詹順貴：台灣亮麗經濟表現下，存在2050淨零排碳可能落空的隱憂

在全球飽受武漢肺炎疫情之苦的去年，台灣不僅在防疫表現上傲視全球，連經濟表現也非常亮眼，就在政府沉醉於亮麗經濟數據的同時，用電成長率隨之高於預估，蔡總統最重要的能源轉型政策，2025年再生能源20％的發電占比，經濟部也公開承認跳票。

2050淨零排碳可能落空

在日前一場某機關內部諮詢會議，筆者與另二名被諮詢學者專家，甚至認為以目前政府施政邏輯，蔡總統宣示的2050年行政院淨零碳排幾乎不可能做得到，也完全不看好國發會預計於3月份端出來的具體實踐路徑圖。

原因在於，目前不同目標或不同部門的政策彼此之間，對於應定位為國家與社會總體轉型的淨零碳排政策，經常產生矛盾與互相抵銷的情形，由於國發會欠缺事前詳實的整體系統性本土評估，如何期待能提出具體可行路徑圖？

不管過去的溫室氣體減量或目前淨零碳排目標，都不是任何單一政府部門努力就能做到，而必須由整個政府（一般分為能源部門、工業部門、運輸部門、住商部門、農業部門、環境部門）一起協調與執行，其中集中在經濟部與科技部（指轄下三個科學園區）的能源部門與工業部門的排放量，還會成正比地互相影響，更是重中之重。

因此，當行政院主計總處公布2021年GDP統計，經濟成長率高達6.28%，全國人均所得也突破3萬美元，除財經專家謝金河隨即提醒股價、滙價及房價都已處在三年來最高的位置上，將是台灣未來經濟最大挑戰，人力銀行調查也發現2021年的年終獎金發放來到11年來新低外，亮麗數據背後的代價，即是2025年再生能源20％的發電占比跳票。

事實上在此之前，2016至2020年第1期2％的溫室氣體減量目標，已經跳票在先。

各部門的方針、想法各異

能源部門的碳排放量計算比較複雜，若單純計算直接排放約為55％，但一般會扣除其他部門依其使用電力計算分攤之排放量，扣除後約14％。國發會沾沾自喜地樂觀預估今年經濟成長率仍將逾4％，表示用電量將持續超過經濟部能源局原本預估，也意味著再生能源發展不如預期（主要為離岸風電與爭議較多的地面型太陽能）的能源部門減碳腳步將會非常緩慢。

至於工業部門將近50％的排碳量，會因為科技部一直為有護國神山之譽的台積電建廠需求，積極擴充科學園區，以及經濟部為收納因薪資與地價上漲而在中國混不下去的回流台商，將台糖9處農場近千公頃土地變更為工業區等情況，不僅難以下降，而且還會逆勢增加。

這部分如納入淨零碳排整體政策通盤思考，從產業競爭力與有限資源合理分配的效益來看，為台積電建廠需求而擴充科學園區值得支持，至於被吹捧投資金額已經破兆元的台商回流，由於看不到有無篩選條件與機制？個別廠商的產業競爭力如何？使用土地、能源與增進就業的效率如何？政府被要求為特定企業或產業量身新增開放低薪移工的情況如何（筆者知道確實有）？這些號稱回台投資的金額有多少是實質投入產業？又有多少被挪入股市或不動產市場？政府有無及如何稽核盤查？

如果以上問題都得不到具體肯定答案，又明顯不利於整體淨零碳排政策，有何值得吹噓？

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在住商部門（約20％），除了看不出有下降可能的高房租與高房價，讓需租用店面的商家難以存活外，也讓年輕人看不到未來希望。

在台灣人口成長已經轉負，餘屋又始終居高不下的情形，不僅房價、房租仍持續飆升，近10餘年的都市更新機制（說穿了只是老舊建物改建而已，根本與都市整體或大範圍透過再生計畫予以更新無關），假借提高所有權人參與意願，方便作為實施者的建商整合的藉口，容積獎勵給得非常浮濫，甚至屢屢超過整體都市計畫公共設施所能承擔的容積，卻讓建商有非常高的獲利而趨之若鶩，但這些容積付諸興建成實體建物過程，卻都是新增排碳。

其中最荒謬與矛盾的容積獎勵項目，是時程獎勵與綠建築獎勵，前者都更時程進行越快，建商所需承擔風險越低，投資回報本來就會越快也越高，何須額外給予容積獎勵？後者由於門檻太低，幾乎新蓋大樓都能輕易取得綠建築標章，於是沒有發揮多少節能減碳功能，立即獲得3-6％容積獎勵，轉換成實體建物的排碳量也只增不減。

在運輸部門（約14％），世界各國目前最主要作法是鼓勵大眾運具與運具電動化。台灣在賴清德行政院長任內，於2017年12月曾推出符合國際趨勢的新售運具電動化期程政策，但執政黨於2018年11月選舉大敗後，隨即被繼任的蘇貞昌院長廢止。甚至環保署後來還以莫名其妙的油電平權理由（但燃油機車與電動機車的排碳、空污相量其實差很多），逆勢端出補助燃油車的大倒退政策。

據悉目前國發會仍傾向於不提出新售運具電動化期程，認為只要全球其他國家都已電動化，基於產業結構改變，台灣業者自然就不得不隨之電動化。此一理由不僅過於被動而且難以理解，除了被認定為是2018敗選重要因素之一，不想重蹈覆轍外，也許與運具電動化究竟要單純視為運具管理政策而歸運輸部門管轄？或歸類為運具製造、組裝與維修等整體產業鏈的轉型，而由工業部門管轄，在交通部與經濟部之間一直互推而無共識有關。

農業部門（1.5％以下）相對積極許多，於去年即舉行27場農業淨零碳排的全國巡迴討論會，並於今年2月9日舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，不僅將淨零碳排目標提前至2040年，而且問題盤點、策略與路徑都很具體，雖然農業部門的排碳量占比相對低，又主管占全台廣大林地，抵減相對容易，但企圖心仍非常值得肯定。