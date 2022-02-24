【圖輯】戰爭中的烏克蘭：國際機場被轟炸、高速公路湧車潮，民眾急問「哪裡有安全的地方？ 」
我們想讓你知道的是
隨著俄羅斯正式對烏克蘭宣戰後，烏克蘭許多大城市都傳出襲擊，地鐵站出現了擁擠的人潮，人們試圖登上火車逃離這座城市，也有些人只是前往車站避難，車站頓時成為不知可以去哪的人們的避難所。
不認為俄軍真的會入侵烏克蘭的居民，終於明白了戰爭的現實。隨著俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）週四（24日）正式宣布對烏克蘭東部地區採取特殊軍事行動，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布，在烏克蘭全境實施戒嚴令。
「不要恐慌。我們很強大。我們已經為任何事情做好了準備。我們會打敗所有人，因為我們是烏克蘭」，澤倫斯基在電視上對民眾信心喊話。
不過另一方面，烏克蘭首都基輔市中心響起空襲警報聲，包括第聶伯羅、哈爾科夫和馬里烏波爾等大城市的軍事總部和倉庫都傳出爆炸。
基輔一些驚慌失措的居民，在聽到爆炸聲後試圖逃離這座城市。人們急著前往機場，或搭乘地鐵趕往西部邊境以躲避來襲的坦克。
推特上也有人上傳影片，烏克蘭人在空襲警報聲中，急著離開基輔。根據《CNN》在當地的觀察，所有的交通都向西行駛，前往烏克蘭更安全的地區，或者前往鄰近的波蘭。烏克蘭附近的中歐國家正準備接收大批的逃難民眾。
地鐵站也出現了擁擠的人潮，人們試圖登上火車逃離這座城市。也有些人只是前往車站避難，車站頓時成為不知可以去哪的人們的避難所。
「我們不知道現在應該做什麼」，一位在地鐵的女士告訴《BBC》「我們現在要去一個安全的地方，希望我們能安全離開。我們在馬里烏波爾有家人，他們很緊張。」
市區內，ATM前大排長龍，民眾等著領出他們的積蓄。雜貨店也擠滿了購買物資的人。
加油站外擠滿車潮，民眾紛紛等待加油以離開城市。
推特上也有人貼出高樓俯視圖，長長的車流等著離開首都基輔。油價自2014年以來首次突破每桶100美元，歐洲天然氣期貨價格也上漲了31%。
基輔公民自由中心主席Oleksandra Matviichuk聲稱，她擔心俄羅斯對烏克蘭的襲擊將引發「難民危機」。
他們能逃到哪裡去？
根據烏克蘭軍方，基輔的鮑里斯波爾國際機場已經遭到轟炸。烏克蘭西部的伊凡－法蘭科夫機場也遭到攻擊。
歐洲飛航安全局警告，行經烏克蘭的班機很可能遭受故意攻擊，所有飛機務必避開烏克蘭邊境領空，而烏克蘭也宣布關閉全國領空。
根據航班追蹤網站FlightRadar24.com的截圖顯示，在俄軍對烏克蘭發動攻擊後，烏克蘭領空已全數淨空，不見民航機蹤跡，形成一個空洞景象。
外電報導俄軍裝甲車輛已從克里米亞、白羅斯等方向開入烏克蘭。據說俄軍已在北部、南部和東部的許多地方（包括白羅斯）突破了邊界。
西方有哪些行動？
「烏克蘭將佔上風」。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，今天將會向歐洲各國領袖提出大規模制裁的計畫，她聲稱這將對俄羅斯造成沉重打擊。
美國總統拜登（Joe Biden）則宣布，明天他將與七國集團領導人會面，美國及其盟國和合作夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，並繼續向烏克蘭和烏克蘭人民提供支持和幫助。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週四推文，表示他與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）剛剛和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話，「譴責俄羅斯對烏克蘭進行有預謀、無端和無理的襲擊，美國和北約將團結一致，應對俄羅斯，並強化北約東翼」；布林肯強調，美國對北約集體防禦的承諾「是鐵定的」（ironclad）。
北約大使將於週四召開緊急會議，聯合國安理會也將討論一項譴責俄羅斯入侵的決議。
當地人怎麼說？
在社群媒體上，烏克蘭人做出了憤怒的反應，表達了對家人安全的擔憂，呼籲保持冷靜，並誓言抵抗俄羅斯的入侵。
「我最小的兒子今天1歲，第二個兒子兩週後就滿10歲了」，在烏克蘭一家人權組織工作的 Olha Reshetylova在 Facebook 上發文，他說「我會戰鬥到底，讓他們生活在一個自由的世界和烏克蘭國家。」
一名正在烏克蘭西部城市利維夫參加商務會議的企業家告訴《紐約時報》，擔心這個時候向東移動，他將延長在當地逗留的時間。他說他在基輔、東部港口城市敖德薩等地的員工，寫信問他們可以去哪裡？哪裡有安全的地方？
「我能告訴他們什麼？」他說，「我告訴他們待在家裡，或者找個安全的地方。」
烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏克蘭全境戒嚴，呼籲民眾待在家裡。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航