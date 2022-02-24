把隔離當坐牢？集中檢疫所翻攪民眾食物，引爆國外延燒已久的侵犯人權議題

近日，PTT上有民眾爆料，因被匡列隔離，入住集中檢疫所後，發生機構人員抽檢物品，將密封食物打開，甚至翻攪的情況。新聞一出，隨即引發民怨，怒斥「檢疫所把隔離當坐牢」，隔離就變成犯人。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝出面說明並公布影像，說之前有抓到毒品，並從包裹與食物中常抓到夾帶菸、酒、毒品等「非法」物品，認為是職責所在，並沒有錯。

王必勝強調：「集中檢疫所的作用是隔離及檢疫，不是「遊憩休閒渡假」。而集中檢疫所也是我們國家檢疫隔離系統的最後一道防線，我們有責任在感染管制、住民健康、公共安全等方面負起責任，嚴謹完成交付的任務。」

管制感染是一回事，侵犯個人隱私與自由是另一回事。這種罔顧人權，藐視被監禁者感觸的言論，火上加油，更引起網民暴動。

指揮官陳時中為此表示：「進入集中檢疫所有相關應遵守規範，都有交給入住的人讓其了解。因為安全考量恕不轉交香菸、酒品與違禁品，會代為保管，待離開檢疫所時交還。」

意思就是說「管制沒錯，住檢疫所就得乖乖認命」。對於侵犯人權的質疑，疾管署只秀出「入住簽署受檢同意書」來回應，自認沒錯。

到底入住檢疫所「搜查違禁品」、「食物被翻攪」，有沒有侵犯人權？答案是：有！

防疫時期公權力就可以侵犯人權？

2月22日，台灣人權促進會發布聲明稿〈防疫再曝濫用公權力、抽檢集中檢疫所民眾包裹無明確法律授權〉，強烈指出台灣政府在未經法律授權的情況下，侵犯人權，並說明細節。

2019年，因為武漢肺炎引發世界危機，台灣政府隨即修了「傳染病防治法」，授予行政單位相當權力，限制人民的行動自由（第48條，可強制隔離），並侵犯隱私權（第39條，可公布民眾的醫療資料）。

當時法界就已質疑此法過於擴權，許多細節並未明列，僅賦予行政機關可以「行政命令」執行，有違憲之虞。但因為疫情嚴重，民眾把命看得比民主自由重要，在己身權力沒被限制前，對此法的濫權，並無異議。

但隨著防疫政策進行兩年，從實名制洩漏民眾個資（讓民眾接獲無數推銷、詐騙電話與商業騷擾）開始，到前陣子爆發「被匡列就得花三、四萬住旅館，自費坐牢」的爭議，全都是行政單位毫無經驗，未經規畫思考，便宜行事造成的惡果。

台權會詳列法規，指出檢疫所在「沒有法律授權」的情況下，如何侵犯人權。細節也就不談。過去兩年來陸續發生：「簡訊實聯制、健保卡領口罩與特殊註記、特定族群的旅行禁令、公布姓名足跡、自費隔離、非法抽檢個人物品」等狀況。問題是，為何疾管署敢如此明目張膽的作出違憲行為？

道理也很間單，就是政府不在乎人民，也不在乎人權。

民主素養的低落來自於長期威權壓迫

台灣自1945年以來，即被外來政權國民政府佔據至今。並自1949年到1987年數十年的時間，實施侵犯人權的獨裁戒嚴。長久以來培育的各級政府官員，多半均無民主素養，只知聽命行事。

許多人腦中都還保持著威權思想，成為聽令行事、揣摩上意的奴才。2000年政黨論替，台灣開始真正的民主化後，各級公務員的思想還是沒改（真正受過「相對的」民主教育的一代，直到最近才成年，極少人進入公務體系）。

掌握權力者在沒有明顯違法違憲的狀態下，面對法律不及的灰色地帶，都是以「方便自己」的方式，進行施政。而長期被威權教育洗腦的人民，也都不反抗。

台權會列出的，各項侵犯人權的內容，人民大都覺得「為了全民利益，就配合一下」，強制戴口罩、簡訊實聯制、沒打疫苗禁止出入特定場合與就業等，只要沒造成自己困擾，或可能造成自己困擾，就視而不見。

但如果真正追求民主、自由、人權，在任何人可能被侵犯時，都必須挺身而出，對抗不義的政府。但台灣無論國民黨或民進黨與其他小黨，全都只顧爭權奪利，都只要求支持者「支持理念」。至於理念背後的意義，與支持者的個人權益，全都漠視。

今天如果不是高雄市嚴格匡列，造成許多人無辜被匡列，「自費3、4萬坐牢」的問題也不會浮現。自疫情開始，所有花到人民自費的匡列費用（包含車資與篩檢費），其實全都是政府壓榨人民，侵吞人民血汗錢的做法。

這個問題會爆出來，是因為長達14天的住宿費與被監禁的時間，足以影響個人的工作（被迫離職或停薪）與生計（台灣有43.9%的上班族是月光族，關兩個禮拜加上超過1個月的薪水，足以令人破產），而且沒人知道自己會不會被匡列。

這個程度已不單純是影響看不見的個資暴露，或出門戴口罩那麼簡單，甚至比染疫更攸關生死。所以才成為大眾寧可在「防疫的群眾壓力」，也要跳出來喊冤的狀況。

而「檢疫所抽檢個人物品」，更是壓垮民意支持的最後一根稻草。人民因為普遍懷有威權心態，認為「自由被剝奪」的人不是有罪，就是自找。平常不認為會發生在自己身上，嚴刑峻法都以為與自己無關，配合隔離，都認為是為了社會好，乖乖聽話。

但沒想到一到檢疫所，卻被當成罪犯管理。這就讓許多沒想過人權是什麼的民眾驚覺，原來以為自己平常奉公守法，自由與人權就不會被政府侵犯。

結果政府的思考是「你只能乖乖聽話」，甚至在無法源依據的情況下，用個「行政指引」就可以違憲，任意侵犯個人權力。這是只有威權時代才得以一見之事（例如政治犯明明刑期已過，卻無法出獄，還繼續被關押「教育」），卻發生在民主化的台灣。