十大槍擊要犯之首「鬼見愁」林來福（四）：林來福集團覆滅，不是死刑槍決就是被仇殺

文：唐嘉邦

最後一案

「鬼見愁」林來福殺人物無數，遭到警方嚴厲緝捕，斷其金源，只好重新幹起擄人勒贖的舊業。但夜路走多了總會碰到鬼，1990年11月，林來福自殺害香腸攤老闆開始，憑著手中的鮮血縱橫江湖四年後，總算踢到鐵板，被警方逮捕，隔年5月遭判處死刑。臨刑前，他穿上西裝，與腹中懷有身孕的女友在獄中完婚，算是給了對方一個名份。

除此以外，關於林來福，還有一些其他的後話及軼事，讓我們一一道來。

先讓我們回到1990年上半年，這個時候林來福還沒被逮，他還在策畫著下一次的犯罪。當時資金來源被斷的林來福，犯下了幾件擄人勒贖案，在這些案子中，不免需要中間人傳話折衝協調，其中一人便是雲林著名的老大「黑松」蔡永常。但不知為何，林來福與蔡永常為此發生了衝突，這名已不在乎手上多幾條人命的亡命之徒，決定要對在道上份量極重的蔡永常不利。

1990年初，蔡永常手下的頭號戰將張火生於嘉義縣六腳鄉的「假期飯店」遭林來福等人槍殺，再度震驚全台。警方擔心依照蔡永常的個性，絕對不會善罷干休，必定會對林來福下達追殺令，若是不能早日緝捕林來福到案，江湖恐怕會掀起另一波腥風血雨。於是，繼斷絕林來福的金援之後，警方決定進行下一步的動作，就是先陸續斬斷林來福的黨羽，削弱其實力。

1990年2月初，台中縣警局豐原分局先是逮捕了林來福的貼身保鏢黃根旺及李春福。不久後林來福集團的軍師「黑狗」潘旭晃在台北被抓。差不多在同一時間，從林來福集團自立門戶的「黑牛」黃鴻寓也在台南落網，一時間林來福的身邊頓時減少許多戰力。

但林來福可沒打算束手就擒，而且依舊不斷犯案籌措資金以便潛逃出境。這次林來福的黑手竟然伸向地方官員的頭上。8月12日晚間，林來福令手下另一大將李佳璋，打電話至雲林縣北港鎮鎮長詹春長的家中恐嚇。他在電話中告訴鎮長，因為在跑路中需要錢，要求詹春長支付一千萬元做為跑路費，但詹春長表示家中沒有那麼多錢而加以拒絕。

就在掛上電話約五分鐘後，一輛BMW轎車來到詹春長位於北港鎮文昌路的住處。兩名男子下車後不囉嗦，持著烏茲衝鋒槍朝著一樓客廳開槍掃射，人正在客廳的詹春長長子與次子紛紛遭到射傷。

10月29日上午，林來福在台中縣大里鄉益民路綁架一名賴姓股市大亨，並向賴某的家人勒贖三千萬元的贖金。同時，林來福還砍斷賴男的一根右手指頭寄回賴家，隨著指頭的還有一封信，他寫著：「我是林來福，這次真的火大了，若不付贖款就準備收屍。」

可能是之前被冒名過後，林來福擔心自己的「商譽」受損，為了證明自己確實是貨真價實的林來福，他還在信紙上捺下自己的右手拇指指紋「以昭公信」，後來經警察比對後，確定是林來福本人的指紋。這名賴姓股市大亨的家屬擔心肉票安危，並不太願意配合警方辦案，乖乖地交付贖款，賴男遂於11月4日獲釋。

所幸這次犯案已是林來福最後的瘋狂，警方經過長期的追蹤埋伏，得知林來福窩藏在台中市一處民宅內。考慮林來福集團的火力強大，若是貿然攻堅，恐怕會造成嚴重傷亡。因此，警方決定等林來福外出時再一舉擒獲。

1990年11月16日，林來福夥同小弟陳慶明駕車外出，警方覺得時機成熟，遂展開行動。林來福的座車在台中市文心路、青海路口等紅綠燈時，三輛警車突然駛近將其包圍，車上警察迅速下車包圍，並對空開了三槍示警。林來福見狀原本還想用隨身攜帶的手槍反抗，不過警方動作更快，儘管林來福槍已上膛，但還未擊發就被大批員警持槍抵頭，於是只好乖乖就逮。

警方搜索林來福座車，打開後車箱一看嚇一跳，裡面竟有七支短槍、三支長槍、兩件防彈背心、兩個手榴彈，以及500多發子彈，儼然是座小型的行動軍火庫。林來福落網後，面對警方偵訊大致上都還配合，一一說出自己曾犯過的案子，有些案件警方已知曉，但還有一些卻是初次聽聞，而且因為他殺的人太多，很多案子連林來福自己都已經記憶模糊。

生前與阿桃完婚

林來福有一名女友「阿桃」，在逃期間許多事務都是由她出面負責張羅，有時她也會負責開車載著林來福以躲避警察追緝。「阿桃」之前與林來福已育有一子，林來福被逮時還懷著第二胎。警方一直想找到「阿桃」，不過卻沒有她的下落。直到林來福落網三天後，「阿桃」找上了某報的警政記者，在記者的陪同下才向刑事局投案。

警方清查林來福從四年前殺害香腸攤老闆後，共犯下了100多起的案子、殺害27人之多。檢方起訴後，法院很快便判處死刑定讞。

林來福在獄中向獄方提出了最後一個請求，希望能和女友「阿桃」完婚，給女友一個名份，也讓自己孩子認祖歸宗。於是兩人在獄方同意下，於台中看守所完成婚禮，至今在網路上還能找到當年林來福在獄中穿著西裝，腳上卻仍銬上腳鐐，準備參加婚禮的新聞畫面。

婚禮當天的林來福心情很好，甚至還笑著對電視台記者侃侃而談自己結婚的心情：「如似坐船看海，就是起起伏伏、搖搖擺擺，心情起伏不定就對了。」就在林來福與「阿桃」完婚後不久，他即被押上刑場伏法，得年僅32歲。

林來福死了，但故事還沒說完。林來福集團還有一些後話及當時的軼事，成為人們茶餘飯後的話題。

盜亦有道