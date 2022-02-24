一個月內遭遇4個「高衝擊熱帶氣旋」襲擊，馬達加斯加面臨土石流、洪水與糧食短缺等危機

馬達加斯加東南沿海於昨（23）日遭到氣旋「埃姆奈提」（Emnati）襲擊，目前已有數起災情傳出。原本在幾周前遭遇熱帶氣旋襲擊的地區，如今又再度面對屋頂被強風掀開、土石流、洪水侵襲以及糧食短缺等危機。埃姆奈提已經是馬達加斯加在一個月內遭遇的第4個重大風暴。

為了應對埃姆奈提的侵襲，馬達加斯加國家風險與災害管理署（Madagascar’s National Office for Risk and Disaster Management）已於本周二（22日）將當地超過3萬名居民撤離至安全地區，該署也預估此次受到影響的人數將會超過25萬。

截至目前為止馬達加斯加尚未傳出任何人員傷亡。

一名在Manakara的居民對《美聯社》表示他的家完全被淹沒，周圍也有很多房子都被摧毀，此次災情所造成的破壞比前一次來的更加嚴重。除了自己的家園，作為避難所的飯店也遭受不少損壞，屋頂瓦片被吹走，部分房間的天花板也出現坍塌。

埃姆奈提對於馬達加斯加的重建狀況更是雪上加霜。該國於本月五日遭受熱帶氣旋「巴茲萊 」（Batsirai）強力襲擊。根據《TVBS》報導，當時「巴茲萊」帶來時速高達235公里、超過17級的恐怖強風、引發高達15公尺的巨浪，摧毀大量房屋。該次災情造成至少124人死亡，摧毀超過12萬人的家園，也造成大約3萬人流離失所。

就在上週，馬達加斯加也遭遇了熱帶風暴「杜馬科」（Dumako）的侵襲，至少14人死亡，以及4300多人無家可歸。今年一月另一熱帶風暴「安娜」（Ana）也曾在當地釀起災情，大雨導致的洪水與土石流，奪走了55條生命。

「世界氣象組織（World Meteorological Organization）」發言人Clare Nullis向《路透社》提到，同一地區連續出現多次氣旋的情況實屬少見。她認為海洋溫度的上升可能是氣旋迅速增強的原因之一，不過目前仍沒有證據可以證明熱帶氣旋的總數正在增加。

《美聯社》報導也指出，氣旋的密集出現再次揭示氣候邊遷對於天氣規律的影響，將馬達加斯加這樣較為脆弱的地區至於危險之中。聯合國氣象組織就曾經警告更多與氣候變遷相關的「高衝擊熱帶氣旋」（high-impact tropical cyclones）將會持續襲擊該地區。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航