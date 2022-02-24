2022/02/24,
教育

把時間還給學生：教育部宣布9月起高中朝會每週最多一天，早自習、第八節不得考試

把時間還給學生：教育部宣布9月起高中朝會每週最多一天，早自習、第八節不得考試
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

教育部於昨（23）日和縣市達成共識，自此後高中每周早自習天數「至多1日」，且為落實「教學正常化」，各校於上午第一節開始上課前及課業輔導（第8節），都不可實施學業成績評量，也就是不可考試。

自成功高中宣布取消早自習、廢除朝會後，高中「延後到校」議題備受討論。教育部於昨（23）日和縣市教育局處長會商後達成共識，自此後高中每周早自習天數「至多1日」，且為落實「教學正常化」，各校於上午第一節開始上課前及課業輔導（第八節），都不可實施學業成績評量，也就是不可考試。

（中央社）教育部和縣市達成共識，高中每週保留「至多1日」安排全校集合活動，其餘4天早自習由學生自主；其中關鍵在於學校希望保有安排運動會、校訂課程，及實施性平、環境教育等課綱要求內容的彈性。

高中「延後到校」議題連日引起社會關注，對於一週要有幾天早自習讓學生自主規劃，各界意見不一。教育部國民及學前教育署（國教署）23日邀集縣市教育局處長會商後達成共識，第一節課前的非學習節數（早自習），每週可實施全校集合活動的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用。

​​

《風傳媒》報導，國教署表示，且為落實「教學正常化」，教育部將增訂規範，各校於上午第一節開始上課前及課業輔導（第八節），都不可實施學業成績評量。

上述政策將透過修改「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」來規範，教育部同時希望縣市政府主管的高中，也一併修訂在校作息相關規定，以學生最佳利益為考量，強化學生主動學習、自主管理的能力，促進身心健康發展。

《民視新聞網》報導，相關辦法預計今（2022）年3月就會公告，9月就可能正式上路。

​​

中小學校長協會理事長張信務接受《中央社》記者電訪表示，當初教育部召集教育團體協商，討論到最後的共識，就是每週仍要保留1天讓學校規劃共同活動；比起現行規定「至少2天早自習自由參與」，和學生希望的「5天都自主」，4天是一個折衷可行的方案。

張信務表示，在108課綱中有許多項議題，例如性別平等、反霸凌、環境教育、國際教育，以及學生生涯規劃輔導等，都可能要用到早自習的時間。許多學校為發展特色，設計「校訂課程」，也多會運用上午7時30分到8時10分的時間，辦理一些活動。

「這些活動都不能耽誤到正課。」張信務也提到，學校有許多班際競賽，例如啦啦隊比賽、運動會等，除了早自習外，很難再找到共同時間練習，每週保留1天仍有必要，但前提是學校應和學生做好溝通；至於其餘4天，可讓早到的學生到圖書館自由閱讀、在教室練英文、做課程預習，只要師生有共識即可。

新北市教育局長張明文表示，「把時間還給學生」是各方的共識，畢竟高中生已經足夠成熟了，應有更多自主規劃空間，而學校也應輔導學生「自己規劃、自己落實、自己負責」。

張明文認為大方向的政策是讓學生自主，但在教育實務上，還是應保留一些「因地制宜」的彈性；他舉例，學校辦運動會，在這之前的1、2週需要密集練習，校方、師生應一起討論如何規劃，不要為了多一天、少一天，綁得太死，而欠缺制度上的彈性。

另外，目前教育部鬆綁早自習的政策，會先從高中實施，對於有國中部的「完全中學」，可能造成困擾。張明文表示，確實需要再做一些配套，尤其是校內人力的調節，在今年8月新學期之前，還要找學校好好討論一番，但他相信，技術上不會有太多問題。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。