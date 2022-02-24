「中俄戰略合作」不只讓中國捲入俄烏衝突，更讓中歐關係走向不斷惡化的不歸路

文：黃澎孝

前蘇聯解體後，中俄兩國在1992年，簽署了《關於中俄相互關係基礎的聯合聲明》，宣佈雙方「相互視為友好國家」。2001年再進而簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，成為中俄外交關係的基礎。

但是，實際上中俄雙方互不信任，因為，從俄羅斯的角度看中國，中國本是前蘇聯羽翼下成長的社會主義國家。建國之初，中國曾提出「一面倒」的親蘇路線，而在50年代，獲得前蘇聯大力援助。

事實上，當年蘇聯援助了中國門類齊全，自成體系的156個工業項目，以及相關的配套項目。幾乎是在中國完整的複製了一套蘇聯自己的工業體系。使中國迅速的從一個落後的農業國進入了工業國行列。而且在軍工方面，包括中共所謂的「兩彈一星」，都擁有大量的蘇聯基因。

相對於蘇聯的扶持，中國所回報的，卻是在社會主義陣營對蘇聯的公然挑戰，乃至於後來與美國聯手，直接間接地，加速了前蘇聯的解體。換言之，在俄羅斯眼裡，中國就是一個虛偽狡詐，恩將仇報的「白眼狼」，完全不值得信任。

另一方面，中國也視俄國為一個「不靠譜的朋友」。擔心與俄國走得太近，會被捲入俄羅斯在歐洲地緣政治上的爭端。中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮便曾指出：與俄結盟會造成「拉來一個朋友，招來十個敵人」的後果，「並不划算」。

尤其2014年3月俄羅斯佔領原屬烏克蘭的克里米亞，以及策動其獨立後，中國就被動捲入了俄烏紛爭。

中烏關係本來十分緊密，烏克蘭脫離前蘇聯後，曾經是中國取得軍武先進技術的主要來源國。因此，中國一度在俄烏衝突中，力持中立態度，甚至，迄今為止，為恐台灣效尤，中國始終未承認克里米亞的獨立地位。

Photo Credit: Reuters/達志影像 中國遼寧號航空母艦，當初就是透過烏克蘭購得前蘇聯航母改造

但是，2019年6月習近平帶領一個由1000多人組成的龐大的經濟代表團出席在聖彼得堡舉行的「聖彼得堡經濟論壇」後，與普丁共同聲明決定將兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。以共同對抗美國的壓力。但也無可避免的影響到中國對待俄烏衝突的中立態度。

於是，當2019年12月，烏克蘭在聯合國大會上提交了一份「克里米亞和塞爾瓦斯托波爾以及亞速海和黑海部分水域軍事化」的決議草案，要求俄羅斯從克里米亞撤軍時，中國竟然投下了反對票，造成了烏克蘭與中國關係的疏離。中國對烏克蘭的口頭支持，也變得越來越模糊。

拜登當選美國總統後，一改川普時代單打獨鬥的作風，積極重建與歐洲的傳統友誼，並在亞洲建立了「四方會談」等機制，聯合日本、澳洲與印度等印太大國，共同對付中國。也使中國倍感形隻影單，而與同病相憐的俄羅斯越走越近。

尤其，北京冬奧前夕，兩國領導人2月4日會談結束後，在共同發表的《中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》中，俄羅斯公開表達支持台灣是中國的立場。而中國則公開呼籲「放棄冷戰思維」，而且還首度公開附和俄羅斯，表態反對「北約擴張計劃」。

中國外交部副部長樂玉成，還在會後接受媒體採訪時高調表示：「中俄關係上不封頂，不斷攀登新高」。刻意展現「中俄1＋1」準結盟的戰略夥伴關係。但是，站在歐盟、北約和東歐各國的立場，中國顯然是在戰略上選擇了與他們對立的那一邊。於是，抱團取暖的中俄兩國，儼然成為「1＋1＝惡」，狼狽爲奸的自由世界公敵。

於是，2月19日，在德國慕尼黑召開的「慕尼黑安全會議」上，包括北大西洋公約組織（NATO）和歐盟在內的多名西方國家領袖，相繼提出嚴厲警告，指責俄羅斯和中國都正尋求用自己的那套秩序，「取代現行國際規則」，強加實施專制統治模式。

顯然，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮先前所預言：與俄結盟會造成「拉來一個朋友，招來十個敵人」的後果已經迅猛浮現了。中國與歐洲的關係，從此恐將走向一條不斷惡化的不歸路，真是得不償失，「太不划算」了。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航