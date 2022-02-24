嚴厲防疫成最後一根稻草？在港外籍僱員大逃亡

文：TaJ

2月16日《大公》、《文匯》刊發習近平總書記對香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作的重要指示，提到香港特區政府要「把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定」。向來考第一又好打得的特首林鄭月娥22日出招，包括全民強檢及3月放「暑」假奇招。是否能確保香港市民生命安全和身體健康現在不好說，但要穩住香港社會大局，林鄭今次要記一功，事關她話音剛落，大量居港外籍僱員隨即急忙查詢「逃出香港」方法。反正全民大換血方興未艾，多走一批紅鬚綠眼，對「大局」絕不礙事。

《華爾街日報》報道，旅行社GC Nanda & Sons Ltd.的電話近日響個不停，八成查詢是來自居港外籍僱員，急欲知道如何可以盡快帶同家眷離開香港。有人形容新政策是壓倒駱駝的最後一根稻草，「你不會知道讓孩子們在家裡呆上6星期無所事事，連課都不用上是什麼回事」，令原本心大心細的外籍僱員下定決心離開香港。有國際學校甚至向家長及職員發電郵，表明會就「暑」假安排同教育局商議，其中一家學校呼籲家長不要倉促作出決定。

社交媒體上也充斥不少關於在港外籍僱員逃亡的帖文：

「香港國際機場的離境大堂肯定要更繁忙了，當中該有不少是外籍教師。」

「香港始終是中國的一個大問題。外籍人士越早離開，就越易管......社會和諧大於一切......」

「外籍僱員連同香港人賣樓離港，這又要創離境紀錄了。」

「逃出香港」熱潮一直未有停止，美國商會今年1月發表調查報告指，在收回的超過250份問卷中，有44%受訪者表示因為不滿香港的抗疫政策，考慮離開。即將卸任的美商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，香港正逐漸地清空，很多人已經走了，很多人正考慮要走，其他人則只想堅持下去。或許，當香港終於走出這艱難的時期，又會變回一個卓越的國際商業都會，但若果嚴厲程度冠絕全球的旅遊限制措施持續下去，人才流失問題將變得非常嚴峻，然而「（金融業）很多人都預視，業內相當多職位將由中國大陸的人才佔去，出現人才大轉移。」

今年首季，跨國企業包括銀行、資產管理公司、企業律師事務所均面對員工等到年終花紅到手後就辭職走人的問題，有不願透露姓名的銀行家向《路透社》表示，「身為銀行家，你最好是在新加坡工作，可以自由出入境，頂多是一年兩次要忍耐一下去香港工幹時接受隔離。」

人才顧問公司Wellesley行政總裁Christian Brun表示，新加坡肯定受惠香港的抗疫措施：「愈來愈多銀行高管以新加坡為基地，如果可以選擇，很多人都寧取新加坡捨棄香港。對沖基金及私募基金已是如此，下一個（移師新加坡）將是銀行業。」

自去年九月以來，香港旅客人數連續5個月呈淨流出。與此同時，入境處「一般就業政策」下的所有國家簽證申請人總數去年下降三分之一至10,073人，其中金融服務業申請人數跌23%。

當世界各地都在努力學習如何與新冠肺炎共存，香港仍不得不堅守「阿爺」聖旨，長期的旅遊管制意味許多外籍僱員這兩年來要見在外地的家人是何等困難。然而，令香港如此艱難的又何止新冠肺炎。私募基金投資人Scott Hancock於2012年與家人來港，經歷2019至2020年的動盪，他形容香港的已發生根本變化，即使是商業上，大家都比以前小心謹慎了，言論開放程度大大降低，這些轉變實在太大，「香港永遠不會變回以前的香港。」數個月前，他帶同家人離開，現在定居倫敦。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex