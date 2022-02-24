促轉會5/30任期屆滿不再延任，學者憂：各部會難承接，轉型正義恐不了了之

促進轉型正義委員會（以下簡稱促轉會）任期將於今年5月30日屆滿，依法在提出任務總結報告後解散。行政院院會今（24）日通過《促轉條例》第11條之一、第11條之二修正草案，包含行政院設「推動轉型正義會報」，由行政院院長擔任召集人，另外也增訂促轉會解散後，各轉型正義業務要由哪些機關承接。

《促轉條例》要求促轉會規劃、推動之法定任務，包括開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用，以及其他轉型正義事項。日前曾有促轉會人士透露，原本促轉會規劃的修法更完整、對如何執行更清楚明確，然而已經來不及修法。學者也擔心，行政院會報本身效力極低，換個院長可能就不再開會；加上原本就弱勢的促轉會，轉型正義業務交接給各部會恐怕更難延續。

促轉會已延任2次，任務將交給各部會承接

促轉會於2018年5月31日依《促進轉型正義條例》授權成立，依據《促轉條例》屬任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限。目前已經延任2次，每次延任都引發朝野衝突，藍營更長期批促轉會為「東廠」，國民黨團多次在立法院杯葛促轉會的人事案和預算案。

促轉會今天表示，將提出任務總結報告後依法解散。不過關於解散後前述法定任務，或任務總結報告所規劃之轉型正義事項，應由何機關接續推動落實等事項，此前條例則未明文規範。

促轉會指出，為使轉型正義任務持續推進，並回應民間社會呼籲轉型正義應落實於政府機關的日常，促轉會增訂修正草案，擬定可落實轉型正義之法律與組織設計。首要者為行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院院長擔任召集人，以統合、協調及監督各轉型正義事項之落實。

另外蘇貞昌也進一步表示，行政院將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策，後續將由政務委員羅秉成組專案小組，盤點各部會承接促轉業務的各項工作，包括組織人力調整及次年度預算籌編等配套措施，為開啟台灣轉型正義下一個階段的工作做好準備。

Photo Credit:行政院提供

再者，各項轉型正義任務將依據任務性質，由常設部會承接，以推動各項轉型正義工作。法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者事項、內政部主管處置威權象徵事項、文化部主管保存不義遺址事項、衛福部主管政治暴力創傷照顧療癒事項、教育部主管轉型正義教育、國發會主管促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項。涉及跨機關（構）權責或其他轉型正義事項，則由行政院指定。

行政院發言人羅秉成則指出，促轉會現有執掌雖然移交給6個部會，不過各部會只是主責而不是全部負責，其他部會仍然有協力義務，因此在院級成立會報，統合協調監督。

Photo Credit:行政院提供

促轉會表示，雖然促轉會解散，但《促轉條例》仍有效力，配合現行法已有規範者，例如政治檔案條例規定由檔案局辦理政治檔案徵集、審定及開放應用事宜；政治檔案之研究、出版及教育推廣事項由文化部會同相關機關辦理等，由相關機關依法持續推動。

促轉會人士透露，學者憂行政院會報無用

台灣教授協會副會長陳俐甫接受《關鍵評論網》訪問時直言，他不認為行政院成立一個「推動轉型正義會報」有什麼實質意義，行政院一直以來就有各種會報像科技會報、食安會報、文化會報；但這樣的會報完全取決於行政院長有沒有重視和意願來開會敦促各部會做事；而且行政院長會隨著政治局勢、選舉結果就「換人」，可能換了一個人就不開會，這樣的組織工作效率一定不如促轉會。

對於促轉會要將任務移交到各常設部會，陳俐甫更表示悲觀；因為現在的修法草案也並未規定各部會要成立轉型正義的專責部門；在促轉會在現在至少還是個「專責機關」，有行政院長任命的主委時，就已處於「弱勢」，經常遇到各部會不想做、不願意配合的困境了，等到轉型正義的各項業務交到各部會手上，各部會更有理由不做。因為不管在什麼部會，轉型正義恐怕都不是它們優先的工作事項。

陳俐甫表示，促轉條例一開始的「2年落日」條款就有問題；台灣的戒嚴時期全世界最長，根本不可能在短短幾年內就完成調查歷史真相和平反的任務，更不用說要促進社會和解，隨著受害者逐漸凋零過世，「時間從來就不站在促轉會這邊」；要真正能落實轉型正義工作的推動，他認為促轉會應該要轉型成一個更長久且穩定的專責機關，而非把任務分散出去。

《自由時報》報導，促轉會人士日前曾透露，促轉會去年起召開多次《促轉條例》全文修正、加害者專章專家諮詢會議，《促轉條例》全文修正草案早就擬具完成，但只要一逢選舉或公投，執政當局便交代必須低調，全文修正草案無法排入行政院協商，行政院只願討論部分條文修正草案，今天通過其實是「閹割版」。

他透露，從未曝光的《促轉條例》全文修正草案修正幅度極大，超過40幾條條文更動，並設置加害者專章、心理療癒專章及威權象徵處置，規定各部會機關如何落實轉型正義，設計管考機制等，未來台灣幾十年要做的轉型正義工作事項，全都包含在修正條文中。不過因促轉會今年5月底即將解編，立法時程上已來不及，只能在總結報告提出建議。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！