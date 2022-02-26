我很少看哲學著作的中譯，一來是因為英文的可以看原文，二來是因為中譯大多拙劣，如果要看譯文（例如原文是古希臘文、德文或法文），我也寧願看英譯而非中譯。哲學著作的中譯大多拙劣，有多個原因，其一是哲學抽象難懂，翻譯者的哲學程度不足以充份理解原文，因而翻譯錯誤或不準確。至於為何會找哲學程度不足的人來翻譯，我估計是由於報酬低，難以吸引優秀的翻譯者；此外，研究哲學的人大多對翻譯不感興趣，重金也不能打動他們。（哲學著作的中譯也不是沒有優質的，我只是說出我印象中的大致情況。）

上面說的其實是有感而發。這兩天翻閱了Michael Tanner的小書《Nietzsche: A Very Short Introduction》的中譯《尼采》（于洋譯，Oxford University Press (China) Limited, 2016），隨便就看到一些翻譯上的問題。我查不到譯者的學術背景，從他筆下的譯文看，應該沒有受過嚴格的哲學訓練；假如譯者的哲學程度足以充份理解原文，卻仍然翻譯得不準確，那就是語文能力的不足了。

《尼采》第二章裏的這一小段便是一個好例子：

有人將《悲劇 [的誕生]》視做一次康德式的先驗的論證，其遵循的一般模式是：x 是既知事實，即論據。那麼為使 x 成為可能，何種其他的既知事實是必須的？（頁 13-14）

英文原文是：

One way of looking at BT [The Birth of Tragedy] is as a transcendental argument, in Kant's sense. What that comes to in general is the following pattern : x is the case - the datum. What else must be the case in order for that (x) to be possible? (p.10)

「Transcendental argument」確實有「先驗論証」這個翻譯，但這跟「theory of evolution」譯作「進化論」一樣，是不準確的（「theory of evolution」較準確的翻譯是「演化論」）。「先驗」是「a priori」的標準（而準確的）翻譯，而哲學裏有一類論證叫「a priori argument」，那當然應該譯作「先驗論証」（而事實上也通常是這樣翻譯）。

Transcendental argument跟a priori argument不是沒有關係，但在康德哲學的脈絡中，這個關係很複雜。無論如何，transcendental argument並不等同a priori argument；因此，將「transcendental argument」和「a priori argument」都譯作「先驗論証」，會引起混淆。既然「先驗論証」是「a priori argument」的準確翻譯，「transcendental argument」便應該另作他譯了；有譯作「超驗論證」的，也有譯作「超越論證」的，我認為都比譯作「先驗論証」好。

由於有不少人將「transcendental argument」譯作「先驗論証」，《尼采》的譯者採用這個譯法，也許只算是從俗。上引一段譯文的最大問題不在於此，而在於將「is the case」譯作「既知事實」和將「datum」譯作「論據」。「既知事實」這個譯法的問題是多出了有知識論涵義的「既知」，譯作「事實如此」即可。論據是用來支持論點或結論的，「論據」的意思和英文的「grounds」接近；可是，transcendental argument裏的datum並不是grounds，而是須要被解釋的「事實如此」：事實如此，但究竟甚麼令這個「事實如此」成為可能呢？Datum在這個語境確實難譯，也許可以參考另一個哲學名詞的翻譯：「sense data」譯作「感覺與料」。然而，如果將「感覺與料」的「與料」提取出來翻譯「datum」，有點怪怪的；我建議譯為「已有資料」，至少比「論據」沒那麼不準確。

我不是康德專家，但研讀哲學的人對康德式的transcendental argument都有基本的了解，都應該會看出上引一段中譯裏我指出的問題。

本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin