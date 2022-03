《像科學家一樣做專題研究》：108課綱新增必修「探究與實作」，高中生該如何找研究題目？

文:楊善茜

與各位分享一個小故事:在前一單元中,我們提到獲得全國科展特優作品的研究題目「以X光與宿主星系探討遙遠中質量黑洞候選者之性質」。但事實上,這位同學一開始並沒有打算要以黑洞為主題做研究。

首先,她是在學校的「光譜在天文學上的應用」,這門多元選修課當中,瞭解到原來除了可見光可以應用於天文研究以外,還有紅外線研究星雲、紫外線研究太陽表面活動、無線電波研究特殊星系。

於是,她突然想到:X光可以拿來做什麼天文研究呢?老師在課堂中沒有特別舉例,所以她就決定在高一學期尾聲,以X光為研究設定的電磁波波長,來看看可以做什麼進一步的探討。

事後看來,她也因為有勇氣選擇一條人煙稀少的路,因此做出了很不錯的研究成果。

新課綱的地球科學高一課本,已經納入了多電磁波段天文學的介紹段落,現在你不會因為沒有上多元修選課,產生這方面的知識落差。但更具挑戰的反而是要自問:我有沒有這樣勇於冒險的心與眼,從課文與課堂中找出一條可以探究的路。

人類的原始習性,讓我們有時不敢冒險,因此麥克阿瑟將軍寫給兒子的家書,才會被選入課本課文,以茲提醒:

Lead him, I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and spur of difficulties and challenge. Here let him learn to stand up in the storm; here let him learn compassion for those who fail.

主啊!我祈禱,您能引導他,

不是走在安逸和舒適的道路上,

而是在壓力和激烈的困難和挑戰之下。

就這樣,讓他學會在風暴中站起來;

就這樣,讓他學會同情那些失敗者。