農委會公告3/1起禁止飼養比特犬，飼主2/28未完成寵物登記，最高罰1萬5000元

比特犬傷人事件頻傳，配合農委會《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告事項，自111年3月1日起禁止飼養比特犬。違法飼養者將可依《動保法》第26條處以新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

北市動保處表示，飼主應於2月28日以前至台北市寵物登記站完成登記，逾期未登記之飼主將依違反《動保法》第19條規定處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

違反禁令者，比特犬會直接被地方政府沒收，登記的比特犬搬家也要重新通報，且不得繁殖或出售。

《農傳媒》報導，台灣動物社會研究會副行長陳玉敏指出，以鐵鍊長期拴綁犬隻，或是將犬隻長期關籠囚禁飼養，會導致動物缺乏正常的社會化互動產生焦慮、恐懼甚至是攻擊行為，呼籲飼主落實與寵物犬貓互動的責任。

《中央社》報導，農委會也發現，許多動保傷害虐待案件，源於飼主不了解犬隻。農委會日前編定「犬隻飼養及照顧指南」，希望指引出來後，減少人犬衝突不幸案件。指引針對生活環境、基本照護、飲食等方面提供飼主飼養與照護通則，也依據不同飼養類型提出指引，其中也特別針對具攻擊性寵物提供指引。

攻擊性犬隻包含危險性犬隻，如比特犬、獒犬、阿根廷杜告犬、日本土佐犬、紐波利頓犬及巴西菲勒犬等6種。飼主如攜帶攻擊性犬隻出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，且牽繩長度不應超過1.5公尺，並為犬隻佩戴透氣口罩。

農委會近期也將成立「寵物管理科」，針對寵物管理相關事項，如飼主責任及產業管理等。《自由時報》報導，寵物管理科將建構寵物分級管理制度，依照物種入侵性、防疫及動物福利建立寵物黑名單、白名單，黑名單的動物全面禁養，灰名單的動物則是必須經過申請，審查飼主的資格與飼養環境，名單內的動物還待進一步審議。

值得注意的是，由於農委會禁養比特犬，最近各地陸續傳出棄養潮，據《聯合新聞網》，桃園市動保處統計，過去每年收到的棄養比特犬約2到4隻，但光去年就多達10隻。根據全國動物收容管理系統資料顯示，目前全台共有75隻比特犬被收容， 比特犬認養條件嚴格，認養人需通過飼養環境評估、還需要有飼養比特犬經驗方得認領，未來比特犬認養恐不樂觀。

《聯合新聞網》報導，若比特犬棄養潮持續，將引發攻擊人、流浪動物或家犬、家貓的公安危機，保護動物協會理事長李朝全表示，「政府應動員詳查比特犬動向，對於不妥善管理的飼主或業者應加重處罰力道」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航