美國質問中國：口口聲聲「主權不可侵犯」，怎麼看待普亭對烏克蘭的軍事行動？

文：德國之聲中文網（路透社、法新社、美聯社）

根據路透社，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日授權在烏克蘭東部開展軍事行動，這可能引發歐洲因俄羅斯要求結束北約東擴而引發的戰爭。

在普亭講話後不久，一位路透社的目擊者聽到首都基輔遠處傳來似乎是爆炸的聲音。爆炸聲也震撼了烏克蘭東部的分離城市頓內次克，民用飛機被警告遠離，因為美國說俄羅斯對其鄰國的重大攻擊即將發生。

在親俄分離主義分子向莫斯科發出請求，要求幫助阻止所謂的烏克蘭侵略，普亭幾個小時後說他已經命令俄羅斯軍隊保護人民，並要求烏克蘭軍隊放下武器。他重申，北約擴大到烏克蘭是不可接受的。

美國把分離勢力的說法視為俄羅斯的宣傳，而在聯合國安理會，美國在普亭宣布揮軍進烏東前不久說，入侵即將發生。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在一次緊急會議上說：「我們今晚在這裡，因為我們和烏克蘭相信，俄羅斯對烏克蘭的全面、進一步的入侵即將發生。」

她說：「今晚我們看到俄羅斯人關閉了領空，將部隊開進了頓巴斯，並將部隊開進了頓巴斯。今晚，我們看到俄羅斯人關閉了領空，將部隊開進頓巴斯，並將部隊開進戰鬥準備狀態。這是一個危險的時刻。」

烏克蘭因為「潛在危險」限制其領空的民用航班，幾個小時後，一名衝突區監測員警告，航空公司應停止飛越，因為有可能發生意外的擊落或網絡攻擊。在衝突區監測員警告航空公司應停止飛越領空，因為存在意外擊落或網絡攻擊的風險。

根據航班追蹤網站FlightRadar24的數據，一架從特拉維夫飛往多倫多的El Al航班和一架從華沙飛往基輔的LOT波蘭航空公司航班，在通知發布前後轉出了烏克蘭的領空。

根據俄羅斯給飛行員的通知，俄羅斯還部分關閉了其與烏克蘭邊境以東的羅斯托夫飛行情報區的空域，以確保民航航班的安全。

據路透社報導，23日稍早，有人看到包括九輛坦克在內的軍事裝備車隊從俄羅斯邊境向頓內次克移動。

戰雲密布

一位美國國防部官員23日告訴記者，俄羅斯總統普亭已經為全面入侵烏克蘭做好準備。他說，在烏克蘭邊境的15萬俄羅斯軍隊中，有80％處於準備就緒的位置，也就是在距離邊境幾公里的地方以攻擊隊形散開。

他表示：「美國今天的評估顯示，俄羅斯幾乎所有的部隊都會朝烏克蘭境內移動。我們仍然不能確認俄羅斯軍隊是否已經進入頓巴斯地區。」

面對戰事爆發可能，烏克蘭國會議員已批准從23日午夜起實行為期30天的緊急狀態。該指令允許當局實施宵禁和行動限制，阻止集會，並「為了國家安全與公共秩序的利益」為由，可禁止政黨和組織。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日稍早提議實行全國範圍的緊急狀態，因為他的國家正在為俄羅斯可能發動的軍事進攻做準備。烏克蘭當局多次對俄羅斯的可能行動表示擔憂。

他也表示，在烏克蘭東部危機升級的情況下，他曾尋求與俄羅斯總統普亭會談，但沒有成功。他在一場談話中說：「我主動與俄羅斯聯邦總統進行了電話聯繫。結果是：沉默。」

澤倫斯基拒絕了莫斯科關於烏克蘭對俄羅斯構成威脅的說法。他說：「烏克蘭人民和烏克蘭政府想要和平。俄羅斯的入侵將使成千上萬的人喪生。」

澤倫斯基補充說，現在有20萬俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境附近屯兵，並稱俄羅斯人民在烏克蘭問題上被欺騙了，並敦促他們幫助阻止一場可能的戰爭。他說：「誰能阻止這場戰爭？人民。我相信這些人就在你們之中。」

分離勢力促莫斯科軍援

這個同時，兩個由俄羅斯支持的分離主義地區的領導人週三（2月23日）要求莫斯科幫助他們擊退烏克蘭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，頓內次克和盧甘斯克分離主義地區的領導人向莫斯科請求軍事幫助，以抵禦烏克蘭的「侵略」。

佩斯科夫說，俄羅斯總統普亭已經收到了這兩個叛軍領導人的信，他本週稍早承認這兩個地區是獨立的。佩斯科夫援引信中的話說：「基輔政權的行動證明其不願意結束頓巴斯的戰爭。」

美國指責俄羅斯策劃了所謂的假旗事件（false-flag incidents），也就是透過挑釁為特定行動製造藉口。

對這樣的情勢發展，烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）呼籲聯合國安理會召開緊急會議。他在推特上寫道：「佔領頓內次克和盧甘斯克地區的親俄勢力要求俄羅斯提供軍事援助，這是安全局勢的進一步升級，烏克蘭要求聯合國安理會召開緊急會議。」

俄烏聯合國交鋒

有匿名的外交官也證實，聯合國安理會將於美國時間23日晚上針對烏克蘭情勢舉行緊急會議。這將是三天內聯合國就烏克蘭問題舉行的第二次會議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）23日在聯合國大會上警告，世界正面臨一個危險的時刻。他說，在處理烏克蘭危機的方面，現在是「克制、理性和降低緊張程度」的時候了。他說：「如果烏克蘭周圍的衝突擴大，全球可能會看到多年來從未見過的衝突規模和嚴重程度。」

他稱俄羅斯承認烏克蘭東部頓內次克和盧甘斯克等分離主義分子控制的地區為「獨立國家」之舉，是對烏克蘭領土完整和主權的侵犯。