2022/02/24,
社會

三信銀行與內政部合辦「安居養老信託X包租代管333」座談會

三信銀行與內政部合辦「安居養老信託X包租代管333」座談會

我們想讓你知道的是

內政部營建署表示：為鼓勵民眾活化住宅，內政部推動「社會住宅包租代管」計畫，提供「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的好康，鼓勵房東加入，把租屋事交給專業租賃業者，為居住正義共盡心力。

三信銀行與內政部合辦「安居養老信託X包租代管333」座談會，向社會說明銀髮族如何讓名下不動產活化或在自宅安心居住。三信銀行總經理蕭志昇表示：「台灣人口老化速度世界之冠，房屋所有權人逐漸高齡化，為協助民眾管理房產安享居住生活，三信銀行積極推廣「安居養老」信託業務，且與租服全聯會異業結盟，由該會媒合平台提供「包租代管」服務，協助高齡者將名下餘屋出租，或只有一間現住無電梯房屋出租並尋求入住友善住宅，另房屋及租金收入交給三信銀行信託管理，專款專用在高齡者生活所需。高齡者可避免財產被騙，也可入住友善住宅，亦無需費心產權及資金管理問題，達到保障財產安全效果」。

內政部營建署表示：為鼓勵民眾活化住宅，內政部推動「社會住宅包租代管」計畫，提供「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的好康，鼓勵房東加入，把租屋事交給專業租賃業者，為居住正義共盡心力。

三信銀行表示：將持續落實社會責任及普惠金融，期許成為最被大眾需要的銀行。

內政部營建署 提供


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