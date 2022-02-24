香港財政預算案數據消失：《港台》啲觀眾去晒邊？

過往數年，《香港電台》嘅皇牌節目收視／關注度極高，例如《頭條新聞》及《鏗鏘集》，一年點擊率可達2000－3600萬[1]。但自從港台去年發生「大地震」，外界都非常關注節目方針大幅改變後，港台嘅節目收視會唔會大變呢？

不過引頸以待嘅朋友要失望了，根據最新財政預算案，各頻道自2021－22年（修訂預算）嘅相關指標已經全部失蹤，包括接觸聽眾人數同比率、小眾聽眾百分率、收聽時間、欣賞指數、每日平均收看時間及平均電視收視。

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官方對於數據消失嘅解釋係，舊年港台管治檢討報告[2]批評舊指標例如聽眾數目等「對評估服務表現並無效用」、「無表達任何管理上的重點可讓商經局達到關鍵績效目標的進度」（報告第4.31段），所以建議全新框架評估服務表現，例如訂立「數量」（如添加年齡層數據協助解讀觀眾分佈）同「質量」（如觀眾認為新聞報道是否準確持平）等等。新指標尚未出爐（2023－24年公佈），不過現在連舊數據都唔公佈，變相今年無任何績效指標可以睇到，換句話說，《香港電台》成年嘅工作有幾多人欣賞到，無人知。

的確公共服務廣播（Public Service Broadcasting）與商業廣播不同，爭取最高收視並非所有節目製作方針，例如需要製作小眾節目，照顧社會不同人士需要，這情況下收視就唔係準確指標。為區別公共服務廣播嘅特性同量度成效，其實過往《香港電台》亦會公布「小眾聽眾百分率」去反嘗試映相關情況，不過而家連呢個數字都冇埋。

呢個並不足以成為舊數據消失嘅理由。翻查港台管治檢討報告所引述嘅英國《BBC》例子[3]，雖然《BBC》的確有更明細嘅觀眾年齡層數字以衡量多大程度達至機構使命，但《BBC》同時亦公布聽眾人數（audience）等基本數字，令績效指標更加立體。可見聽眾人數／收視雖然並非唯一指標，但亦是衡量表現的其中一個指標，《香港電台》在未有新指標出爐時，連僅有少數可以參考數字都一併刪除。

如果將呢個唯一關鍵指標刪除，而不提供任何其他指標，令公眾無法衡量公帑是否用得其所，而立法會議員亦無相關收視資料可供審批預算（如果他們還關心的話）。其實《香港電台》可以照樣公佈舊指標數據，同時註明新指標框架正在設計中，以協助公眾理解僅有數字的局限性，但而家連僅有數字都消失，難免會令市民猜度，是否因為2021年中起，《香港電台》嘅電台節目以及電視收視因為某些原因而大幅下跌？

雖然無電台／電視收視數字，不過預算案亦有另一數字可以參考，比大家估下個情況：《香港電台》網頁rthk.hk每日瀏覽新聞版面次數，由2020－21年嘅269萬次，下跌近50萬至2021－22年（修訂預算）嘅220萬，跌幅近兩成。

參考資料：2022／23 年財政預算－總目160 《香港電台》

注釋：

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin