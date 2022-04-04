十大槍擊要犯之首「鬼見愁」林來福（三）：冒用他名號勒贖的，一個個都被他揪出來殺掉

文：唐嘉邦

意外牽扯全台最大老鼠會鴻源機構

1989年，號稱全台最大老鼠會、非法吸金的「鴻源機構」副總裁於勇明，遭到歹徒持槍綁架押至中部，向家屬要求贖金一億元，歹徒自稱是林來福，要對方不交錢就等著收屍，最後於勇明交款八千萬元獲釋。然而，真正的歹徒並不是林來福，而是有人假冒他的名義犯案。

正當警方還丈二金剛摸不著頭腦，搞不清楚歹徒究竟是不是林來福時，林來福自己就辦起了偵探角色，他要把冒名者一個個都揪出來，然後都殺掉。話說於勇明遭到綁架時，家屬接到歹徒的電話自稱是林來福，這個線索讓警方如臨大敵。警方本來就已在全台各地撒下重兵追捕林來福，怎麼想到他竟然還能犯下如此重大的綁架案？

本來一直處於跑路狀態的林來福，感受到警方追緝的腳步越來越緊，後來才從道上收到風聲，得知是因為他犯下了綁架於勇明勒贖一億元案子的關係。 等一下，我沒有綁架於勇明啊。是哪個臭卒仔冒充我的名字？

林來福非常生氣自己被假冒，想要大聲向警察喊冤，但他當然不可能主動投案去說明，畢竟自己身上背的血案太多。於是他決定自己當偵探、當法官，來揪出這些冒名者。人可以殺，鍋不能揹。

顯然林來福的「偵辦速度」比警方來得有效率得多，他找了幾個道上消息靈通的「包打聽」詢問，對方見他手上那隻子彈不長眼的手槍，很快地就幫他查清楚事情的來龍去脈。而此時警方還以為犯案者就是林來福呢。

林來福得到消息，這次冒用他名號勒贖的是軍火大亨盧照琴的貼身保鏢「馬龍仔」魏進雄、天道盟成員蔡金銅、謝益恆等人。不得不說林來福的動作真的很快，不僅一下就查出是誰冒名犯案，他連對方平時會在哪裡出沒，都查得一清二楚，隨即找上門來，他要這些冒名者「拿命來賠」。

自己辦案比警察還快

第一個被追殺的是魏進雄，1989年6月9日，他被林來福等人帶到台中市西屯路的13號公墓土地公神桌前。原本天不怕地不怕的魏進雄，直到林來福站在他面前時，才終於感受到害怕。他坦承確實有冒名犯案一事，但表示自己僅分到一千萬元，他願意拿出其中的三百萬元給林來福，當作是賠罪。

林來福一聽嗤之以鼻，且不說三百萬元他不放在眼裡，光是魏進雄只分到一千萬元他就不信。魏進雄連忙解釋，他真的只有那麼多，因為這個案子「幕後參與的大哥很多」。沒聽不知道，一聽嚇一跳，原來這件事後面還有大哥級的藏鏡人在策畫。林來福真是氣瘋了，魏進雄話還沒說完就連開六槍把他打死，隨後打電話給魏的弟弟叫他來收屍。

魏進雄被殺後，下一個目標就是蔡金銅、謝益恆兩人。隔天6月9日，林來福帶著黃根旺、周誌昌、陳振昇等人，先在台中縣大甲鎮孟村里臨河路的稻田中槍殺蔡金銅。接著他們又在彰化大肚溪旁殺害謝益恆。

殺了這三人後還沒完，由於魏進雄在死前還供出此案幕後還有天道盟的「大哥級」人物策畫，於是林來福又找上該名大哥。這名大哥聽說林來福不依不饒地殺上門來，只能連番的賠不是，並端出三千萬元送到林來福手上，才讓林來福放下手中這把殺人槍。

這件於勇明遭綁勒贖所引發的案外案，在林來福以「辦私案」的方式，殺了三名冒名者、取得三千萬元贖金的狀況下落幕。然而，這樣的處理，讓警方顏面掃地，因此，追緝林來福的腳步也日益加快。

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殺了親信，組織邁向瓦解

在解決了冒名綁架勒贖案後，林來福的殺心完全沒有收斂的樣子。1989年7月9日凌晨4點，林來福又在台中市區殺害一名檳榔攤老闆張譽耀。主要是因為當時林來福在台中市某間歌廳包了一檔秀，自己印了一大疊票，硬塞給這名檳榔攤老闆，要其出錢認購。

如果買個一張兩張捧場倒也罷了，林來福一下就開價25萬元，然後要檳榔攤老闆可以自己拿著這疊票再轉賣。問題是一個檳榔攤要怎麼賣掉25萬元的票，因此拒絕了林來福，沒想到這就是他亡命槍下的原因。

8月6日，一名黑道份子張上榮因為向林來福的手下周志昌借槍不還，兩人發生爭執，當天相約台北市北投區清江國小附近談判。林來福一聽手下受了委屈，決定「公親變事主」代其出面談判。另一方，張上榮則找了他的黑道兄弟陳右山、盧右祥兩人到場助拳。然而，這場談判時間相當短，因為林來福一到現場就開槍把對方三人殺了，甚至嚇壞了一旁的「事主」周志昌。

周志昌見這名跟隨數年的大哥如今已經無法控制殺人的慾望，心裡感到十分害怕。心思敏感多疑的林來福，懷疑周志昌可能對自己有二心，於是決定先下手為強。10月4日，林來福假借要帶周志昌到鄉下避風頭的名義，將他帶到彰化縣二林鎮萬興農場附近的台糖蔗園內，將周志昌槍殺後棄屍。

不過，林來福槍殺自己小弟的這件事，讓整個集團出現了鬆動的跡象，畢竟沒人想成為下一個被殺的對象。首先集團內同屬「十大槍擊要犯」的「黑牛」黃鴻寓率先離開，自立門戶。

也差不多在這時，正在圍捕林來福的警方已經部署完成準備收網。首先，警方透過各種管道、線人追查林來福等人的下落，其中數次都掌握到他們的落腳處，但還是每次都撲空。主要是因為林來福的警覺心異於常人，他絕少在同一地點連續住上三天，而且即便在睡覺中，也保持著對環境變化的靈敏度。據說有好幾次，林來福在睡夢只是聽到手下下床的腳步聲就驚醒，而且差點持槍射殺自己人。