【圖輯】戰爭中的烏克蘭：國際機場被轟炸、高速公路湧車潮，民眾急問「哪裡有安全的地方？ 」

不認為俄軍 真的會入侵烏克蘭的居民，終於明白了戰爭的現實。隨著俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）週四（24日）正式宣布對烏克蘭東部地區採取特殊軍事行動， 烏克蘭總統 澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布， 在烏克蘭全境實施戒嚴令。

「 不要恐慌。我們很強大。我們已經為任何事情做好了準備。我們會打敗所有人，因為我們是烏克蘭」， 澤倫斯基在電視上對民眾信心喊話。

不過另一方面， 烏克蘭首都基輔市中心響起空襲警報聲，包括第聶伯羅、哈爾科夫和馬里烏波爾等大城市的軍事總部和倉庫都傳出爆炸。

基輔一些驚慌失措的居民，在聽到爆炸聲後試圖逃離這座城市。 人們急著前往機場，或搭乘地鐵 趕往西部邊境以躲避來襲的坦克。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 大批民眾在基輔機場等候。

推特上也有人上傳影片，烏克蘭人在空襲警報聲中，急著離開基輔。根據《CNN》在當地的觀察，所有的交通都 向西行駛，前往烏克蘭更安全的地區，或者前往鄰近的波蘭。烏克蘭附近的中歐國家正準備接收大批的逃難民眾。

BREAKING VIDEO: AIR RAID SIRENS NOW IN CAPITAL CITY OF KIEV. #UKRAINE #WWIII pic.twitter.com/A4JDErpQyw — ANONCAT REPORTS 🐈‍⬛🏴 (@anoncatnews) February 24, 2022

地鐵站也出現了擁擠的人潮，人們試圖登上火車逃離這座城市。 也有些人只是前往車站避難，車站頓時成為不知可以去哪的人們的避難所。

「我們不知道現在應該做什麼」，一位在地鐵的女士告訴《BBC》「我 們現在要去一個安全的地方，希望我們能安全離開。我們在馬里烏波爾有家人，他們很緊張。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 在俄羅斯總統普亭授權在烏克蘭東部進行軍事行動後，首都基輔的民眾前往地鐵站避難。

市區內，ATM前大排長龍，民眾等著領出他們的積蓄。雜貨店也擠滿了購買物資的人。

Photo Credit: AP / 達志影像 烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾市，民眾排隊等著領錢。

A crowded supermarket in #Kharkiv city in #Ukraine as people rush to buy essentials. Centre has started facilitating return of 20,000 Indian nationals including students who are in #Ukraine now.#RussiaUkraineConflict@NewIndianXpress @Siba_TNIE pic.twitter.com/mHyWb90nj6 — TNIE Odisha (@XpressOdisha) February 24, 2022

加油站外擠滿車潮，民眾紛紛等待加油以離開城市。

Photo Credit: AP / 達志影像 烏克蘭首都基輔的加油站外大排長龍。

推特上也有人貼出高樓俯視圖，長長的車流等著離開首都基輔。油價自2014年以來首次突破每桶100美元，歐洲天然氣期貨價格也上漲了31%。

Escape from Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/2VrhR4Gwux — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

基輔公民自由中心主席Oleksandra Matviichuk聲稱，她擔心俄羅斯對烏克蘭的襲擊將引發「難民危機」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭民眾在公共車站等候前往該國西部地區。

他們能逃到哪裡去？

根據烏克蘭軍方，基輔的鮑里斯波爾國際機場已經遭到轟炸。烏克蘭西部的伊凡－法蘭科夫機場也遭到攻擊。

! Ukraine's central military command reports Russia bombed several airports, including Kyiv Boryspil, Nikolaev, Kramatorsk, Kherson. Kharkiv military airport is burning. pic.twitter.com/IOrfGZgPL4 — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

歐洲飛航安全局警告，行經烏克蘭的班機很可能遭受故意攻擊，所有飛機務必避開烏克蘭邊境領空，而烏克蘭也宣布關閉全國領空。

根據航班追蹤網站FlightRadar24.com的截圖顯示，在俄軍對烏克蘭發動攻擊後，烏克蘭領空已全數淨空，不見民航機蹤跡，形成一個空洞景象。

外電報導俄軍裝甲車輛已從克里米亞、白羅斯等方向開入烏克蘭。 據說俄軍已在北部、南部和東部的許多地方（包括白羅斯）突破了邊界。

#UPDATE Russia's ground forces have crossed into Ukraine from several directions, Ukraine's border guard service says.



Russian tanks and other equipment crossed the frontier in several northern regions, as well as from Kremlin-annexed Crimea in the south, the agency says pic.twitter.com/HtNzhMPMFy — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

西方有哪些行動？

「烏克蘭將佔上風」。 歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，今天將會向歐洲各國領袖提出大規模制裁的計畫，她聲稱這將對俄羅斯造成 沉重打擊。

美國總統拜登（Joe Biden）則宣布，明天他將與七國集團領導人會面，美國及其盟國和合作夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，並繼續向烏克蘭和烏克蘭人民提供支持和幫助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週四推文，表示他與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）剛剛和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話，「譴責俄羅斯對烏克蘭進行有預謀、無端和無理的襲擊，美國和北約將團結一致，應對俄羅斯，並強化北約東翼」；布林肯強調，美國對北約集體防禦的承諾「是鐵定的」（ironclad）。

北約大使將於週四召開緊急會議， 聯合國安理會也將討論一項譴責俄羅斯入侵的決議。

當地人怎麼說？

在社群媒體上，烏克蘭人做出了憤怒的反應，表達了對家人安全的擔憂，呼籲保持冷靜，並誓言抵抗俄羅斯的入侵。

「我最小的兒子今天1歲，第二個兒子兩週後就滿10歲了」，在烏克蘭一家人權組織工作的 Olha Reshetylova 在 Facebook 上 發文，他說「 我會戰鬥到底，讓他們生活在一個自由的世界和烏克蘭國家。」

一名正在烏克蘭西部城市利維夫參加商務會議的企業家告訴《紐約時報》，擔心這個時候向東移動，他將延長在當地逗留的時間。他說 他在基輔、東部港口城市敖德薩等地的員工，寫信問他們可以去哪裡？哪裡有安全的地方？

「我能告訴他們什麼？」他說，「 我告訴他們待在家裡，或者找個安全的地方。」

烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏克蘭全境戒嚴，呼籲民眾待在家裡。

A son wept over the body of his father among the wreckage of a missile strike in a residential district in the eastern Ukrainian town of #Chuguiv on Thursday as the country woke up to a Russian invasion https://t.co/miOZtlCYQA pic.twitter.com/LXEFtInpES — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航