「道路交通管理處罰條例」修法重點一次看：汽機車未禮讓行人最高罰6000、嚴重超速40公里視為危險駕駛

行人穿越馬路遭汽機車擦撞的新聞時常發生，行政院會今（24）日拍板通過《道路交通管理處罰條例》草案，針對未禮讓行人、嚴重超速等違規行為提高相關罰則，未來車輛若未禮讓行人，最高可開罰6000元。交通部路政司長林福山表示，希望透過提高必要罰則與違規記點的改革，讓駕駛人養成在道路上尊重行人、遵守行車秩序，草案預計本會期將會轉至立法院審議。

行政院會今天（2/24）通過交通部「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，一共修正19條，增訂2條，主要是針對未停讓行人罰則、違規記點制度兩者做修正。

汽機車未禮讓行人，過去只會被處以罰鍰，現除了提高罰鍰之外，還增訂需參加道路交通安全講習，嚴重者更會被吊扣、吊銷駕駛執照，修正重點如下：

擴大管制範圍： 修正汽、機車駕駛人行近「其他依法可供行人穿越之交岔路口」，不暫停讓行人先行通過之罰則。

修正汽、機車駕駛人行近「其他依法可供行人穿越之交岔路口」，不暫停讓行人先行通過之罰則。 提高罰鍰： 車輛未暫停讓行人優先通行，將由現行3600元罰鍰提高至新台幣6000元。

車輛未暫停讓行人優先通行，將由現行3600元罰鍰提高至新台幣6000元。 提高記點點數： 車輛未暫停讓行人優先通行，違規點數由現行1點提高至2點。

車輛未暫停讓行人優先通行，違規點數由現行1點提高至2點。 增訂需參加道路交通安全講習： 車輛未暫停讓行人優先通行，或致人受傷或死亡者，需參加道路交通安全講習。

車輛未暫停讓行人優先通行，或致人受傷或死亡者，需參加道路交通安全講習。 增訂致人受傷或死亡，吊扣、吊銷駕駛執照：車輛未暫停讓行人優先通行，或致人受傷或死亡者，罰鍰加倍，最高處新台幣3萬6000元罰鍰，致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡吊銷駕駛執照，3年內不得考領。

修正草案也修正違規記點制度，現行6個月內達6點以上者吊扣駕駛執照1個月，將改為1年內違規記點每達12點者，吊扣駕駛執照2個月；另將原1年內吊扣2次駕照再被記點會被吊銷駕照規定延長為2年。

交通部政務次長陳彥伯表示，現行制度無法有效嚇阻駕駛人違規、即時導正駕駛行，所以交通部規劃朝延長記點累積時間，另外修法也提供駕駛人改正機會，點數累計6點後，可選擇自費接受道路交通安全講習4小時扣抵違規點數2點，但1年內以參加1次講習為限，若駕駛人違規記點已滿12點時，就會直接被吊扣駕照，不能申請參加講習扣抵計點。

有時汽車違規但所有人不是當時的駕駛人，駕駛人或當事人遲遲不來辦理規則，未來將加強處罰汽車所有人，未辦理改記汽車違規紀錄於1年內每達3次者，將吊扣其汽車牌照2個月。修正汽車牌照經吊銷或註銷者，須滿6個月才能重新領牌。

如果是使用共享機車違規，對於汽車所有人為租賃業者，租用車輛者為法人（機關、團體、學校等），實際駕駛人為員工的情況，這次修法條文中將此情況改為違規罰鍰加倍。根據規劃，若違規形式會被記違規點數、應接受道路交通安全講習等情況，將處原該違規行為2倍罰鍰；違規行為是應吊扣或吊銷汽車駕駛執照，則處原違規行為的3倍罰鍰。

另外在強化速度管理的部分，交通部路政司長林福山說，一般超速是適用處罰條例，處罰鍰1200元到2400元，對於嚴重超速（超過60公里以上）視為危險駕駛，處罰鍰6000元到2萬4000元，這次把60公里的上限往下降到40公里，林福山說，因為速度通常在交通傷亡上是一個很關鍵的因素，透過這樣的修訂，強化駕駛人在行車遵守速限管理有相當重要。

至於駕駛人管理部分，未來領有汽車駕駛執照，就不得駕駛輕型機車，林福山說明，以往取得汽車駕駛執照大概就可以駕駛輕型機車，但是鑒於國內道路交通複雜，駕駛汽車跟騎乘機車確實有不同的技巧。

車輛管理則包含，車輛管理方面，增訂尾燈、煞車燈、倒車燈、方向燈、後霧燈、第三煞車燈、輪廓邊界標識燈污穢不予清潔或為他物遮蔽，致影響正常辨識，及裝置不合規定音調喇叭之罰責，將處以900元至1800元罰鍰。

另外為使古董車活動帶動產業發展，也研訂古董車認定標準、核發專用牌照、安全檢驗及行駛道路等配套措施，並配合增訂領用古董車專用牌照不依規定之時間、路線或區域內行駛者，處以罰鍰及註銷牌照之規定。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航