首次報稅的社會新鮮人3/15前線上申請綜所稅「稅額試算」，5月輕鬆報稅不用怕

文：Zero圈圈

5月報稅季，為了減輕民眾自行計算稅額的困擾，財政部國稅局提供「稅額試算服務」，民眾只需要檢視試算書表中的內容是否有誤，完成回復確認與繳稅就可以輕鬆完成報稅。

國稅局之稅額試算服務針對已有報稅紀錄的民眾發放，至於首次報稅的社會新鮮人則可以提早於3月15日線上申請，完成申請且符合資格者同樣會收到稅額試算通知書。以下介紹首報族線上申請所得稅試算書表的位置，以及報稅流程，而若是想變更試算書表的郵寄地址、以及取消稅額試算書表的寄送服務，同樣可以在這段時間內線上申請。

稅額試算通知書是什麼？如何報稅？

減輕民眾的稅務申報困擾，國稅局將針對符合「綜合所得稅結算申報稅額試算服務」資格的民眾，主動試算所得稅額，並於每年4月25日前寄送通知書。白話來說，稅額試算通知書並不是每個人都會收到，但國稅局會依照上一年度的稅務狀況，主動挑選符合資格的民眾進行試算，並且以掛號的方式寄送試算通知書到指定地址。

在收到稅額試算通知書之後，民眾可以從書表的資料得知今年的繳稅額度，或是符合不繳不退與退稅資格。需要繳稅的民眾可以憑試算通知書，直接前往4大超商等地點繳稅，至於不繳不退、退稅的民眾在收到試算通知書之後，也只需要回復確認就可以完成所有報稅流程。

在收到稅額試算書表後，民眾可以依照退稅、不繳不退、或是退稅的資格繼續完成稅務申報 | 圖片來源：財政部

首報族稅額試算申請、身分驗證流程

國稅局會依照「去年的申報資料」篩選，符合資格的民眾就會收到稅額試算表。然而因為首報族沒有過往的申報紀錄，因此需要主動申請才有機會領取。

稅額試算表的申請可以分為線上與實體兩種方式，如果是線上申請則需先完成身分驗證，身分驗證的方式包括自然人憑證、健保卡、電子憑證等，詳細驗證方式可參考「一圖看懂2021綜合所得稅報稅新制與流程：6種身分認證方式介紹」。

作者提供 如果是首報族想要申請稅額試算，前往財政部報稅網頁，點選「首次申報者申請適用稅額試算服務」

作者提供 接著需執行身分驗證，未來每年登入報稅系統也都需完成身分驗證。如果沒有自然人憑證，可以註冊健保卡登入，註冊方法可以參考教學影片

作者提供 在登入之後檢查系統是否符合需求，檢查完畢後就可以進入下一步認證頁面

作者提供 使用讀卡機與健保卡或自然人憑證完成身分驗證，點選「進行申請」，申請稅額試算服務

申請日期至3月15日止

首報族的稅務試算申請最晚至3月15日截止，而若是想要臨櫃辦理者，則需攜帶身分證明文件、申請書表前往各區國稅局申辦。

稅務試算書表將於4月25日起陸續寄達，民眾只需要確認試算書表上的資料無誤，並且完成繳稅或是回復確認，即可完成稅務申報。而若是想取消稅務試算服務或是更改郵寄地址，同樣前往財政部報稅服務網辦理。

其他疑問可諮詢國稅局電話0800-000-321。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航