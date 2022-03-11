【講座】台灣新聞業的危機與轉機：最容易相信假訊息的族群，其實是中間選民

文：陳曦

台灣大學新聞研究所舉行30週年研討會，以「重建新聞、鞏固民主：台灣新聞業的危機與轉機」為主題，並細分八個子題場次。

台大新研所教授王泰俐主持「誰還在乎新聞真實？台灣公民社會因應假訊息的努力以及未來展望」主題場次，邀請TVBS新聞部副總經理詹怡宜、LINE Taiwan董事總經理陳立人、行政院政務委員唐鳳，以及中正大學傳播系教授、台灣事實查核教育基金會董事長胡元輝與談。

胡元輝強調媒體素養教育對台灣公民社會的重要，指出事實查核的重要性在於建立對事實重視的意識，唐鳳也以打疫苗、增加免疫力來比喻對錯假資訊的警覺，對於假訊息的處理也不建議未經解釋就下架，否則反而會讓陰謀論者有發揮空間，她也表示自己不用「假新聞」來形容假訊息，因為容易把沒經過查證的新聞和惡意造假的資訊混淆。

王泰俐則指出最容易相信假訊息的族群其實是中間選民，而非一般大眾以為的老人，學歷高低也與能不能判別訊息真假沒有必然關係。針對台灣有七成五的民眾未使用過事實查證工具，陳立人表示LINE啟動「LINE數位當責計畫」，努力去盡社會責任；詹怡宜也表示，作為新聞工作者，建立媒體工作者思辨習慣和記者分辨能力是要學習重點。

公部門已具備快速反應澄清假訊息能力

王泰俐率先表示，台灣在2020選戰之後，緊隨著又面臨了漫天的新冠肺炎假訊息之戰，舉例近日網路上流傳一段衛福部長陳時中沒戴口罩的歡唱影片，聲稱是在今年三級警戒期間拍攝，以陳時中身為流行疫情指揮官的身份，這段影片會引起多大的政治風暴可想而知，但衛福部在一、兩個小時之內就火速澄清影片是去年疫情控制良好時拍攝，反應之迅速是兩年前無法想像的。這樣的反應速度，是近兩年來，台灣公民社會和政府單位因應假訊息所取得的進展。

但王泰俐仍根據自己的研究成果、以及美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩的研究指出，全台灣只有不到兩成五的民眾曾經使用過任何一個事實查核網站的服務，餘下七成五的民眾既沒有進行過查證、也不知道怎麼查證。

作者拍攝提供 王泰俐透過Slido問答，引導現場聽眾與四位與談人互動

王泰俐透過Slido問答，引導現場聽眾與四位與談人互動。（陳曦攝）

唐鳳：很多人對訊息真偽的判別是依靠人際互動

針對王泰俐提出的現象，唐鳳回應指出，大部分使用網路接收訊息的人，只要是自己經常接觸的朋友傳來的訊息，不管內容為何，都會傾向認為可信度高，若用傳染病來比喻，就是密切接觸者「R值高」，非密切接觸者的訊息傳來「R值就低了」，因此很多民眾對訊息真偽的判別完全看人際互動空間來決定。

唐鳳建議年輕人若擔心長輩易受不值資訊影響，可以多與長輩互動，並舉例自己阿嬤看到不實訊息、尤其是跟她有關的，都會找她視訊兼查證，「而且（手機網路費）每月499吃到飽，沒邊際效應」，讓長輩形成查證習慣，「高品質互動蓋過病毒R值」，自然建立對假訊息的抵抗力，形成重要的保護網。

此外，唐鳳表示她要求政院同仁不要使用「假新聞」三個字來形容錯假訊息，因為她認為「只有真正做新聞的人才有資格用『假新聞』（來形容）」，對於不是新聞的東西、或是非專業新聞工作者及相關科系學生的圈外人，用「假新聞」三個字怪怪的，而且容易把沒經過查證的新聞和惡意造假的資訊混淆。

作者拍攝提供 唐鳳因應時勢，以大眾已經熟悉的流行疫情用語來形容對抗假訊息之戰

王泰俐：最容易相信假訊息的族群，其實是中間選民

王泰俐則再指出，很多人認為「資深公民」，也就是老人，特別容易受假訊息影響，但是國內外傳播學界的研究發現，最容易相信假訊息的族群其實是中間選民。雖然在2018年大選之後民眾對辨別假訊息的警覺心大幅提升，但並不是老人之外的族群就較有辨別錯假的能力，學歷高低也與能不能判別訊息真假沒有必然關係。

胡元輝回應，若公眾對假訊息的免疫能力加強，其造成的社會紛擾就能減低，因此媒體素養教育更形重要；此外辨別、查證網路假訊息的能力也與數位工具的使用能力有關，希望協助過去使用數位工具經驗較少的人多加熟悉查證工具。

唐鳳補充，「我腦裡沒有網路資深、資淺公民的概念」，指出民眾剛「移民」到網路的初期是關鍵，每個人身為「網路新移民」的時候，對網路的使用往往受到過去的生活經驗影響。

唐鳳以Google信箱的垃圾郵件來舉例，大家在初期對郵件、送件者進行分類之後，未來再收到不歡迎的訊息就會直接進垃圾郵件。現在社會部門、公部門在做的也是類似分類，至於私部門也自然有自己的方式讓假訊息被下架，但唐鳳強調，「要給大家驗證資訊真偽的空間」，否則單單只是下架訊息卻沒有任何說明，反而會讓陰謀論者得逞。

唐鳳再次用流行病來比喻，指出各大社群在訊息被查證之後，還是容許訊息傳播，但是若在下方註明類似「中共中央獨家贊助」之類的警語，就相當於把mRNA包在護殼裡，製造出針對假訊息的獨家疫苗。

作者拍攝提供 胡元輝指出媒體素養教育更形重要

胡元輝：事實神聖，人對事實有要求，媒體素養教育就有其重要性

現場有聽眾針對政府部門大量以迷因來傳達公共政策提問，唐鳳對此回應，與新聞稿相比，迷因對於「增加基本的新聞傳播數很重要」，但如果只有迷因，而忘記把事實或是科學研究置入傳播，就相當於「只有外殼沒有內容，非常空虛」，因此看到迷因要看裡面的內容是什麼，若只就增加傳播數而言，迷因沒有好壞之分。

胡元輝則補充，在2016年，「後真相（post-truth）」被選為最具年度代表性的字（編按），過去英國《衛報》前總編輯C. P. Scott留下的格言「Facts are sacred」（事實神聖），到了如今，我們面對的後真相還是 fact 的辯證，但民眾仍然對事實真相存在追求了解的渴望，否則不會憂慮網路假訊息，而只要人對fact有要求，媒體素養教育就有其重要性。