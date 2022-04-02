十大槍擊要犯之首「鬼見愁」林來福（一）：因為一條香腸而走上不歸路

文：唐嘉邦

因為一根雞腿，踏入黑道。

這是電影《艋舺》的台詞，聽起來有點無厘頭，男主角邊說，還帶著些許無奈的眼神看向遠方。但這句台詞並非完全虛構，在真實的江湖社會，的確有人因為一條香腸，從此踏上滿佈血腥荊棘的不歸路，成為殺人不眨眼的「鬼見愁」。

他就是當年人見人怕，連黑道大哥都避之唯恐不及，身揹25條人命，名列十大槍擊要犯之首的林來福。手段兇殘，喜怒無常，每次犯案幾乎不留活口，「鬼見愁」這個名號，顯然是那些倖存的人封的。

林來福生於1959年，嘉義人，從小家境不好，對讀書沒興趣，小小年紀就跟地痞流氓混在一起，整天無所事事、不學無術。這個時期的林來福，多次進出警局，留下不少前科，但這個時期的林來福，看不出他有什麼樣暴戾的性格，也不曾犯下甚麼太過嚴重的案子。這樣的小奸小惡之人，無論什麼時代哪個地方，都是很常見到的。

直到1986年，這也是決定林來福命運的一年。

也想嘗嘗當大哥的威風

年初，林來福持刀搶走被害人的支票，遭到警方通緝。無處逃亡的林來福，委身於一名角頭老大身邊，在賭場外幫忙看場子。11月8日，林來福和往常一樣顧在賭場門口。當年的賭場不比現在這樣遮遮掩掩，有時候賭場主人更是黑白兩道通吃的狠角色，跟一般的生意場所沒什麼兩樣，攤販當然就隨著人潮前來擺攤。

而出事情的，就是在賭場門口賣烤香腸的老闆。大家都知道烤香腸攤販的標準配備就是骰子和碗，老闆常常和來買香腸的顧客玩「十八啦」，賭注當然就是香腸。

那天晚上，林來福的老大，也就是賭場的主人，不知道是哪來的閒情逸致，自己的場子不去玩，跑來門口和香腸攤老闆玩「十八啦」。沒想到開賭場「職業級」的老大，這骰子竟然玩不過香腸攤老闆，連輸了好幾把。不過，老大就是老大，才不管誰贏誰輸，依然拿起攤架上的烤香腸塞進嘴裡，香腸攤老闆也在旁陪笑著，任由老大耍賴，不當一回事。

在門口看著這一幕的林來福，一時手癢也想要玩兩把，在老大離開後走向香腸攤，和老闆玩起了骰子。果然，玩「十八啦」還是香腸攤老闆最專業，林來福連玩數把也是鎩羽而歸。但他想說剛剛老大輸了後還是耍賴不給錢，拿著香腸就吃，他也決定「有為者亦若是」，學著老大的樣子拿起香腸。

但這次香腸攤老闆不再像是剛剛對老大那般陪笑臉，他板起了臉孔，嚴詞拒絕林來福，不願意讓他吃免錢香腸。林來福不滿地問：「他是我老大耶，我吃你一枝香腸算什物？」香腸攤老闆略帶嘲諷說：「啊有才條你做老大啊，跟人家展什物風神，細漢仔呷物件就是要乖乖納錢啦。」

沒想到這句話激怒了林來福，自己竟然在一個香腸攤老闆眼中是這麼微不足道，然後他又想到，原來旁人是不是一直都這樣看輕他？由於林來福出身貧寒，沒讀什麼書，從小跟人出來混也沒混出什麼名堂，長年下來不免感到自卑，如今連一個小小的香腸攤老闆都看不起他。

種種思緒瞬間湧上心頭，氣不打一處來，他看見攤架上有把切香腸的小刀，順手拿著這把刀朝著老闆刺了過去。林來福的雙眼一見到四濺的鮮血，更像是發狂的野獸，又連刺了好幾刀。等到他回過神來，香腸攤老闆已經斷氣倒臥在血泊之中，眾目睽睽對著他指指點點，這才發現自己闖下了大禍，連忙逃離現場。

這件完全沒有任何預謀的衝動殺人案，改變了林來福的一生。他在殺人的過程中，發現自己原來具有掌握別人生死的能力。而且他為了不要再被人看不起，與其在別的老大底下當小弟被人看衰小，還不如自立門戶，自己當老大。

但要怎麼當個受人尊重的老大，林來福在逃亡期間想了很多，後來他想通了，他覺得只要自己比別人更兇、更有錢，就再沒人敢輕視他。如果真的還有人瞧不起他，那就殺了吧。

這個念頭產生的當下，一個殺人不眨眼的魔頭誕生了。林來福不再是過去需要仰人鼻息的細漢仔，他要主宰自己的命運，還有別人的命運……。

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當一群亡命之徒聚在一起

由於犯下了殺人案，再加上先前的搶劫傷人，已經不可能有哪個角頭敢收容他，他捨去了原來的老大，孤身一人流落江湖。在沒有經濟奧援的情況下，他幹起了打家劫舍的勾當。

林來福在短短的幾個月內，多次在嘉義、彰化、雲林、南投等地犯案，他往往會事先調查當地的有錢人，隨後才鎖定目標行搶，或是直接持槍搶劫銀樓，若遇到反抗即動手殺人。由於他作風凶殘，屢次犯案得手後，不僅受到警方注意，許多與他有類似背景、亡命天涯的黑道份子也「慕名而來」，投靠在林來福的麾下。

當時林來福手下雖然不多，但聚集的都是狠角色。包括後來擔任集團軍師的「黑狗」潘旭晃、後來自己另涉許多重大刑案的「黑牛」黃鴻寓等人，每個人都是視人命如草芥的亡命之徒。林來福等人犯案完後取得的大筆金錢，大多用來添購槍械彈藥，因此，當時其他的道上份子都知道這群人不好惹，對他們避之唯恐不及。

不過，林來福這個人是這樣，儘管人不犯我，但不代表我不能犯你。他已經打定主意要做個比所有黑道大哥都更狠、更兇的角色。所以他不斷地去挑釁、挑戰各個角頭，針對對方的賭場、舞廳等處犯案。

一來他知道這些地方油水多，犯案後所得必豐，二來他就是要打響自己「鬼見愁」的名號，讓所有黑道都怕他。他往往一進入賭場，就先持槍朝天花板連開數槍，然後搜刮現場所有的現金，無論賭場是誰罩的他都照搶不誤。