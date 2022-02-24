2022/02/24,
生活

衛福部宣布3/1起放寬防疫措施、交通運具開放飲食，入境檢疫與居家隔離3/7起縮減為10+7

衛福部宣布3/1起放寬防疫措施、交通運具開放飲食，入境檢疫與居家隔離3/7起縮減為10+7
Photo Credit: 中央社

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衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後發布新聞稿宣布3月1日至3月31日將放寬防疫措施，入境檢疫自3月7日起也縮減為10+7。

防疫措施放寬相關調整

（中央社）衛福部今天表示，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，拍照、運動免戴口罩，台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情現況及應處作為」，會後發布新聞稿宣布3月1日至3月31日放寬防疫措施。

口罩部分，增加室內外從事運動時、室內外拍攝照片時，以及自行開車、車內均為同住家人，或無同車者時都可免戴口罩。

台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食；賣場、超市、市場可開放試吃。

交通部也釋出相關訊息，從3月1日起台鐵、高鐵、公路客運、船舶及國內航班運具內開放飲食，旅客須在鄰座乘客有佩戴口罩及有適當距離的情況下飲食，飲食完畢後須戴上口罩。

另外，餐飲場所依然要嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，違反者將依法裁處，不得提供內用服務；宴席則開放逐桌敬酒敬茶。

這次也取消赴離島機場、港口的快篩措施；另外，北北桃高醫院維持除例外情形禁止探病，其餘縣市醫院得開放探病，但須已接種3劑或持康復證明得免3日內篩檢陰性證明。

入境檢疫措施與居家隔離將縮減為10+7

（中央社）衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後發布新聞稿指出，入境檢疫措施與居家隔離，都自3月7日起縮減為10+7。

衛福部並指出，3月1日起疫情警戒標準將放寬戴口罩，高鐵及台鐵等運具內飲食，賣場、超市及市場試吃，及宴席逐桌敬酒等規範。

這次也開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由台灣的邀請單位申請入境。

衛福部表示，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，將維持現行疫情警戒標準，並自3月1日至31日適度放寬防疫措施；另自3月7起，先調整入境檢疫政策。

入境檢疫規劃自3/7起縮短居家檢疫天數，由現行14+7縮減為10+7（居家檢疫10天+自主健康管理7天），期間須2次PCR檢測及5次快篩。

居家隔離規劃自3/7起縮短居家隔離天數，由現行14+7 縮減為10+7（居家隔離10天+自主健康管理7天）。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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