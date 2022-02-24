俄烏正式開戰：普亭稱「捍衛自己的領土」、烏克蘭宣布戒嚴、歐美聯手制裁切斷西方金援

文：梅緣緣

2014年烏克蘭及俄羅斯間的緊張情勢再度重演。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）24日正式向烏克蘭宣戰，並宣布將對烏克蘭東部地區採取特殊軍事行動。

《今日美國》（USA Today）報導，普亭表示相關行動，是為了回應烏克蘭對俄羅斯所造成的威脅。《美聯社》（AP）亦指出，普亭更稱「俄羅斯並沒有希望佔領烏克蘭的意思」，同時並強調，先前流血事件的罪魁禍首應為烏克蘭政權，俄方的攻擊僅只為了捍衛自己的領土。

不過，在普亭對外宣示時，烏克蘭首都基輔（Kyiv）及第二大城卡爾可夫（Kharkiv）等地區卻驚傳數起爆炸，而相關爆炸事件也遭疑為俄軍所為。

與此同時，為了因應戰爭局勢，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布全國進入解嚴。烏克蘭軍隊稍早宣稱，已在烏東接近叛軍地盤區域擊落5架俄羅斯戰機和1架直升機。

不過俄國方面則回應，已摧毀烏克蘭空軍基地、癱瘓防空系統，且烏克蘭邊境部隊「沒有採取任何抵抗」。

俄羅斯出兵烏克蘭 ，歐美將聯手展開制裁

據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）報導，普亭認為北約籌組的軍隊，除有支持烏克蘭境內新納粹主義的嫌疑外，烏克蘭軍隊也已經進逼烏俄邊境。普亭也強調，即便面臨諸多困難與阻礙，俄方過去30年期間，都有一直試圖與北約進行協商。

美國針對俄羅斯攻打烏克蘭的行為，也祭出首波制裁手段。美國媒體《商業內部》（Business Insider）指出，拜登將對俄羅斯實施制裁，禁止美國金融機構與俄羅斯境內兩大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）及「俄羅斯外貿銀行」（VTB）進行交易。

拜登表示：「這樣代表我們已經切斷俄羅斯與其他西方金援間的連通管道。」此舉也代表俄羅斯無法透過西方金融機構募集資金，也將限制企業單位及銀行購買俄方債券等，可能對俄羅斯經濟及貿易產生重大影響。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）發表聲明，譴責俄羅斯無端攻打烏克蘭的行為。史托騰伯格公開表示「我強烈譴責俄羅斯對烏克蘭做出這般既魯莽、又莫名其妙的侵略，因為這可能會波及到許多無辜的民眾。」他也呼籲俄羅斯應即刻停止相關的軍事行動。

對此北約批評，俄羅斯出兵攻打烏克蘭的行動已嚴重違反國際法，且即便北約已向俄方提出數次警告並進行外交協商，但俄羅斯仍依然故我，堅持選擇要侵犯一個擁有主權且獨立的國家。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早推文表示已與史托騰伯格聯繫，除同樣發表對俄羅斯攻打烏克蘭一事感到憤怒，也將與北約會員國召開會議，討論俄方蓄意入侵烏克蘭應受之後果。

烏俄兩國衝突連帶衝擊石油價格攀升

俄羅斯除身為全球最主要的天然氣出口國，亦為第二大的原油出口國，每日出口逾500萬桶，僅次沙烏地阿拉伯的1000萬桶每日出口量。近幾年能源產業價格飆升，又適逢近期烏俄之間的衝突情勢升溫，國際油價也應聲上漲，每桶售價已超過100美元（約2800新臺幣），創7年以來的油價新高點。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，後續因歐美等國揚言制裁，以及試圖阻斷俄國天然氣供應鏈等舉措，油價後續已逐漸回穩。然而，英國汽車保險公司RAC警告此危機，仍可能增加英國等地的石油價格，苦了須定期為愛車加油的車主們。

RAC發言人賽門・威廉斯（Simon Williams）表示：「俄羅斯決定要攻打烏克蘭已經造成原油價格提升，而這也絕對會讓燃料如無鉛汽油每公升價格一路飆至1.5英鎊（約新臺幣57元）。」

俄羅斯宣布對烏克蘭動手的決定，也讓歐洲航管組織（Eurocontrol）秘書長布瑞南（Ramonn Brennan）緊急在推特上發文，呼籲各航空公司航班遠離烏克蘭空域。

《路透社》（Reuter）也報導，烏克蘭官方稍早發布，因相關安全考量國內航班將全數停飛。烏克蘭境內空中交通集團（UkSATSE）也於官網公告，為避免飛彈及軍事行動對飛航安全產生威脅，國內空域在24日凌晨0時45分關閉，暫停所有航班的起飛及降落。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航