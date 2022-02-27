【美劇】Netflix《創造安娜》：戳破全球網紅現象幻影，比一般詐欺犯更有亡命之徒的氣魄

（以下內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

最近引發熱議的迷你影集《創造安娜》，全劇僅九集，改編自潔西卡・普萊斯勒（Jessica Pressler）在美國《紐約》雜誌上發表的文章〈安娜・狄維如何騙過紐約派對人士〉（How Anna Delvey Tricked New York's Party People）。2022年2月11日於Netflix首播後，即獲得許多討論與關注。

《創造安娜》的故事很簡單，就是描述一個Instagram的網紅安娜・狄維，她假裝自己是來自德國的富二代，有6000萬歐元的信託基金，想在紐約開設最豪華的鼎基俱樂部，因而成為紐約矚目的社交名媛。

在此期間她從紐約名流身上盜竊大批財物，並騙取多家銀行的貸款。事情被踢爆後，雜誌記者女記者薇薇安著手調查安娜・狄維的案件，並寫成一篇深入報導。報導一出，引發全球關注，但案件內外引起的風波，卻錯綜複雜，令薇薇安無言以對。

這個影集是真人真事改編，對照《安娜・狄維如何騙過紐約派對人士》內文，跟影集大部分情節如出一轍，僅為了戲劇效果，在安娜詐騙的時序上，有所剪輯、變動。影集並未以文章敘事來做成紀錄片模式，反而是把作者潔西卡・普萊斯勒化名為薇薇安，以她作為第一人稱視角，來切入安娜・狄維的故事。

如果採紀錄片模式，或以文章的筆法來切入安娜，就必然會有一個上帝視角或主觀意識，來剖析安娜這個人。但因為薇薇安本身成為了戲劇角色，這使得故事就變成一種第三人稱的上帝敘事角度，利用情節與剪輯，使報導者跟受訪者同時成為被詮釋的對象。

這使得原本大眾透過潔西卡・普萊斯勒眼光看安娜的方式，變成「觀眾只能從情節線索來詮釋安娜」。這使安娜的故事成為一種通俗劇模式下，讓觀眾可自由定義安娜的意義，而不縮限在「論斷報導文章內容」而已。

這使得安娜的形象變得模糊不定，跳脫出潔西卡・普萊斯勒的框架。雖然任何戲劇都必然是由編導進行銓釋，這也不過是「把新聞報導變成故事」的傳統做法，但就這個主題來說，這反而是讓觀眾能更進入安娜的世界。

怎麼說呢？無論創作者要怎麼詮釋這個真實故事，都必然有自己觀點。人物忠奸、事件意義，都會有各種意涵。但這改編的通俗劇模式，是把安娜的故事，變成「安娜被抓之後，她跟記者、受害者，還有律師之間的故事」。

這使得記者、律師、受害者的各種心態，得以與安娜的作為進行辯證，就超越了記者個人解讀「律師、受害者、安娜」的層次。把記者也拉下水成為角色，反過來更凸顯了原本潔西卡・普萊斯勒想要強調的「整件事象徵21世紀美國夢的破滅」的核心意義。

安娜・狄維的故事之所以能在美國造成轟動，並透過影集引發全球熱議，關鍵是它戳破了全球網紅現象的幻影。



Photo Credit: Netflix

劇中人物的分級是現代資本社會的縮影

人類世界自有歷史以來，除價值觀極為相異的原住民世界之外，任何走過游牧、農業到工業化的各區域的社會，都發展出社群組織。每一個個體在所屬社會中，會依照不同的社會價值觀，去群求個人的「定位」。

簡單說就是漢人社會傳統的追求「功成名就」，社會底層努力獲得資產，提升階級；上層階級的人，設法維持權位，並追尋更高價值。不管想累積或追求的是什麼，全都在尋找定位。

安娜・狄維特別的地方，又或者說是本劇透過各種角色與情節的辯證，想要追問的是「到底安娜在想什麼？」。安娜跟劇中的受害者、記者、律師一樣，全都在追求個人在社會中的定位（也可以說，個人目標或生活）。但她跟所有人都不同。其他人大約可分成三種。

就三種人來說，上層階層的人，例如紐約名流，他們憑藉出身背景與財富還有個人能力，透過社交圈鞏固自己的地位，追求享受與美感，然後藐視中層與下層。這階層的人早已憑資產經歷與成就，得到了定位。

而律師、記者、跟安娜去摩洛哥度假的記者、健身師朋友屬於中層，他們跟劇中的下層（飯店侍者、安娜的父母等）心態都一樣，他們還在努力階段，設法透過個人才智，努力在自己的職場打拼，想獲得「理想」的定位。所以記者想藉安娜的報導翻身，律師想藉此打響名聲，安娜的酒肉朋友想攀附她，以「享受自己沒有的名流生活」，全都還在找到定位中。

第三種就是安娜的男友。就是一樣具有才華，但不想在社會制度下緩步爬升，想要「一夜致富」的那種人。這也就是全球隨處可見的詐欺犯。他們會以自身的能耐，不尋常歸來獲取資本，然後快速達到想要的定位（變有錢，與有名，但全都是騙來的）。

安娜照理說屬於第三種類型，但她詭異的地方是在「追求定位過程中的自取滅亡」。安娜並不笨，她可以耍弄紐約名流，使喚許多地位成就遠比她高的專業人士與有錢人，目標是為了「證明她可以開設全球最豪華的俱樂部，證明她有無上品味」。

這是安娜想追求的定位，她也比照第三種人的模式，因為不想按部就班，跟她的《浮華世界》記者朋友那樣從底層幹起，慢慢被看見才華，然後爬到上層階級。她一出手就是要靠詐騙來成功。

但相較安娜男友那種「就是為了撈一筆錢然後逃走」的模式，安娜給人的感覺是「要騙過別人，就必須先騙自己」。她明知自己出身藍領階層，卻把自己當成富二代的公主看待，在詐騙過程中，很多明顯會出包露餡的事，最主要的就是向美國大銀行融資數千萬美金以開設俱樂部的點。