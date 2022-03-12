《給總是認為自己不夠好的妳》：比較是一種危險的毒藥，女性之間互相厭惡是迷思還是事實？

文：伊麗莎白．卡多赫（Elisabeth Cadoche）、安娜．德蒙塔爾洛（Anne De Montarlot）

女性之間的互相厭惡：是迷思還是事實？

張牙舞爪

「如果你們想要見識人類情感的渣滓敗類，就從培養出女性對其他女性態度的情感去找：面對那麼多的虛偽、嫉妒、壞心眼，以及卑鄙，你可是會嚇得發抖呢。」這是法國作家艾蜜莉．諾彤的說法。長久以來，女性嫉妒彼此、互相批評，甚至以不客氣的眼光審視對方，這已是公認之事。要是讓兩個女人坦承對彼此的看法，她們最後只會以「張牙舞爪」終結，兩人大打出手。

這種源來已久的敵對競爭，來自於女性除了找到如意郎君之外，便無事可做的一個年代。因此，在自己身旁的任何女人都會是情敵。文學裡多的是嫉妒的故事，尤其是姊妹之間的嫉妒。因此，在法國十七世紀的《女學究》（Les Femmes savantes）這部喜劇作品中，作家莫里哀（Molière）寫了如此一段話：

雅蒙德：

在無知的世界之中，這並非一樁事實。願克里坦爾德為我深深地嘆息。 翁麗耶特：

是啊，不過所有對您的嘆息都只是徒勞。

您清高，您永遠放棄了結婚的念頭，哲學是您全部的愛；

因此您的心中對克里坦爾德毫無任何打算，

別人如何想關您什麼事呢？ 雅蒙德：

在這座由理性掌管肉慾的王國，別放棄奉承的溫柔，

我們可以為了配偶放棄一項功績，

可以追隨仰慕者。 翁麗耶特：

他的仰慕之心繼續不停，

儘管您不願意，但我只是接受了以愛向我致意之人。

這段文字寫於一九六二年。幸好時代早已不同，道德風俗也已改變，只不過某些態度、某些早已灌輸在腦海中的話語，依然存在不去。在三個世紀之後，著名的電視影集《六人行》的第六季第十三集「妹妹與他約會」中，姊妹成為情敵這件事讓我們的主角心煩意亂。在這一集中，主角瑞秋的妹妹來到紐約，並且想與瑞秋的前男友羅斯約會，而瑞秋無法想像自己的前男友與自己的妹妹在一起。這是一個心照不宣的鐵則：男性不得追求為姊妹的兩人。

女性都是凶惡的怪物？

男性友誼，已經變成了我們文化的一部分：我們每個人都聽過大仲馬作品《三劍客》中「人人為我，我為人人」這句名言，也知道《人鼠之間》（一九三七年美國短篇小說，為美國諾貝爾文學獎得主、作家約翰．史坦貝克的作品）中藍尼與喬治之間的友誼，以及亞蘭．傅尼葉（Alain-Fournier）《非凡的夢然》（Le Grand Meaulnes）中，流浪者與夢然（Meaulnes）之間的堅定情誼。

而在電影中，從美國西部片《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）到法國電影《文森、弗朗索瓦、保羅與其他人》（Vincent, François, Paul et les autres）、《大象騙人》（Un éléphant ça trompe énormément）或是《男人心》（Le Coeur des hommes），男性之間的友誼也令我們感動。

想要在女性之間找到同等的情誼，就得等到美國電影《末路狂花》（Thelma & Louise）上映，或是美國作家喬伊斯．奧茲（Joyce Carol Oate）的著作《狐火：一個少女幫派的自白》（Foxfire: Confessions of a Girl Gang）出版。只不過，令人印象深刻的真實女性友誼故事則是在電視劇之中。《欲望城市》（Sex and the City）二○○一年的第四季第一集中，四位女主角宣布她們有靈魂姊妹。「或許，我們的女性朋友都是我們的靈魂姊妹，而男性只有與他們共度一段好時光的人。」

這部電視劇造成了相當可觀的影響，不只是因為這是女性首次談論性愛與欲望——儘管她們有時也絕望地追求愛情，卻仍對自己有自信，而且這是呈現女性友誼更討喜的一種版本。

為何《欲望城市》會打中眾多女性的心？原因是劇集呈現女性友誼的方式。這似乎與預期相反，因為原本主打的是尋找好對象，但整部劇集對於女性自身展現無條件之愛的方式，可說是非常理想化。

是非常理想化、強烈地樂觀，還是無意的實際寫照？思念友人與思念情人，都會令人心傷。女生並非全是相互嫉妒的貪婪怪物，她們也時常彼此支持、互相喜愛，並且也看重對方。

此外，美國影集《女孩我最大》（Girls）的創作者莉娜．丹恩（Lena Dunham）飽受抨擊，因為她利用劇中女性主角們談論女性友誼不堪一擊的偏見。透過其中一個角色之口，她解釋這種友誼令人筋疲力盡、厭惡，而且還充滿自戀。結果，在《女孩我最大》的最後一季中，根植人心的卻是「女孩之間的友誼是虛偽的」這種有害的思想。一名英國女性記者分析這種思想倒退的表現：

《女孩我最大》本來能作為一個真實呈現女性友誼的重要機會：我們的女生朋友在我們的人生中所扮演的關鍵角色、當中的情緒起伏，以及這段友誼隨著時間轉化的方式；中學時期裡的濃烈友情，後來會轉化為二十幾歲、三十幾歲後期的自在深情，結果《女孩我最大》反而將女性友誼簡化為最糟糕的刻板印象，自私、自戀，或只要和某位男生交往有關，就只希望其他女生去死。

比較作為一種危險的毒藥

過度與他人比較，是一種摧毀自信的有害態度，也是我們內在最具毀滅性的小小聲音之一。當我們看著別人，然後轉頭就與自己進行比較時，無論是自己比較好或比較差，都會引發一種提高的自我價值（我比較好），或是在羨慕的同時降低自尊的感受。

多數的時間裡，與他人比較不僅會導致不安的情緒，更會在我們與外界之間築起一道高牆，將我們隔絕於我們有時自我價值有信心誤判的過程之中（如「這件事，我做得比她好太多了」、「她做得亂七八糟的」等），但是我們在過程中其實更常會貶低自己；事實上，我們只不過將針對自己的負面批評推給別人（「大家一定認為我沒什麼有意思的話好說的」或是「大家一定認為我長得很醜」等。）