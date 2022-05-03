奧地利統治者獨一無二的「大公」頭銜，隱含哈布斯堡家族崛起的秘密

中世紀分封制度

中世紀歐洲實行封建制度，貴族有不同等級，並以爵位頭銜區分。除了最常見的有王爵（King／Queen）、大公（Grand Duke／Grand Duchess）、公爵（Duke）、侯爵（Marquess／Marchioness）、伯爵（Earl, Count／Countess）、子爵（Viscount／Viscountess）和男爵（Baron／Baroness）外，一些地區還有其他較特別的貴族頭銜。

例如德意志地區的邊境伯爵（Margrave）、拜占庭帝國及受其影響而成的周邊國家所獨有的「專制君主」（Despot）。「專制君主」是個中世紀宮廷頭銜，值得注意的是這個頭銜與後期歐洲的君主專制（Absolute Monarchy）是沒有關係的。

這些爵位在中世紀時期的歐洲都非常普遍，但唯獨是奧地利統治者的貴族頭銜卻是獨一無二，是只有他們才擁有的稱號－「大公」（Archduke）。咦，大公不是很多歐洲貴族也有的爵位嗎？其實，這是中文翻譯的混淆，奧地利的大公和其他大公其實是指兩個完全不同的爵位，一個是「Archduke」，一個是「Grand Duke」，前者為奧地利貴族獨有，要比後者的地位高。

為什麼呢？事情要先從哈布斯堡家族（House of Habsburg）說起。

哈布斯堡家族的崛起

奧地利本是德意志地區的神聖羅馬帝國（Holy Roman Empire）境內一個公國（Duchy）。1156年，神聖羅馬帝國皇帝「紅鬍子」腓特烈．巴巴羅薩（Frederick Barbarossa, Holy Roman Emperor）頒布稱為《小特權》（Privilegium Minus）的特權集合，創立了奧地利公國，並將其分封給巴奔堡家族（House of Babenberg）。該地領主擁有公爵頭銜，在帝國內的地位名義上是僅次於王爵的爵位。

1246年，巴奔堡王朝絕嗣，其王位便一直懸空。被後世稱為「奧地利王室的偉大締造者」的哈布斯堡伯爵魯道夫一世（Rudolf I, Count of Habsburg），是個外交和政治手腕熟練的人。他透過卓越的政治操作，漸漸擴大了哈布斯堡家族在帝國中的領地。

因為一些歷史原因，神聖羅馬帝國王位「羅馬人的國王」（King of the Romans）由眾多貴族選舉出來。1273年，魯道夫一世取得各選舉貴族的共識，成為了第一位以伯爵身份繼承帝國王位的人，同時也是哈布斯堡家族第一位「羅馬人的國王」。

魯道夫一世被選為「羅馬人的國王」原因並非因為他強大得令所有貴族都折服，反而是因為他既不強又不弱。從前的皇帝腓特烈．巴巴羅薩實在太強大了，當時許多貴族都沒什麼好日子過。見鬼怕黑的貴族不想帝國再出現一個如此強大的皇帝，卻又不想皇帝過於軟弱，容易受到外國如法國等勢力干預，而魯道夫一世恰巧很符合他們要求。

可是，並非所有貴族都信服由魯道夫一世繼承帝國王位，帝國境內另一個邦國波希米亞王國（Kingdom of Bohemia）的國王奧托卡二世（Ottokar II, King of Bohemia）就是其中一個。

波希米亞王國毗鄰奧地利公國，奧托卡二世透過迎娶最後一任巴奔堡公爵遺孀，以政治婚姻方式吞併了奧地利公國，在帝國的實力與日俱增。如日方中的他，不能接受一個比他弱的人繼承帝國王位，認為魯道夫一世只是個被貴族推上王位的傀儡，甚至曾要求教皇推翻這場選舉結果。

剛成為國王的魯道夫一世第一個任務，便是要打擊這個反對他以及日益強大的奧托卡二世。如果他沒辦法完成任務，那他的統治就會草草結束，地位也不保。於是，魯道夫一世與奧托卡二世的鬥爭便開始了。

魯道夫一世在奧格斯堡（Augsburg）召開帝國會議，召喚奧托卡二世前來效忠。奧托卡二世沒有遵從，魯道夫一世便藉口揮軍入侵奧地利，迫使奧托卡二世履行命令。奧托卡二世最終戰敗，被迫簽訂《維也納條約》，規定他放棄除波希米亞和莫拉維亞（Moravia）之外所有領地的統治權。

奧托卡二世當然承受不了這種屈辱。1278年，奧托卡二世的軍隊在帝國東部集結，與魯道夫一世的帝國軍隊正面衝突。戰爭結果是奧托卡二世不敵戰敗，在撤退途中被一名與他有仇的奧地利貴族砍死。從此，本來屬於奧托卡二世包含奧地利公國的領地，幾乎都落入哈布斯堡家族手中，只剩下其發跡地波希米亞王國由兒子瓦茨拉夫二世（Wenceslaus II）繼承，魯道夫一世也就成了奧地利公爵。

Photo Credit: Haselburg-müller @ CC BY-SA 3.0 魯道夫一世

家族特權和地位依據－《大特權》

時間跳轉至14世紀的奧地利公爵魯道夫四世（Rudolf IV, Duke of Austria）。魯道夫四世是個年輕小伙子，而且知識淵博。在他27歲英年早逝前，取得了哈布斯堡家族中自魯道夫一世以來最偉大的成就－寫成了《大特權》（Privilegium Maius）。

後世認為他在這份「憲章」中偽造了哈布斯堡家族在帝國的地位和特權，不過如果遵照我們對魯道夫四世的理解，或許他是有誇大言辭之嫌，但是他應該是深信自己寫的東西是真實的。