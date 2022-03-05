2022/03/05,
找出你的下背腰痛是「前彎型」還是「後仰型」，再做這些動作對症下藥
Photo Credit：SuperFit
我們想讓你知道的是
先要先評估自己的下背痛是屬於哪一種，再針對症狀去做適當的運動，才會有效果，避免更加惡化。
現代人長時間久坐，或是坐姿不正，導致全世界幾乎有10％的人會有下背腰痠或腰痛的困擾。有些人因為擔心惡化或疼痛，就減少腰部的活動，或者綁起束腹，但如果長期讓腰部處於低活動的狀態，可能會造成脊柱關節退化。
找出下背腰痛的原因
首先要先評估自己的下背痛是屬於哪一種，再針對症狀去做適當的運動，才會有效果，避免更加惡化。
腰痛大致上可以分為：
1. 前彎型腰痛：通常前彎型腰痛症狀較容易出現在現代人身上，長期使用電腦或手機，或是看護行工作大多需要處於身體前傾或半蹲的姿勢，使得腰椎附近的韌帶、椎間盤以及肌肉造成負擔。
2. 後仰型腰痛：會有後仰型腰痛的人，都是由於身體脊柱老化，或者是疾病引發脊椎的疼痛。引起腰痛的疾病有腰部脊柱管狹窄症、腰椎解離症、解離滑脫症、變形性腰椎症、退化性腰椎滑脫症等等。
3. 非前彎後仰型腰痛：如果你前彎或後仰下背都不會有特別痠痛的感覺，那可能就無法單靠自己運動來改善這個問題了，建議找個專業的醫師，做個詳細的檢查。
改善前彎型腰痛
眼鏡蛇式：
- 平貼地板，將手肘垂直肩膀平貼地板
- 將手肘伸直，並將上身用手掌向上撐起
- 保持髖部以下平貼地板，讓下背部呈現彎曲緊繃狀態
- 維持1秒後，再將手肘平貼地板，使身體恢復成起始狀態
- 接者反覆操作20次，做2－3組
挺腰：
- 將右手放至腰部最酸痛的部位，接者用左手包住右手
- 用手抵住身體，將身體向後仰到最極限的位置
- 維持1秒之後，再將身體恢復成直立放鬆的狀態
- 接者反覆操作20次，做2－3組
俯臥抬手抬腳：
- 將身體平貼俯臥至地板，並將雙手雙腳微抬離開地板保持懸空
- 接者用力將雙手、雙腳再向上抬起至極限
- 維持1秒之後，再將身體恢復成起始的狀態
- 接者反覆操作20次，做2－3組
改善後仰型腰痛
屈腿抱膝：
- 仰臥躺至地板上
- 將雙腳抬起，並用雙手將腳抱住雙腳
- 用雙手將雙腳力向身體拉，將尾骨順勢被帶離地板
- 接者維持這個動作20－30秒
- 反覆操作10次
跪撐縮腿：
- 身體採四足跪姿，並保持腰部打直不凹陷
- 將單腳向手臂移動，並保持背部高度不變
- 接者再將腳恢復成四足跪姿，再換腳操作
- 反覆操作20次，做3組
死蟲：
- 仰臥躺至地板上，並將下背貼平地板，保持腹部緊繃
- 將雙腳抬起，並用雙手掌撐住膝蓋
- 用雙手將雙膝往前推，雙腳並同時向身體移動出力，保持兩者力量抗衡
- 接者維持這個動作30－60秒
- 反覆操作3組
前彎型和後仰型腰痛都適合的運動
提升脊柱周圍的肌群（束脊肌、腹直肌）包含臀大肌都能幫助穩定腰椎，可以減少腰部退化和腰痛的問題，而可以同時訓練到這些肌群的動作就是深蹲。（延伸閱讀：為什麼深蹲做起來怪怪的？）
深蹲（如覺得太輕鬆，可以用雙手拿取相等重量的物品，增加負重）：
- 雙腳站至與肩略寬，並將骨盆往後傾，將下腹部收緊，並保持下背直立
- 維持下腹收緊以及下背直立，將身體下蹲
- 蹲至大腿和地板呈現水平狀，身體保持中立（耳朵和腳跟呈現一直線）
- 過程中保持下腹收緊以及下背直立的狀態，將身體恢復直立狀態
- 反覆操作15次，做3組
記得運動要持之以恆，運動停止之後，身體還是會隨者時間慢慢退化，即使已經改善的腰痛情況，也會再度復發喔。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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