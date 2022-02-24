俄烏開戰擊碎「數位黃金」夢：投資人恐慌逃離加密貨幣市場，避險資產黃金逆勢上漲

俄羅斯總統普亭（vladimir putin）今（24）日對烏克蘭採取特殊軍事行動，造成上百人傷亡，國際各大股票市場受到消息影響，紛紛重挫下跌，作為避險資產的黃金逆勢上漲，創下近日來新高。然而，過去曾被寄望能與黃金競爭，甚至是取而代之的加密貨幣，也成為投資人恐慌逃離的市場。專家對此強調，加密貨幣仍有信任、波動性、監管單位認可等重大障礙需要克服。

烏俄開戰，黃金避險需求劇增

國際黃金價格自1月28日的前波低點，每盎司1774美元，至今已經上漲近10%，達到每盎司1940美元，突破2021年1月以來最高結算價。

在廢除金本位制前，黃金一直是資本市場的基礎，二戰後美國建立了「布雷頓森林貨幣體系」（Bretton Woods System），也就是美元和黃金掛鉤，美元再和各國貨幣掛鉤的貨幣體系，自始成就美元成為世界貨幣，亦被稱為美金。

不過，進入到1970年後，美國黃金儲備流出嚴重，並已經發生過7次美元危機，當時美國尼克森（Richard Milhous Nixon）政府因應越戰和財政赤字，實施新經濟政策，停止外國政府再用美元兌換黃金。

從那時候起，國際市場誕生浮動的現貨黃金商品。根據分析網站DailyFX表示，一直到了2001年美國發生911恐攻事件，黃金的避險功能被全球認可，成為對抗通膨的有效資產，而金價通常受到地緣政治影響大，和美元、股市波動呈反向走勢。

定方財務顧問公司創辦人暨理財規劃顧問邱茂恒告訴《關鍵評論網》，烏俄危機導致投資人恐慌，在短期內推升國際金價，但一般而言，黃金對應的是通貨膨脹，由於黃金的稀缺性，還是各類高科技產品的必需品，因此奠定了它在市場中避險地位。

然而，近年來加密貨幣市場蓬勃，開始有一派人認為，加密貨幣能夠成為「數位黃金」，甚至是取代黃金的地位，不過這個說法，近日遭到22V Research技術策略長約翰・羅克（John Roque）反駁指出，加密貨幣更像是風險資產，在黃金續創新高的同時，預測比特幣（BTC）將跌破3萬。

加密貨幣會取代黃金嗎？

受到烏俄戰爭局勢影響，比特幣報價一度下探3萬4347美元，而黃金則在近日頻頻創高，逼近每盎司2000美元。針對加密貨幣是否取代黃金一事，經濟學家曼蘇爾・莫希烏丁，以貨幣3個核心功能做出解釋，分別為：

一、交易媒介：加密貨幣因為跨境支付效率低落，目前仍不具競爭力，雖然Ethereum已能快速交易，但是仍遠落後於SWIFT（環球銀行金融電信協會）和其他傳統支付系統。

這個缺陷和黃金相同，加密貨幣供應量如同黃金有限，但流通速度不高，就無法促進經濟成長，例如20紀初的經濟大蕭條，就源於有限的貨幣，引發通貨緊縮。

二、記帳單位：這方面取決於業者是否能以多種貨幣提供商品，而較為接近的例子是，當初香港收取中國遊客的在岸人民幣（CNY），促使了離岸人民幣（CNH）興起。

三、價值儲存：加密貨幣最有可能成為價值存儲的替代手段，可能會與黃金競爭，成為一種避險資產。加密貨幣相較於貴金屬更容易攜帶存放，

兩者共同點在於不賺取任何利息，資產價格很大一部分都是投機者決定，再加上都有相當稀缺性。目前黃金總供應量約為16.8兆美元，而以大宗比特幣以3萬美元計算，供應量價值5670億美元，總量和流通上，差距仍不小。（聯準會估計美國廣義貨幣供應量M3為18.8兆美元）

再加上，比特幣波動性很大，單月的隱含波動率超過90vols，黃金則是16vols，這也證明除非是當「反週期避險工具」，否則比特幣與股票，及其他風險資產相關，相比之下，黃金一直穩定當作價值存儲和對沖通貨膨脹的工具。

邱茂恒也強調，實體黃金是硬通貨（保值貨幣），能在戰爭中保持價值穩定。另外，加密貨幣還在尋找「生產需求」，也就是在各產業中應用的契機，並且有實際的產值產出，否則加密貨幣的定位就像鑽石一樣，無法成為取代黃金的數位資產。

不過，蘇爾・莫希烏丁卻指出，只要加密貨幣克服了，包括信任、波動性、監管層認可度和聲譽風險等重大障礙，加密貨幣可能會隨著時間的推移部分取代黃金，通過電子而非實物的方式提供價值儲存的功能。

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核稿編輯：翁世航