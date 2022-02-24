文化部宣布電視金鐘獎5大革新：「節目類」與「戲劇類」確定分別舉行頒獎典禮

文化部今（24）日召開「111年度電視金鐘獎改革說明記者會」，由文化部政務次長李靜慧、110年電視金鐘獎總召曹瑞原導演、特別獎委員湯昇榮總經理共同出席，在記者會中，李靜慧表示今年電視金鐘獎從獎項、頒獎典禮將有5大革新，具體展現文化部對影視產業的重視與回應業界期待。

Photo Credit: 三立提供 曹瑞原導演

電視金鐘獎今（2022）年邁入第57屆，而由於近年網路串流平台崛起，帶動戲劇、節目的品質及規模，台劇、台綜的爆發有目共睹，數量以及專業影視工作者也逐漸擴大攀升，劇組的分工也更加繁鎖、細緻，使得各界興起討論，提倡電視金鐘獎需要更細緻的分工獎項，以此肯定、榮耀優秀辛苦的從業人員。

此外，電視金鐘獎往年是「戲劇類」、「節目類」獎項合頒，此舉也長年為人詬病。主因是戲劇以及節目在性質以及專業性都不盡相同，合頒顯得不夠尊重也不合時宜；也由於非常多獎項需要頒發，合頒就容易讓典禮顯得冗長、無聊，連帶使得觀眾討論度低落，因此，近年各界也不斷討論分別舉行「戲劇類」、「節目類」兩大類的頒獎典禮。針對此改革方向，文化部今日也做出回應。

根據文化部指出，首先是「連續劇及迷你劇集」獎項方面，因應分工的多樣性，今年增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」四大獎項。

第二項改動則是將電視金鐘獎頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製發揮空間，以及得獎者致詞時間，進而更榮耀入圍者及獲獎者。

此改革是參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等27項獎項。今年兩場頒獎典禮將在10月下旬分兩天連續舉行，將各自頒發相關技術類獎項，獎項更趨完整細緻，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。

第三項改革也是增設獎項，今年將設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」二項「非正式競賽獎項」並導入觀眾票選機制。文化部表示希望以此增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，並適時規劃舉辦國際工作坊，藉由邀請國內外當紅作品編導團隊於金鐘期間共聚一堂，進行經驗交流，提高金鐘獎及我國入圍或得獎作品的國際關注度與討論聲量，以形塑金鐘獎品牌知名度。

第四項改革，因應兒童、少年節目不同的受眾及製播方式，以及鼓勵提升兒少節目質與量，「兒童少年節目獎」將細分為「兒童節目獎」及「少年節目獎」二個獎項。

最後一項改革，今年「特別獎」得主將頒予獎金10萬元，並鼓勵業界踴躍推薦人選報名參賽特別獎，以肯定我國推動電視事業及產業發展有傑出成就的個人或團體，建立產業界楷模。

針對上述電視金鐘獎做出的變革，去年電視金鐘獎總召，《一把青》、《斯卡羅》名導曹瑞原就表示，電視金鐘獎的改革是相當具前瞻性及責任感的作為，更代表政府支持影視產業的決心，期許文化部在前瞻計畫已建立的基礎上持續投入資源，相信影視產業將成為國家未來經濟產業的帶動者，迎來產業的「黃金十年」。

而製作《誰是被害者》、《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》、《茶金》等知名台劇的湯昇榮則提到，「改變是為了策進更好的未來」，金鐘獎的獎項變革，是對於產業更高的尊敬及鼓勵，也是改變產業各個工作環節的關鍵。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航