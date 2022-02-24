美卡車司機車隊前進華府「堵」拜登國情咨文演講，五角大廈部署數百國民兵維持首都交通

（中央社）加拿大總理杜魯道宣布卡車司機示威危機解除，終止使用為平息事件而動用的緊急狀態法之際，美國昨（23）天有數百名卡車司機組車隊從加州南部出發，準備前進首都華府抗議COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫限制措施。

受到癱瘓加拿大多座城市的抗議活動鼓舞，加州這場「人民車隊」（The People's Convoy）組織者希望結束口罩強制令、接種規定、商家暫停營業等意圖減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的防疫措施。

部分示威者將準時「出席」拜登國情咨文演講，國防部已部署數百名國民兵

車隊23日集結洛杉磯東北小鎮阿德蘭多（Adelanto），車子停在隊伍前端的布瑞瑟（Bryan Brase）說：「讓我們回歸正常。」

「大家因為不同理由來到這裡，但歸根究底都為了同一件事：自由和自主。」

「政府必須開始了解，人們想把憲法中的自由要回來。」

Photo Credit: AP / 達志影像 車隊23日集結洛杉磯東北小鎮阿德蘭多（Adelanto），支持者為隊伍即將出發而歡呼的畫面。

23日展開示威的這支車隊預料會花11天時間，在3月5日抵達華府地區。儘管組織者表示車隊不會進入市區，但因當局擔心去（2021）年1月6日國會山莊遭前總統川普支持者闖入作亂的事件重演，700名國民兵（National Guard）已出動維持首都周邊安全。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，國民兵不會武裝，也沒有權力逮捕民眾，但會對當地警察通報不法行為。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）稍早召開記者會宣布撤銷緊急狀態時表示：「我們在23日確定情勢已不再緊急，因此聯邦政府將結束動用緊急狀態法。」

他說，「威脅仍在」，但不再「緊急」，「我們有信心既有法律足以保護人民安全」。

Omicron疫情浪潮消退，新澤西州宣布3月將取消校園戴口罩

（中央社）美國每天COVID-19新增確診較5週前創下的新高紀錄銳減90％，衛生官員謹慎但樂觀地表示，由Omicron變異株引發的前所未有疫情開始出現好轉，已有多州宣布解除口罩令。

美國新聞網站《CNBC》報導，隨著美國開始從Omicron浪潮中復甦，當局和各州領導人正試圖走出這場自兩年前疫情開始以來一直困擾著每個人的危機。公衛領導人開始制定計畫，將COVID-19作為未來持續、但可控制的風險來因應。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的數據，美國目前每天平均新增確診約8.4萬例，低於今年1月15日每天80多萬例的疫情高峰。CNBC分析數據後發現，全美各地普遍出現這個下降趨勢，在過去2週，美國所有地區平均每天新增病例減少至少40％。

此外住院率也驟降。根據美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）7天平均數據顯示，截至2月21日，約有6.6萬名COVID-19病患住院，低於1月20日15.9萬名病患住院的高峰。

COVID-19死亡人數通常會比病例增加滯後數週，雖然有所上升，但顯現趨緩的現象。2月1日，平均每日死亡人數達到約一年來的最高水平，每天近2600人，此後降至2000人以下。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）上週簡報時表示：「雖然我們尚未達到所有人都希望達到的目標，但目前看到全國病例和住院人數大幅下降，讓我們備感鼓舞。」

Omicron變異株導致一波前所未有的病例激增，將美國染疫人數從感恩節後的每天不到10萬人，推升至1月中的80.2萬人，之後又以同樣快的速度下降。約翰霍普金斯大學流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）說：「就像洪水爆發一樣，來得又快又急。」

儘管美國目前往對的方向走，但努佐警告，Omicron亞變種BA.2可能會減緩復甦。BA.2比原本的Omicron菌株更具傳染性，儘管目前在美國的病例數還不多。

努佐說：「我不認為BA.2會引發我們在冬天看到的劇烈增幅。」她指出在這波Omicron疫情過後，可能會產生相當數量的群體免疫。

努佐說：「我們現在處於與2020年不同的狀態。我們有疫苗，而在每個病例的基礎上，這種病毒的致命性往往較低，儘管這與我們的群體免疫程度非常密切相關，但現在我們有更多能力來更善用資源。」

加州上週搶得全國第一，率先推出一項計畫來度過大流行的危機階段，將病毒作為一個可控制的持續性風險來應對。州長紐松（Gavin Newsom）說，加州必須學會與病毒共存，使用過去兩年開發的工具，並盡可能為不確定的未來做好準備。

紐松17日在記者會上說：「我們都已經明白這場危機開始時沒有被理解的東西，那就是沒有結束的日期，也沒有宣布勝利的時刻。」

隨著Omicron疫情浪潮消退，民眾渴望擺脫防疫限制。紐約州和加州室內公共場所戴口罩規定將於本月到期，但學校戴口罩令目前仍有效。新澤西州已宣布將於3月取消校園戴口罩的規定。

民主黨籍的新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）本月稍早時表示：「這不是宣布勝利，而是承認我們可以負責任地與病毒共存。」

努佐表示，在疫苗覆蓋率高的州取消口罩強制令很合理，但在室內擁擠空間配戴口罩仍是很好的做法。