開心心的去參加北京冬奧開幕式的同時,中俄雙方就簽署了一系列的合作備忘錄和補充協議。這些協議五花八門,其中有反壟斷法和競爭政策、中俄關於貨貿與服貿的「高質量發展」聯合聲明、綠色投資領域的諒解備忘錄、海關的互認安排、輸華小麥、大麥、苜蓿草的檢疫要求協定補充條款、體育交流合作聲明、信息化和數字化合作協議......

還有最重要的,《中國石油天然氣集團有限公司與俄羅斯天然氣工業股份公司遠東天然氣購銷協議》。

基本上中國對俄羅斯就是包養,差下一步就結婚了。

俄羅斯很清楚一旦自己出兵頓內次克和盧甘斯克會引發什麼樣的後果,為了避免自己被西方經濟制裁的鐵拳砸死,俄羅斯需要尋求中國的幫助。出於同病相憐,或者沆瀣一氣,中國在國際政治舞台上最近也非常史達林格勒,被民主國家圍的水洩不通的。要是俄羅斯能夠分擔自己在地緣政治上的壓力,那是一件再好不過的事情。

有鑑於此,中國非常樂意深化與俄羅斯的合作。而同時普亭也必須在對烏克蘭動手之前先得到中國的經濟托底,需要來自中國的經濟承諾。沒有這些支持,普亭不敢這麼肆無忌憚張牙舞爪。在搞定中國之後,普亭才有底氣在烏東地區玩一次滿城盡帶黃金甲。

去翻翻克林姆林宮的官方網站,在記者會上普亭表示,在承認頓內次克和盧甘斯克的正式外交文件上有相關的協議,允許俄羅斯對兩國提供任何必要的協助,包括軍事援助。

Since there is an ongoing conflict there, we make it clear by this decision that, if need be, we plan to fulfill our obligations.

Regarding the use of the Armed Forces abroad. Well, of course. By all means. We signed treaties yesterday, and these treaties with the Donetsk People's Republic and the Lugansk People's Republic contain relevant clauses that say that we will provide these republics with appropriate assistance, including military.

如果要漢賊不兩立,沒有人會這樣回答。

戰爭講求的就是一個師出有名。不管美國到底在伊拉克找到大規模殺傷性武器了沒(到目前為止還沒,希望他們有一天能夠找到),至少人家當年決定要揍薩達姆的時候,一口一個民主,一口一個自由。總而言之,戰爭,需要的是對正邪的區分。到目前為止,克林姆林宮只有顯示出對基輔的強烈不滿,還沒有把烏克蘭當成敵人,而是一個一直爽約的談判對象。

理解這點對於理解俄烏衝突很重要。俄羅斯很明顯現階段就是沒有要大打出手的意思,至於出兵到底是什麼意思,主要是克林姆林宮覺得基輔非常不夠意思。

在同一次的記者問答中,普亭強調,關於目前所有的爭端,都需要基輔方面願意坐下來好好和俄羅斯談判。

(With regard to the borders within which we will recognise these republics, we did recognise them, which means we recognised their foundational documents, including the Constitution, and the Constitution stipulates their borders within the Donetsk and Lugansk regions at the time when they were part of Ukraine.

But we expect, and I want to emphasise this, that all disputes will be resolved during talks between the current Kiev authorities and the leaders of these republics. Unfortunately, at this point in time, we realise that it is impossible to do so, since hostilities are still ongoing and, moreover, they are showing signs of escalating. But I hope this is how it will turn out in the future.)