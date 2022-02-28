徐州八孩母親事件，讓外界見識到「人人有責，導致人人無責」的拐賣鬧劇

文：葉家均

中國「鐵鍊女事件」引發高度關注，經過冬奧後輿論依然未散去。民間輿論以及公民自發性的辦案追查，被認為是促使官方進一步調查的重要原因之一。

江蘇省委省政府調查組2月23日發布「豐縣生育八孩女子」事件調查處理情況通報，認定了楊某俠是小花梅、而非被懷疑的失蹤女子李瑩，小花梅是從雲南被拐賣至江蘇的。此外，十多名相關官員被懲處。董某民被以涉嫌虐待罪依法批捕。

開始言論管控？

與此同時，自2月17日江蘇省委省政府成立調查組後，連日卻傳出多起消息指，關注豐縣事件的聲音正受到官方壓制。

像是​​日前披露楊某俠與董某民結婚證、指出巨大疑點的前《鳳凰週刊》編委鄧飛，週二（22日）稱，有網友表示自己被徐州警方找上談話，追查是不是她給鄧飛發了結婚證照片。

除了披露結婚證照片者的身份受到官方「關切」，日前也有網路照片流出，案發地江蘇徐州豐縣董集村周圍，圍起了長長鐵皮牆，外人難以進入。更早前，有中國記者前往董集村試圖採訪，被以「疫情防控」之由禁止入村。

另外，中國知名獨立書店「單向空間」杭州分店，曾擺設聲援豐縣事件的女性主義書單陳列桌，但在上週末卻被撤下。有親赴書店現場的網友拍照證實，看板已被撤換成另一張委婉寫著「她的故事，無限閱讀」的看板。網上流傳，「單向空間」是被打電話「約談」關切才撤下陳列桌看板。

德國之聲試圖聯繫「單向空間」但未取得回應。

不只「單向空間」，耶魯大學法學博士候選人、現任教於上海紐約大學分校，同時活躍於華文媒體圈的林垚，日前在推特上發出對話截圖稱，中國有「國內高校、電視台紛紛接到上級指示，禁談豐縣事件。」

長期關注中國網路審查封鎖的非營利組織「GreatFire」週一（21日）也指出：「微博上提及徐州或豐縣、被審查封鎖的貼文，正在『自由微博』上爆炸式成長。」自由微博是專門蒐集被審查、刪除的微博貼文的網站，其首頁可以看到被封鎖貼文的即時畫面與熱度排名。

種種跡象讓許多輿論質疑：官方前腳才成立調查組承諾「全面徹查」，但是否後腳開始捂嘴輿論、壓制熱度？有中國網友諷刺：「這省級調查組的鐵拳就是給力」、「調查組一出手就很『穩』。」

由下而上的「公民辦案」，輿論能持續多久？

「豐縣鐵鏈女的事，我覺得是我上網這麼多年裡，前所未有的，極其特殊的一次經歷。」中國作家、在微博上有85萬追蹤者的「水木丁」表示，「從前這樣的熱點，很快就會銷聲匿跡。但是這一次，長達一個多月，被各大平臺的熱點，熱搜一再降熱度，人工屏蔽……它依然沒有從人們的視線中消失」，甚至有「老調查記者自發去調查。網友們自發地去搜索各種資料，傳遞資料。在我幾乎覺得已經要蓋棺定論的時候，又看到新的線索。」

鐵鍊女事件被披露後，許多網友、媒體人自發性地追查辦案，或前往當地聲援。比如：披露董楊結婚證的鄧飛；《雲南訊息報》前調查記者鐵木、馬薩前往小花梅故鄉實地訪查，撰寫〈尋找小花梅〉報導（該報導在中國已被大量刪除）；兩名關注女權的聲援者，前往豐縣希望探視八孩母親（兩人在當地被派出首拘留，一度下落不明，直到18日才於微博發文報平安）。

鐵鍊女事件為何能在官方壓制下，持續獲得大量輿論關注、甚至促使民眾自發追查？除了因為官方通報疑點重重、失去公信力，中國國內的正規媒體幾乎無人報導之外，長期關注中國婦女權益的女權運動人士呂頻告訴《德國之聲》，如今在中國，社會事件要引發關注「門檻變得越來越高」，「發生在一個縣的事情，震動了整個中國」，首先是因為八孩母親「極其殘酷、非人間的遭遇，喚起了許多人的共情。」

呂頻說，小花梅事件就像中國社會在官方壓制之下，尋找破口的一個「引爆點」，雖然事件「本身是極端的，但很多人感同身受。」儘管他們未必是社會底層的女性、未必有類似經歷，但這次事件戳穿了「表面上的歲月靜好，背後其實（反映的）是安全感的缺失。」她說，中國女性在「日常生活的安全感是極差的，面對暴力的威脅，很難得到保障。」而這種不安全感的投射、對於殘酷犯罪的憤怒，「讓人們感到不得不去做點什麼」。

但在中國官方近日疑似升級壓制輿論之下，輿論能否持續？她說，中國「一直在控制輿論，但也不斷讓步」，一次次地發出官方通告其實就是一種讓步，政府其實也「承認大家對這次事件的討論是有正當性的。」但中國採取的是一種「外鬆內緊」的策略，表面上關注調查，但另一方面威阻聲援與自願追查者。「不了了之對政府來說，是最佳解方。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國婦女拐賣問題

中國的婦女拐賣問題長期缺乏詳實透明的官方統計數字。2015年，中國官媒《中新網》報導，公案部刑偵局打拐辦主任陳士渠稱，中國現在「接近於天下無拐」，「國內的女性被拐賣到別的地方給人做老婆，這種發案也很少。」根據《中國統計年鑑》，2019年中國拐賣婦女兒童立案數為4571起，佔該年刑事立案1％。

山東女子學院婦女研究與發展中心教授陳業強，在2010年後多次前往雲南福貢縣——也就是小花梅故鄉所在地——進行田調，其後出版《怒江傈僳族婦女跨省婚姻遷移研究》一書。書中提到，2010年至2012年間，當地婦女拐賣的介紹費比起近15年前翻漲至2000至3000人民幣，彩禮則漲至3萬至6萬。