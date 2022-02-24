2022/02/24,
醫療

今日本土新增7例，指揮中心：目前疫情穩定可控，全國將邁向「經濟防疫」新模式

今日本土新增7例，指揮中心：目前疫情穩定可控，全國將邁向「經濟防疫」新模式
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增80例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7例本土個案及73例境外移入（45例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增80例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7例本土個案及73例境外移入（45例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、4例女性，年齡介於30多歲至70多歲。其中1例確診為加強型防疫旅館護理人員，目前染疫原因仍在密切調查當中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓（10例）、美國及法國（各7例）、越南（4例）、印度、紐西蘭、印尼及香港（各2例）、泰國、南非、西班牙、日本、孟加拉、德國、英國、愛沙尼亞及阿根廷（各1例）移入；另28例調查中。入境日介於今（2022）年2月4日至2月23日；詳如新聞稿附件。

全國於三月將適度放寬防疫措施，拍照、運動免戴口罩，雙鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。自3月7日起，入境檢疫措施與居家隔離將縮減為10+7。

「一人一室」vs.「一人一戶」

針對今日早上提出的防疫鬆綁政策，指揮中心提醒入境居家隔離「一人一室」原則與居家檢疫「一人一戶」原則有所不同。前者規定與之前相同，經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者，可公費送集中檢疫所隔離。

「一人一戶」原則上以有「獨立門牌地址」、「有獨立對外出入口，且未與非居家檢疫者生活範圍相通」、「檢疫期間內無非居家檢疫者」為主。

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製圖：中央流行疫情指揮中心

陳宗彥也說明，由於我國南北部建築形態不同，因此針對以下建築物，例如：透天厝、共用門牌之連棟建物、同門牌地址不同樓層、頂樓加蓋、農舍、工寮、倉庫等，必須要與其他棟、樓層及建物有不同獨立對外入口，同時生活範圍未與非居家檢疫者相通，並且有水、電、瓦斯及衛浴等足夠供給基本收活居住設備等三條件，才會成立。

其他建物，若具備上述三要件，經鄉 （鎮、市、區）公所或警察分局，及地方政府衛生局共同訪查同意，得比照一人一戶。

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製圖：中央流行疫情指揮中心

本土疫情趨於穩定，醫療量尚有餘裕

今日防疫報告指出，目前國際疫情已經過了高峰期，逐漸趨緩。然而西太平洋地區，也就是我國周圍國家的確診人數仍在持續攀升，邊境控管仍有一定壓力。周志浩表示，以國內情況來說，本土病例相較前一周已下降約45%。揭示台灣於過年期間雖有人潮移動、聚會，但疫情並未在國內有更進一步的流行。

此外，集中檢疫所以及防疫旅館的收住量能尚且足夠。目前一般檢疫所的空床率仍有五成至六成、加強型集中檢疫所則有八成、專責病房空床率也高達87%。周志浩提到若未來疫情有需求，都可在加開病床，以現在狀況來說尚有餘裕。

0224_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率_2

全國將邁向「經濟防疫」新模式

陳時中表示目前國內疫情穩定、可控，全國在疫情之下逐漸步入正常生活，開始邁向「經濟防疫」的新模式。由於Omicron的屬性比以往特殊，日後也將會以一個月為單位進行滾動式檢討、調整，取代原有的三級分級。

針對行政院院長蘇貞昌要求一定規模企業增設「防疫長」的消息，陳時中認為雖然目前正逐步放寬防疫政策，但仍需繃緊神經。無論是個人、公司、企業體都應該設有防疫專責人員，負責掌控相關資訊，有效控制疫情。至於進一步的細節，衛福部將會與相關單位討論。

最後陳時中也稱讚國人防疫意識佳，遇到被匡列的情形會主動通知身邊的家人、同事等，並且進行居家快篩，必要時也至醫院進行篩檢。可為防疫人員省下一天的調查的時間，防止Omicron的擴散。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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