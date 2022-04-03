十大槍擊要犯之首「鬼見愁」林來福（二）：拿著烏茲衝鋒槍一次幹掉六名黑道大哥

文：唐嘉邦

獨特的談判模式

「鬼見愁」林來福殺害香腸攤老闆後，性情大變，此後視他人之生命如無物，只要於己意不合，動輒就是開槍殺人。此時的林來福，在經過多次搶劫賭場銀樓、強行插乾股之後，實力大增，手中的武器也越來越精良。但他的心胸卻越來越狹小，行事更是無法無天。甚至在與角頭羅坤道的談判中，他拿著烏茲衝鋒槍一次就幹掉六名黑道大哥，讓他一躍成為當時的「十大槍擊要犯」之首。

1988年9月30日，林來福夥同黃鴻寓，驅車來到台中市成功路的「溫莎古堡」咖啡館，這裡是當地大角頭陳景德的地盤。兩人一下車，立刻拔出手槍壓制住店外的兩名陳景德手下，隨後進入店裡尋找陳景德的身影。當時陳景德正在與人談事情，他萬萬沒想到在自己的地盤還有人敢亂來。

不過，陳景德的反應也算快，一發現有人持槍闖入店內，馬上轉身就想跑。只是雙腿哪有子彈快，早就有開槍經驗的林來福，率先開槍擊中陳景德的雙腿，面對死神進逼，無法逃跑的陳景德，最後被林來福以行刑式的方式，在腦門連開數槍，這名台中黑道一方之霸就這樣慘死在自己的地盤上。

至於陳景德為何會與林來福結怨？據說只是因為他拒絕到林來福插股的賭場「捧場」而已。林來福槍殺角頭陳景德一事，震驚了黑白兩道，而他也更加肆無忌憚。一個多月後，林來福又在台北市的皇冠大酒家，因細故開槍殺人，造成一死一傷。

這時候，林來福的名字響徹全台灣，特別是在黑道間，幾乎沒人不認識他。所有的角頭大哥都怕惹到林來福，擔心他那充滿血絲的雙眼一旦看向自己，會引來殺身之禍。

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當年4月還發生一件事，彰化縣伸港鄉的角頭老大「五百」黨佩華，在台中市中港路的「銀座」地下舞廳喝酒時，因不滿店家服務而掀桌，事發當下店家沒有制止，任其辱罵搗亂。

但黨佩華沒想到的是，這間店林來福是佔有股份的。不久後，黨佩華在一間職業賭場裡，遭到林來福等人持槍強行押走，在河邊一槍打死。林來福等人將他草草埋在當地。多年後林來福落網時，曾向警方供出他埋屍之處，但開挖的結果，卻怎麼也找不到黨佩華的屍骨。

無獨有偶，類似的事件還不只一起。台中知名黑幫「十五神虎」裡的一名大哥級人物賴明和，於1989年1月25日至台中市文心路「金來來」舞廳消費，席間可能是因為酒喝多了，與店家發生爭執。這位賴大哥脾氣也不小，拿出隨身攜帶的手槍就朝著舞廳天花板開槍。

結果隔天賴明和酒醒後，才發現自己前一晚闖了大禍，因為他知道林來福也是「金來來」舞廳的股東。有了黨佩華的前例，賴明和擔心自己會惹到林來福，這事非同小可，可能會賠上一命，他急得像熱鍋上的螞蟻。

賴明和透過管道，找上舞廳的前經理張義和，想要主動求見林來福請求原諒。於是張義和帶著賴明和於26日下午前去拜訪林來福，賴明和一見面就表示昨晚自己喝多了，根本不記得自己有開槍，他絕對不是故意要找店家麻煩，希望林來福能夠不計前嫌，不要把這件事放在心上。

林來福當下沒說什麼，但是他夥同詹火樹、黃根旺、陳振聲、李春福等幾名集團成員，將賴明和、張義和兩人帶到南投縣竹山鎮瑞南橋下。來到這荒郊野外，林來福終於露出他的本性，拿出鐵槌猛砸賴明和，那怕對方一直苦苦哀求放過一馬，他也不為所動，就這樣用鐵鎚把賴明和活活打死。

至於牽線的張義和在一旁早已嚇得半死，他本來覺得這種事沒甚麼大不了，大家談談就沒事。而且主要是因為賴明和在道上也有份量，自己才願意當和事佬，想說可以賣兩邊的人情，才帶著賴明和找上林來福。

沒想到林來福就這樣當著他的面打死賴明和，而這個無辜的可憐人，因為成為殺人現場的目擊者，也順帶被林來福殺人滅口。兩人的屍體被林來福眾人在現場挖了個大洞埋了起來。

與黨佩華一案稍有不同的是，日後林來福向警方供述此案時，警方還得以在現場挖出兩人的遺骨，不像黨佩華那般屍骨無存。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 烏茲衝鋒槍

烏茲衝鋒槍打穿了治安危機

殺人無數的林來福至今已犯下多起案件，但真正讓他威名遠播的是與嘉義角頭羅坤道的這場談判。

行事兇殘的林來福四處結怨，在各地黑道四處樹敵，其中一人便是嘉義角頭羅坤道。1989年2月11日，羅坤道與林來福相約談判，居中擔任協調中間人的則是雲林著名黑道教父「標哥」的親戚。

羅坤道當然知道林來福這個人不好惹，他也知道這次談判很有可能會演變成雙方火拚。但他出來混的，從來就沒怕過誰，就算是如今惡名昭彰的林來福他也沒放在眼裡。可能在他心裡還是認為，自己畢竟是威震一方的角頭老大，林來福不過是個亡命天涯的殺手，而且現場還有「標哥」的人仲裁，諒林來福也不敢亂來。

即使如此，羅坤道還是調集了許多槍枝，他讓當天進入談判會場的七個人都帶著手槍，連同自己一共有八個人、八把槍，而他只准林來福帶一名小弟前來。他心想，八比二，怎麼樣自己這一方也不可能輸吧。

雙方在嘉義某間餐廳談判，林來福按照約定確實只帶著手下詹火樹兩人赴約。很快地，彼此就談不攏，場面一觸即發。林來福見彼此話不投機，也不囉嗦，他以眼神暗示詹火樹，兩人從隨身攜帶的包包中拿出早已事先上膛的兩把烏茲衝鋒槍，不由分說朝著對方就是一陣掃射，也不管現場還有中間人。

烏茲衝鋒槍的射速極快，幾秒鐘的時間，林來福與詹火樹就開了100多槍，子彈像下雨般落在羅坤道等人的身上。羅坤道與小弟們還沒來得及拔出腰間的手槍，就被這一陣槍林彈雨給撂倒。他們萬萬也想不到，林來福手中竟然有烏茲衝鋒槍這麼強大的武器。