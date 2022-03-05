【小說】《極限返航》選摘：飢餓是最好的調味料，我急忙把管內的泥狀物擠進嘴裡，這比做愛還棒

文：安迪．威爾（Andy Weir）

「請進食。」

我胸前擺著一條類似牙膏的軟管。

「唔？」

「請進食。」電腦再次催促。

我拿起那條白色軟管，上面有幾個黑色的字，寫著「第一天．第一餐」。

「這到底是什麼鬼？」我說。

「請進食。」

我轉開蓋子，一陣香味撲鼻而來，嘴裡也忍不住分泌唾液，我這才意識到自己有多餓。我擠壓軟管，冒出一些看起來有點噁心的褐色泥狀物。

「請進食。」

我算哪根蔥？憑什麼質問一臺有詭異機械手臂的電腦惡霸？我有點遲疑，小心翼翼地舔了一口泥狀物。

天哪，未免太好吃了吧！簡直人間美味！吃起來很像香濃的肉汁，卻不膩口。我急忙把管內的泥狀物擠進嘴裡，細細品味。我發誓，這比做愛還棒。

我很明白背後的原理。俗話說，飢餓是最好的調味料。肚子餓的時候，大腦會因為你終於進食而給你豐厚的獎賞。「幹得好。」大腦說。「我們暫時不會死！」

一切逐漸拼湊起來，脈絡愈趨清晰。要是我長時間昏迷，他們一定得餵我吃東西，但我醒來時沒看到腹部有灌食管，他們可能是從鼻腔經食道放入鼻胃管供給營養，對那些不能自主進食又沒有消化問題的患者來說，這是最不具侵入性的方法，還能讓消化系統保持活躍健康，也解釋了為什麼我甦醒時沒看到這條導管。如果可以，應在患者昏迷的情況下移除鼻胃管。

為什麼我會知道這些？我是醫生嗎？

我又往嘴裡擠了一口肉汁。還是很讚。我狼吞虎嚥地狂吃猛吃，管子很快就空了。

「我還要！」我舉起軟管大喊。

「用餐完畢。」

「我還沒吃飽！再來一根！」

「本餐食物分配量已足。」

好吧，有道理。目前我的消化系統仍在適應半固體食物，最好還是慢慢來。要是想吃多少就吃多少，我可能會反胃。電腦的決定非常正確。

「再給我一點！」人餓的時候才不會在乎什麼正不正確。

「本餐食物分配量已足。」

「才怪！」

話雖如此，我的狀態的確比之前好多了。食物帶給我滿滿能量，讓我活力充沛，充分休息也有很大的助益。

我滾下床，打算走到牆邊。機械手臂沒追過來。我猜既然我已經證明自己能進食，下床當然也沒問題。

我低頭看著赤裸的身體，感覺不太對。我知道旁邊沒人，就算有也是死人，但還是很怪。

「可以給我衣服穿嗎？」

電腦沒有回應。

「算了。你高興就好。」

我把床單拉下來裹在身上，纏了好幾圈，再越過肩膀，把垂在背後的床單一角拉到前面，和另一角綁起來。速成羅馬長袍完成了。

「偵測到自主行走運動。」電腦說。「你叫什麼名字？」

「吾乃昏睡皇帝，還不快跪下！」

「錯誤。」

該來看看牆梯上方有什麼東西了。

我邁步走過房間，雖然還是有點不穩，但這個舉動本身就是一場勝利。我可以單憑雙腿的力量行進，無須依靠搖晃的吊床，也不必倚著牆壁。

我來到牆梯前，抓住橫桿。我不需要其他外力來支撐，只是如果有輔助工具，人生會變得輕鬆一點。上面的艙口看起來牢固得要命，應該是密封型，而且很可能上了鎖。不管怎樣，還是得試試才行。

我爬上一階。很吃力，但不是做不到。再踩上另一道梯級。好，我抓到訣竅了。慢慢來，保持穩定。

我一步一步往上攀，終於成功抵達艙口。我一手抓著牆梯，另一手轉動艙門上的輪柄。

它動了！

「我的媽呀！」我失聲喊道。

「我的媽呀」？這是我用來表達驚訝的感嘆詞？是沒什麼大不了沒錯，只是我沒料到自己居然這麼老派，很有一九五○年代的風格。我究竟是什麼怪咖啊？

我抓著輪柄轉三圈，聽見「喀噠」一聲。艙門往下傾斜，我挪動身子閃邊，沉重的鉸鏈式艙門應聲落下，完全敞開。我自由了！

應該吧。

艙口另一邊只有無盡的黑暗，有點嚇人，不過事情總算有進展了。

我將手探出艙口，撐起身體，來到另一個房間。我一進去燈就亮起來。大概是電腦的傑作。

這個房間的形狀和大小看起來和剛才那個圓形房間一模一樣。

房間裡有一張固定在地板上的大桌子，就外觀推斷應該是實驗桌，旁邊還設置了三張實驗椅。

放眼望去，四周擺滿各式各樣的實驗室儀器，全都安裝在無法移動的桌子或長椅上，好像這個房間已準備就緒，隨時可能面對毀滅性地震似的。

一道牆梯通往天花板上另一個艙口。

我在一個設備齊全的實驗室裡。隔離病房什麼時候開始讓患者進實驗室了？況且這裡也不像醫學實驗室啊。現在到底是什麼情況我站起來，好看得清楚一點。

實驗桌上固定著一些小型設備，包含一架放大倍率8000X的顯微鏡、一個高壓蒸氣滅菌釜、一排試管、一組收納實驗用品的抽屜櫃、一個存放樣本的冰箱、一座加熱用的高溫爐、好幾支移液管─等等，為什麼我會知道這些術語？

我望向牆邊那些大型儀器。掃描式電子顯微鏡、次毫米3D列印機、十一軸銑床、雷射干涉

儀、一立方公尺真空室……每一項我都說得出名稱，也知道使用方法。

我是科學家！真相愈來愈明朗！嗯，該是我好好運用科學的時候了。好啦，天才大腦，快想想辦法！

……我肚子好餓。

大腦，你讓我很失望。

好吧，我不知道這裡為什麼有實驗室，也不曉得自己為什麼能進來，總之……繼續前進！

天花板上的艙口離地十英尺，看樣子又要來場牆梯大冒險。幸好我現在的體能好多了。

我做了幾次深呼吸，開始攀上牆梯。就和之前一樣，我必須耗費極大的精力才能完成這些簡單的動作。雖然我的身體狀況有所改善，卻還稱不上「健康」。