職場英文常用的「說服」、「提案」相關單字與片語

在職場上,我們總有需要跟客戶進行提案的幾會,也會需要針對不同課題或客戶提出的要求進行回應。那麼我們應該如何在這些時刻,大方地提出自己的想法,也有效地用自己的論點說服他人呢?一個好的提案要具備哪些技巧和單字呢?想要在職場建立一套說服他人的說話之道有什麼實用方法呢?今天就跟著VoiceTube一次將所有實用技巧學起來吧!

「提案」英文介紹

想要交出一份讓人印象深刻的提案,用字遣詞很重要!我們必須先搞懂以下這些「提案」單字的差別,才能讓你的提案具有說服力!

Propose 提案;提議

Propose作為有「提案、提議」的意思,而名詞proposal則有「提案」及「求婚」的含意。Propose多用在正式場合、商業談判等,作為職場往來、提案的主要用詞。

I’m about to propose the idea of an online game company.

我即將進行一家網路遊戲公司的提案。

Suggest 建議

Suggest與propose相比較委婉,相對不正式的用詞,更多的是給予可行的建議或想法,接收方未必要接受、想法也未必是最佳方案。常見的句型如:I suggest that⋯⋯(我建議⋯⋯)。

Recommend 建議;推薦

Recommend是建議、推薦,常用來以客氣、緩和的方式提出建議,像是:「為了安全起見,空服員建議乘客全程繫好安全帶」、「為了健康著想,廣播建議觀眾全程配戴口罩」。

For the sake of your health, we recommend that you wear your face masks at all times.

為了您的健康,建議您全程配戴口罩。

而propose、suggest、recommend這三個動詞要怎麼搭配使用呢?它們常見的用法如下:

Propose/suggest/recommend + V-ing

Propose/suggest/recommend + N

Propose/suggest/recommend + that + 子句

這邊要特別注意:suggest後面的子句動詞必須是原型動詞。為什麼呢?因為後面的子句原本是有個助動詞should,只是因為大家平常習慣省略這個助動詞,才會誤以為suggest後方的子句動詞要做變化。

建議他人的句型:Suggest + that + 子句(子句:S + (should) + V+ O)

I suggest revising the conclusion of this proposal, we need a strong ending to conclude our opinions.

我建議修改提案的結論,我們需要一個有力的的結尾來總結我們的想法。

I recommend that you have a talk with Jack, you need to figure out what makes you breakup.

我建議你跟 Jack 談一談,你需要找出造成你們分手的原因。

I proposed my presentation to the boss for the first time and he loves it! My hard-work is worthy!

我向老闆報告我的提案,他很喜歡!我的努力值得了!

Advise 建議

Urge 敦促;力勸

Encourage 鼓勵

而advise、urge、encourage這三個動詞要怎麼搭配使用呢?常見的用法有:

Advise/urge/encourage + V-ing

Advise/urge/encourage + that + 子句

Advise/urge/encourage + N

除此之外,advise、urge、encourge 還可以搭配不定詞(to VR)使用:

Advise/urge/encourage + to 原形動詞

Although my girlfriend couldn’t go with me, she encouraged me to pursue my dream of studying abroad.

儘管女友無法跟我一起去,她還是鼓勵我追求在國外讀書的夢。

I advise you to consider it twice before making the decision.

我建議你在做決定之前先三思。

「說服」英文介紹

Persuade vs. Convince

雖然persuade和convince字面上都是「說服」的意思,但你知道他們的差別嗎?

Persuade是透過「說」的,說服對方去做某件事,後面通常會接著說服對方做的動作。

I persuaded my girlfriend not to buy that luxury purse.

我說服我女朋友不要買那個昂貴的皮包。

Convince則是特別指利用數據、邏輯,使某人在「心理上」相信、認同某件事,並未有任何實際的行動。

Jeff convinced the boss not to deduct the marketing budget from last quarter’s data.

Jeff 用上一季的數據說服老闆不要砍行銷預算。

還有哪些是提案過程會用到的單字呢?一起來看看吧!

提出建議、提案的常用單字

Deadlock 僵局

Leverage 手段、談判的籌碼

To reach consensus 達成共識

Propose⋯⋯/Make a proposal 提出提案

Withdraw a proposal 撤回提案

A convincing pitch 有說服力的提案

Convincing/persuasive 具說服力的

Seal a deal/close a deal 成交、定案

Presentation 簡報、報告

Proposal 提案、企劃書

提案說服句型一籮筐

接下來介紹常見的說服句型,根據語氣的強度分別介紹:

強烈 Strong

I strongly recommend (that)⋯⋯我強烈建議⋯⋯

I urge (that)⋯⋯我力勸⋯⋯

I am convinced that ⋯⋯我相信⋯⋯

語氣強烈的句型,除了選擇態度強烈動詞,也會加上一些表達程度的副詞,像是:strongly、highly、firmly、fully 等。

I strongly recommend that we collaborate with this design studio, they are young, creative and won lots of awards, just corresponding to our core concept.

我強烈建議我們跟這間設計工作室合作,他們年輕、有創意,還贏過很多獎,符合我們的核心理念。

以上方這個例句來說,句子裡就是用了strongly來修飾動詞,來表達更強烈語氣的建議。

中性 Neutral

I suggest (that)⋯⋯ 建議⋯⋯

I recommend + Ving 建議去做某事

In order to improve the market share, I suggest that we revise our marketing plan and launch the product with new cover again.

為了增加市佔率,我建議我們修改行銷計畫並推出新包裝的商品。

I recommend having a break, we need to calm down and talk about it later.

我建議休息一下再討論,大家需要冷靜一下。

委婉 Tentative

If I may, I would like to suggest⋯⋯如果可以,我想建議⋯⋯

It might⋯⋯ 這可能⋯⋯

想要以委婉方式說服他人時,除了以上兩種句型,通常也會以「先贊同他人,再表達異議」的方式。先讓對方感受到你的尊重,才建議更好的方案。例如:

I like your proposal, however I think⋯⋯ 我喜歡你的提案,然而我認為⋯⋯

Jackson, I like your proposal, it’s impressive. However, I think it could be better if the cost can be deducted 10%.

Jackson,我喜歡你的提案、很讓人印象深刻。但我覺得如果預算可以再減少百分之十會更好。

好提案需具備的條件

看完了提案相關的實用英文單字及句型,接下來要帶著大家來看的是一個好提案要具備的要素,接下來會先從分析提案的幾個方法來介紹,進而介紹一個好提案需要具備的幾樣重要條件跟因素喔!

FOB 公式(Finance, Operation, Business)

F代表的是財務(finance),也就是要降低成本;O代表營運(operation),降低管理成本與風險;B為商業(business),增加營收、毛利或市佔率。

透過FOB公式來打造你的提案以客戶、客戶老闆的角度思考對方所需要的,是好的提案最重要的部分。量化可帶來的價值、降低財務、營運上的成本,把這些細節放入你的提案,才能大大提升提案被接受的機會!

SWOT 分析

SWOT可以運用在商業或個人的相關優劣分析,是非常常見且好用的分析方式。而這四個字母分別代表什麼呢?

S:strength 優勢

W:weakness 劣勢

O:opportunity 機會

T: threat 威脅

在分析時,優勢(S)和劣勢(W)分別代表著「內部因素」,機會(O)、威脅(T)代表著「外部因素」。內部優勢如自身資源、專業技能;內部劣勢如自家企業不擅長的領域。外部機會如潛在的市場;外部障礙如法規限制。

透過上述兩種分析技巧,我們可以好好架構並分析自己的提案。緊接著要介紹的是三點用以加強與修改讓自己的提案變得更好的方法,想要有力的在職場上用自己的提案說服他人,這幾個方法一定要學起來!

Provide solution 遇到問題提出解決方案

計畫提案的過程一定會遇到很多問題和困難,逃避或忽略絕對無法讓你提案成功。找到可行或可能解決方法,不但能真的提出一個完美的計劃,也可以讓主管、上司看到你的用心喔!

Reinforce your advantage 強調自身優勢

提案的時候務必要記得強化優勢。把自身優勢與提案的要素做連結,讓上層看到推動這個提案的話,執行者可以有哪些資源、是否可以如實達到預想的結果等等,這樣相信你的提案成功率會更高!