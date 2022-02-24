民進黨「初選中立條款」禁掛高層合照看板，競爭最激烈的周春米、莊瑞雄與鍾佳濱如何回應？

民進黨昨（23）日召開中常會通過初選中立條款，明文規定維護初選的公平性，選對會成員包括召集人總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀，皆為民進黨的公共財，規定所有初選參選人文宣不得使用上述成員照片，也不得以任何方式宣稱選對會成員支持初選參選人，但該條款並不溯及既往，已掛看板不須撤下。

這新規定讓許多參選人陷入為難，也有不少新人覺得不滿，認為已經掛的不需要撤下，對還沒掛的人不公平。而黨內初選最激烈的屏東縣，周春米表示要「替黨分憂」撤下所有合照看板，鍾佳濱則盼黨中央清楚說明已經掛上的看板該如何處理。

相關規定引發基層不滿：對還沒掛看板的人不公平

民進黨中常會中通過初選選務工作日程附帶決議，說明本黨正式進入初選階段，民進黨是一個民主政黨，維護初選的公平性是民進黨團結及持續壯大的基礎，提及選對會成員各個都是民進黨的公共財，其聲望也是本黨最珍貴的資產。

附帶決議內容指出，選對會對於投入黨內的初選的同志，都是抱持相同鼓勵的態度，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，努力爭取人民的支持，壯大民進黨的基礎。在此原則下，選對會不會針對特定初選參選人表態支持，藉以維護民進黨初選之公平性。

依據上述原則，民進黨公告以下幾點原則，要求所有初選參選同志確實遵守，若任何初選參選人違反，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當處置。

自即日起，所有初選參選人文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用選對會所有成員之照片。

自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

蔡英文也於會中也語重心長說，「如果回到2008年那種狀況（指黨內惡性競爭），那我就是一個失敗的黨主席。」蔡英文表示現在民進黨的社會支持面很不錯，要展現包容態度，中央黨部同仁處理選務要謹守中立，「我們要有一定的警覺和意識，不要變成2008年那樣情況。」

不過因為相關條款並不溯及既往，已掛看板不須撤下；也引發基層不滿，認為每位參選人都有自己的節奏，「已掛上跟黨內大咖的參選人不用撤下，還沒掛上看板的豈不是呆子？」

周春米先撤看板：為黨分憂

現在屏東縣是黨內初選最競爭的地方，3位參選人周春米、莊瑞雄和鍾佳濱的看板也早就掛滿了屏東縣內，周春米的看板大多與潘孟安合照，有時候也有賴清德和蔡英文。而鍾佳濱則多放上與賴清德的照片，莊瑞雄則有部分和蔡英文的合照看板。

《自由時報》報導，周春米表示，不溯及既往本就會造成認定上的困難，也留下模糊的空間，在經過團隊商討後，她決定直接撤下所有相關看板，以杜絕相關爭議，無論是文宣、海報、看板甚至語音，都會避免與選對會成員同框。

周春米說，蔡英文昨天中常會中強調「初選要節制，若重蹈2008年覆轍，她就是失敗的黨主席」，她可以想見蔡英文面對非常大的壓力，因此才希望各方節制，而這點與自己日前所呼籲的「適可而止」不謀而合。

周春米認為，選對會成員都是黨內最頂尖的瑰寶，若被選舉的紛爭所耗損，無論對民進黨還是國家都不是一件好事。她第一批相關看板已經撤下，但因為工期的關係，仍有一些等待下架中，會盡速完成相關作業，共同「為黨分憂」。

鍾佳濱強調自己獲賴清德首肯

《NOWnews》報導，鍾佳濱則表示，依據民進黨的傳統，不論是黨主席、總統提名人還是總統本身，只要是黨員都會是從政同志優先引用的公共形象，藉以彰顯民進黨的價值。但這次很多「唯一推薦」卻透過照片同框，即便未取得當事人首肯，也讓民眾產生錯覺，「這是誠信問題，當然不應該」。



他指出，不僅是黨主席，黨內許多天王也受到同樣困擾，但礙於角色、身分不能一一釐清，因此中常會的決定，就是讓黨內前輩與參選人間，無須再爭論「推薦」是否取得本人的首肯，而一律要求大家不得再使用選對會成員的形象。

鍾佳濱說，雖然對他來講不是很公平，畢竟他有得到看板當事人的首肯，但還是願意配合，以符合中常會決定的方式進行。但他說，就像百米賽跑，「大家開始跑了，再換跑鞋是有困難的」，因此他還是希望黨中央能有明確的細部規則，如「已懸掛的看板」、「已大量製作的文宣品」等該如何處理，能盡快、明確的告知。

而莊瑞雄日前在接受媒體專訪時曾提到，不一定要在初選時掛上蔡英文看板，因為選縣長是要帶領屏東超越，儘管蔡英文不會反對，但他不會這麼做。不過事實上鍾佳濱在屏東也有不少與蔡英文合照的人型看板。目前鍾佳濱並未對合照看板一事表態。

除了屏東；在高雄市多數表態參選者都秀出與市長陳其邁的合體看板；桃園市，兩位爭取中壢區市議員提名的參選人魏筠、劉邦德，不約而同在農曆年前後掛起與市長鄭文燦合體的競選看板。至於台中市，林佳龍子弟兵、「台灣正青」連線的蔡美華、廖芝晏及林佳儀，也早在選區懸掛數面看板，都以與林佳龍合照為主。

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核稿編輯：翁世航