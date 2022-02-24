把時間還給學生：教育部宣布9月起高中朝會每週最多一天，早自習、第八節不得考試

自成功高中宣布取消早自習、廢除朝會後，高中「延後到校」議題備受討論。教育部於昨（23）日和縣市教育局處長會商後達成共識，自此後高中每周早自習天數「至多1日」，且為落實「教學正常化」，各校於上午第一節開始上課前及課業輔導（第八節），都不可實施學業成績評量，也就是不可考試。

（中央社）教育部和縣市達成共識，高中每週保留「至多1日」安排全校集合活動，其餘4天早自習由學生自主；其中關鍵在於學校希望保有安排運動會、校訂課程，及實施性平、環境教育等課綱要求內容的彈性。

高中「延後到校」議題連日引起社會關注，對於一週要有幾天早自習讓學生自主規劃，各界意見不一。教育部國民及學前教育署（國教署）23日邀集縣市教育局處長會商後達成共識，第一節課前的非學習節數（早自習），每週可實施全校集合活動的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用。

中小學校長協會理事長張信務接受《中央社》記者電訪表示，當初教育部召集教育團體協商，討論到最後的共識，就是每週仍要保留1天讓學校規劃共同活動；比起現行規定「至少2天早自習自由參與」，和學生希望的「5天都自主」，4天是一個折衷可行的方案。

張信務表示，在108課綱中有許多項議題，例如性別平等、反霸凌、環境教育、國際教育，以及學生生涯規劃輔導等，都可能要用到早自習的時間。許多學校為發展特色，設計「校訂課程」，也多會運用上午7時30分到8時10分的時間，辦理一些活動。

「這些活動都不能耽誤到正課。」張信務也提到，學校有許多班際競賽，例如啦啦隊比賽、運動會等，除了早自習外，很難再找到共同時間練習，每週保留1天仍有必要，但前提是學校應和學生做好溝通；至於其餘4天，可讓早到的學生到圖書館自由閱讀、在教室練英文、做課程預習，只要師生有共識即可。

新北市教育局長張明文表示，「把時間還給學生」是各方的共識，畢竟高中生已經足夠成熟了，應有更多自主規劃空間，而學校也應輔導學生「自己規劃、自己落實、自己負責」。

張明文認為大方向的政策是讓學生自主，但在教育實務上，還是應保留一些「因地制宜」的彈性；他舉例，學校辦運動會，在這之前的1、2週需要密集練習，校方、師生應一起討論如何規劃，不要為了多一天、少一天，綁得太死，而欠缺制度上的彈性。

另外，目前教育部鬆綁早自習的政策，會先從高中實施，對於有國中部的「完全中學」，可能造成困擾。張明文表示，確實需要再做一些配套，尤其是校內人力的調節，在今年8月新學期之前，還要找學校好好討論一番，但他相信，技術上不會有太多問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航