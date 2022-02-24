每週開車三次：行駛在火車軌道上的「推車學校」，協助因疫情而失學的菲律賓孩童

疫情之下菲律賓的線上教學面臨著缺乏電腦、網路及教育質量參差不齊的挑戰，位於奎松省擁有約5萬4000人的直轄市Tagkawayan，目前當地學校因疫情而關閉，有教學志工遂推著載有教具和書籍的木製推車，拜訪無法上學的孩子。

《路透社》報導， 這個行駛在火車軌道的「推車學校」，搭載著白板、彩色圖表和書籍，每週會出3次任務，一次拜訪3個村莊，在學校因疫情停課之際，為Tagkawayan的貧窮兒童提供教學協助；到達目的地時 ，志工老師會將木製推車從軌道上抬起，並用白板進行拼字和算數教學，所到之處都會看到孩子們在鐵軌旁翻閱書籍 。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 菲律賓奎松省Tagkawayan的學生志工，將推車打造成移動圖書館與教室。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 教授孩子們的學生志工

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 孩子們從木製推車上挑選書籍。

《南華早報》報導，這個「推車學校」始自2021年11月，疫情期間已協助超過60名學生，主要教授閱讀和數學，而大多教學志工同樣來自貧困背景，課程教材則是各方捐贈而來。

教師Samboy De Leon Niala表示，「推車學校」的教學志工是他以前的學生，之前主動詢問是否能為社區孩子提供教學協助，Samboy De Leon Niala因而建議可將推車改裝為圖書館和教室，並能以此代步拜訪學生；教學 志工之一的Shaira Berdin對此表示：「我們做這件事很重要，尤其現在疫情大流行期間，孩子們無法進行實體課程。」

《路透社》報導，在學校關閉了20個月、中斷了近2700萬兒童的教育後，菲律賓於2021年11月逐步開始分階段重新開放學校；該國自疫情爆發後，累積了超過360萬例得新冠肺炎病例，造成5萬5000人死亡，而每日病例數從201年9月的3萬3000多例降至約1500例後，目前已於2月重新向遊客開放。

不過 菲律賓孩童的失學狀況，其實在新冠肺炎疫情前就已存在， 《Mashable SEA》報導， 菲律賓2700萬名孩童中，在遠離市中心的區域仍有大量孩童無法獲得正常教育機會，根據聯合國兒童基金會2015年分析，菲律賓估計有285萬5至15歲的孩童失學。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 在鐵軌旁的臨時學校

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 「推車學校」的教學志工與孩子們

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 菲律賓 Tagkawayan市的 「推車學校」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範