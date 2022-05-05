女兒罹癌全家苦撐治療，余天呼籲政府仿效英國設立「台灣癌症藥品基金」，彌補健保缺口

民進黨立委余天今（5）日上午與台灣癌症基金會共同舉行記者會，指出癌症醫療負擔沉重，可能瞬間拖垮癌友家庭經濟，政府應仿效英國設立「台灣癌症藥品基金」（CDF），主要目的就是為了彌補現在健保給付癌症新藥物、新療法曠日費時，讓病患及家屬得久等苦候的問題。

余天說，他女兒就是癌症病友，他非常了解家中只要有一個人罹癌，全家都很辛苦，在治療過程中，除了依靠病友本身的意志力，更需要家庭的經濟支持；現在有各種新興的癌症療法，可是健保可能還未納入給付，如果想要嘗試新的治療或是藥物，一年動輒得花上百萬元，不要說一般的人無力負擔，就連他都感到吃力。因此他認為設立「台灣癌症藥品基金」刻不容緩，他將發動立委連署，向衛福部和行政院建言。

余天也指出，他發現現在罹癌的人越來越多都是年輕人，他不清楚原因，可能是因為外食或其他原因；但他希望經濟壓力可能更為沈重的年輕病患，不要因為買不起新藥，錯失治療先機。

癌症病友想嘗試新藥，負擔沈重

台灣癌症基金會執行長、台北市立萬芳醫院顧問醫師賴基銘提到，作為醫師，即便知道有很好的治療用藥，卻因健保尚未給付，病人付不起而無法使用常常陷入為難；為病患診斷病情後，「還要診斷他們口袋有多深」；看著台灣病人因健保受惠，同時也因健保受困；在全有、全無間，希望有額外的中間方式，多元的財源支持癌症新藥基金，從政府、癌友、藥廠多元參與形式，兼顧照顧經濟弱勢病友，也確保健保永續發展。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣將於2025年進入超高齡與少子化社會，社會人口結構劇烈改變，也凸顯健保永續與癌友權益的衝突日益擴張，主要因為近年來癌症治療的新藥新科技快速研發，費用高昂，財務衝擊太大，要納入健保給付相對困難，癌症新藥從申請健保到實際給付等待期過長，納入給付後範圍也嚴格限縮，例如第一線藥物不給付、某些病程、某些條件的人不能給付，不少癌症病友經常看得到、用不到。

根據癌症關懷服務的第一線觀察，許多癌症家庭都會面臨是否自費使用新藥的困難抉擇，因此同樣期盼政府能夠加速推動癌症藥品基金的設立，提高癌友新藥可近性。

根據《關鍵評論網》專訪陳昭姿指出，從廠商提出新藥申請，到健保署公告生效，過程需經「藥品專家諮詢會議」與「藥物共同擬訂會議」兩道關卡，提出申請到進入專家會議，這過程平均約需3.8月。如果專家會議決定不同意或要求廠商重提財務方案等，且廠商沒有放棄，重頭來過又再3.8個月。很多藥物都無法在一次專家會議就能完成，據統計新藥平均決議次數是1.82次，癌症藥物超過3次。

陳昭姿解釋，癌症藥物在申請過程所需的開會討論次數就比非癌藥多，加上癌症藥物的價格昂貴，陳昭姿表示，近幾年幾乎每一個癌症藥物，即使通過共擬會的決議，都會被要求與健保署簽訂藥品給付協議。這也是癌症藥物所需的生效時間較長的緣故。

藥物經過共擬會議通過後，在健保署公告生效日期之間，還需要一些行政流程，包括完成與廠商的協議簽約等，這中間平均又會耗去2.7個月的時間。在二代健保施行後，一般新藥的生效中位時間為10.6個月，癌症新藥為18.7個月。這都是病患的等待期。

健保署、國健署怎麼回應？

對於立委和民間團體、病友團體的期盼和呼籲，健保署科長連恆榮回應，政府當然希望儘早讓病友得到最有效的藥品、延續生命，但健保的資源有限，要調漲保費必須依法處理；「醫療價值」是健保署一直在衡量要如何取得平衡的關鍵；舉例來說，有些癌症新藥，僅經過臨床一期試驗就上市，但實際上治療的效益，需要更多資料和時間來佐證健保才能通過審議決定給付。

若健保財務增加，也必須透過健保會通過預算，未來也可能提高保費，但提高上限也有法律規範，健保服務的是全民大眾，這些都是目前健保署想幫忙卻幫不上的原因。

衛福部國健署主秘王怡人則表示，自己也是癌症病患家屬，他可以理解大家的困境；國家除了公務預算外，目前有兩大基金投入癌症，分別是菸害防制及衛生保健基金，會支援癌症病患的檢查和治療等；對於新藥引進另設一個與癌症相關的基金，可能還是會要面臨資源有限的問題。且成立基金，其中一個關鍵要件就是基金的使用目的不能再和現有的基金重複，因此如果希望能有所突破，要更審慎研議。

余天則表示，他會繼續找其他立委商討，看能怎麼來把相關的法令和要件更齊全、明確；他最後也呼籲衛福部相關單位，多多關注罹癌年紀下降的現象，鼓勵宣導年輕族群要注意身體健康，定期做健康檢查，「因為如果只是初期都還有機會，太晚發現就會很辛苦」。

余天表示，自己的女兒罹癌後，他和太太都一直在想方設法的協助女兒治療，費用負擔真的不小，一個又一個的新療法很快地出現，發現一個沒有用了又要再換一個，病情如果不見起色，真的很苦，和太太兩個人經常都待在家，因為完全沒心情出門玩，「一個人生病全家都不正常了」，他感嘆，還是希望能盡快促成基金成立，把健保這塊餅做大，讓更多人民不要因為生病就變窮。

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