歷經數年失敗，波音成功將「星際飛機」太空船發射前往國際太空站
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在歷經數年的失敗後，美國航空巨擘波音公司（Boeing）的太空船「星際飛機」（Starliner）今天發射升空，這次任務中只有一個測試假人參與，若太空船能在美東時間週五抵達國際太空站，且一切任務進行順利，NASA便很有可能在今（2022）年年底或明年初讓2到3名機組人員搭上星際飛機前往太空。
（中央社）在歷經數年的失敗後，美國航空巨擘波音公司（Boeing）的太空船「星際飛機」（Starliner）今（20）天發射升空，展開一次關鍵的無人飛行，前往國際太空站進行對接。
星際飛機這趟旅程的初期遇到一些推進上的狀況，負責軌道操作的其中兩具推進器因不明原因失效，但美國國家航空暨太空總署（NASA）官員表示，任務仍持續進行。
第2次軌道飛行測試（Orbital Test Flight 2, OFT-2）於美東時間晚間6時54分（格林威治時間22時54分）展開，星際飛機被固定在「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）擎天神5號運載火箭（Atlas V）的頂端，從美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空。
這次測試的成敗，是波音修復其受損聲譽的關鍵。2019年星際飛機首次測試時，因為若干軟體問題而無法與國際太空站（International Space Station, ISS）對接，其中一個問題讓它用掉太多燃料，以致無法抵達終點，另一個問題則可能讓它在重返大氣層時失事。
第2次軌道飛行測試原訂去（2021）年8月進行，但星際飛機卻從發射台撤下，以解決卡住、無法正常開啟的閥門，最終無法及時修復，只能送回工廠檢修。
在這次發射後的記者會上，NASA資深官員西奇（Steve Sitch）說：「整體來看，太空船表現很好」；但他也指出，工程師正努力瞭解這次出現的兩個異常狀況。
首先是星際飛機尾端「軌道姿態與操縱系統」（OMAC）12個推進器中的兩個，一開始有點燃，但之後就關上了，迫使第3個推進器進行替補。
其次是負責冷卻太空船的昇華器，一開始啟動得很慢。
NASA正試圖讓星際飛機成為繼馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX的乘龍（Crew Dragon）太空船於2020年成功試航後，第2個能載太空人到國際太空站的「計程車」。
為了減少太空人運輸方面對俄羅斯的依賴，NASA在2011年美國太空梭計畫（Space Shuttle program）結束時，即刻聘請波音以及SpaceX兩大民間企業，並提供資金以及技術幫助他們開發新太空船。
當時的預想是，每當NASA需要把太空人送上國際太空站時，這些太空船將會以商業用途的模式提供協助。
12年前，波音也在英國的法恩伯勒國際航空展（Farnborough International Air Show）上首次展示了代號為CST-100的星際飛機設計。
然而，波音的進度卻嚴重落後SpaceX，當後者已經4次成功將人員送往太空，並在過去10年運輸貨物，波音卻因為過往幾次的嚴重錯誤，至今尚未執行一次載人的任務。而該公司在此試飛計畫中，投入高達6億美元。
不過，NASA太空任務負責人盧德斯（Kathy Lueders）則是向《美聯社》強調，除非已經降低風險，否則不會讓機組人員搭上太空船。
這次任務中只有一個測試假人參與，若太空船能在美東時間週五抵達國際太空站，且一切任務進行順利，NASA便很有可能在今年年底或明年初讓2到3名機組人員搭上星際飛機前往太空。
盧德斯表示這次的特殊任務非常重要，「我們需要上升，在沒有人類的情況下駕駛這艘太空船，並展示我們的自動化系統，最終安全返回。」
新聞來源
- 延宕數年 波音太空船發射升空飛往國際太空站（中央社）
- Boeing's Starliner astronaut capsule launches on test flight（BCC）
- Boeing crew capsule launches to space station on test redo（The Assciated Press）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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